Топ-6 способов мгновенно сделать спальню более уютной в холодное время года / © Credits

Дизайнеры интерьера считают, что зима — это не только о пледах и свечах, а о создании сенсорного убежища, где каждая деталь работает на уют. Поэтому издание Real Simple рассказало о 6 проверенных способах, как быстро, красиво и без больших затрат обновить спальню.

Смените постель

Легкие хлопчатобумажные или льняные простыни замечательные летом, но осенью они уже не дают того «эффекта объятий». Замените их на более плотные ткани, такие как бархат, фланель, шерсть или мягкий велюр.

Цвет также имеет значение, вместо белых и серых оттенков выберите теплые тона, например, карамель, ржавчину, бордо, терракоту или сливу. Такие цвета визуально добавляют тепла, даже если вы еще не включили отопление.

Комбинируйте фактуры, например, гладкое с мягким, матовое с блестящим. Это создает глубину и ощущение комфорта.

Добавьте слоистость

Не обязательно покупать все с нуля. Достаточно нескольких стратегических «слоев»: положите теплый плед в ногах кровати, добавьте одну-две декоративные подушки в глубоких оттенках. Дополнительные слои на кровати создают ощущение безопасности, а дизайнеры отмечают, что это еще и способ задать настроение сезона.

Хотите «осеннюю» атмосферу — выбирайте шоколадные, медные или терракотовые подушки. А для зимнего настроения прекрасно работают темно-зеленые, бордовые или темно-синие цвета.

Вместо новой мебели — текстиль и детали

Не все готовы покупать новую кровать или шкаф, но обновить окна — это самый простой способ освежить спальню. Если летом у вас были легкие шторы, сейчас попробуйте более тяжелые, например, из бархата или твидовой ткани. Они не только добавляют стиля, но и удерживают тепло.

А если хотите больше света днем, просто добавьте второй слой, под плотные шторы повесьте полупрозрачные тюлевые. Это создаст мягкую игру света и сохранит ощущение приватности.

Скамейка или сундук у кровати

Этот элемент интерьера — любимый лайфхак дизайнеров. Мягкая банкетка или старинный сундук у изголовья — не только декор, но и практичное хранилище.

Туда можно сложить пледы, зимние одеяла или даже свитера. А если выбрать модель с текстильным покрытием, получите еще один визуальный акцент, который «собирает» комнату в единую композицию.

Найдите винтажный сундук на барахолке, он добавит характера вашему интерьеру.

Ковёр

Даже если у вас прекрасный пол, в холодное время без ковра не обойтись. Он добавляет не только тепла, но и сенсорного удовольствия, когда ноги утром касаются не холодного ламината, а мягкого ворса.

Для максимального удобства выберите ковер с густым ворсом или просто положите небольшой пушистый возле кровати. И не забудьте о подкладке, она продлит жизнь вашему ковру и сделает его еще более приятным.

Аромат

Свечи — это не только свет, но и атмосфера. Осень — время отказаться от легких цветочных ароматов в пользу более глубоких и теплых, например, корицы, ванили, кедра, сосны или тыквенного пряника.

Запах мгновенно формирует настроение. Даже одна ароматическая свеча может «переключить» мозг в режим отдыха и превратить комнату в место, в котором хочется задержаться.

Если не любите открытый огонь, используйте аромадиффузор или просто капните эфирное масло на сухие цветы или деревянные палочки.

Уютная спальня — это не о больших расходах, а о мелочах, которые создают ощущение тепла, вроде нового пледа, мягкого света и знакомого аромата корицы. Осенью мы проводим дома больше времени, поэтому пусть ваша спальня станет местом, где можно почувствовать спокойствие, расслабление и немного магии сезона.