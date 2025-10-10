Топ-6 способов креативно обновить старые столешницы на кухне без их замены

Топ-6 способов обновить старые столешницы на кухне без их замены / © Credits

Реклама

Однако, когда столешница потеряла блеск, даже самое любимое пространство может выглядеть «уставшим». Хорошая новость же в том, что полная ее замена не всегда нужна. Издание Real Simple рассказало о шести проверенных способах обновить кухонные столешницы без дорогостоящего ремонта.

Наведите порядок и пересмотрите организацию пространства

Первый и самый легкий шаг — убрать лишнее. Беспорядок на столешницах не просто портит вид кухни, но и создает ощущение хаоса. Лучше начать именно с ее очистки. Лишние вещи перегружают внимание и создают стресс. Посмотрите на свою кухню, что вам действительно нужно ежедневно, а что можно спрятать в шкаф. Используйте корзины, подносы или декоративные баночки, чтобы органично упорядочить пространство. Чистые, свободные поверхности сразу создают ощущение новизны и это без всяких затрат.

Попробуйте набор для реставрации

Если вы не готовы менять столешницу, но хотите обновить ее вид, попробуйте специальные наборы для покраски или реставрации поверхностей. Существуют недорогие наборы для реставрации, которые позволяют перекрасить или перекрыть столешницу новым слоем материала. Главное — внимательно следовать инструкциям. Такие наборы могут имитировать мрамор, бетон или гранит, а результат часто выглядит как после полной замены. Если нет опыта, можно привлечь мастера, это все равно дешевле, чем покупать новую плиту.

Реклама

Обновите с помощью самоклеящейся пленки

Один из самых популярных способов обновления среди арендаторов — использование контактной (самоклеящейся) пленки. Это быстрое решение, которое позволяет буквально за час изменить стиль кухни. Выбирайте варианты «под мрамор», «под дерево» или даже «черный матовый камень».

Совет: пленку нельзя нагревать или постоянно мочить, поэтому для рабочих зон рядом с плитой лучше выбрать более устойчивые материалы.

Зато для декоративных участков — идеально: бюджетно, эстетично и без ущерба поверхности, а это важно для тех, кто живет в съемной квартире.

Перекрасьте поверхность

Если ваша столешница сделана из дерева или имеет пористую фактуру, попробуйте морилку или краску. Современные составы позволяют получить эффект «нового материала», от выбеленного дуба до глубокого венге. Соедините новый оттенок столешницы с обновлением фурнитуры, например, изменить ручки шкафов. Даже небольшие акценты, такие как блестящие ручки или матовые черные детали, могут создать впечатление полностью новой кухни.

Реклама

Наполируйте поверхность

Если у вас мраморная или деревянная столешница, не спешите ее менять.

Иногда достаточно заново наполировать или герметизировать поверхность. Для дерева это означает нанесение нового слоя воска или масла, для камня — специального герметика, который восстанавливает блеск и защищает от пятен. Этот процесс можно сделать самостоятельно или пригласить мастера и результат вас поразит.

Перенаправьте внимание

Если бюджет ограничен, просто измените акценты. Поставьте красивую керамическую вазу, несколько ароматных свечей или стильную дощечку для нарезки и столешница уже будет выглядеть как из Pinterest. Фото, любимые чашки, декоративные банки — все, что напоминает о вас. Даже если сама поверхность не идеальна, атмосфера будет теплой и гармоничной.

Что поможет освежить кухню

Смените фартук или плитку над рабочей зоной, существуют самоклеящиеся варианты.

Обновите освещение — новые лампы или LED-подсветка сделают пространство визуально дороже.

Добавьте зеленые растения, например, базилик, мята или розмарин не только украсят, но и наполнят кухню ароматом.

Обновить кухню — не всегда означает начать ремонт. Иногда достаточно краски, пленки, немного фантазии и любви к пространству. Взгляните на свою столешницу еще раз, возможно, она просто ждет второго шанса, чтобы снова стать украшением дома.