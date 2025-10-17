Топ-6 способов украсить дом на Хэллоуин без всяких затрат / © Credits

Реклама

Издание Martha Stewart утверждает, что лучшие декорации — это те, которые уже есть у вас дома. Немного фантазии, минимум ресурсов и ваш дом легко превратится в осеннее убежище с легкой мистической ноткой.

«Покупка» в собственном доме

Начните с ревизии полок, шкафов и антресолей. Возможно, идеальные декорации давно ждут своего часа. Осень — отличный момент, чтобы достать забытые вещи, дать им новую жизнь или просто использовать неожиданным образом.

Поищите:

Реклама

книги в темных переплетах;

старые мягкие игрушки;

ткани в теплых тонах, например, оранжевых, желтых, бордовых.

Идея: накройте игрушки белой тканью, вот вам и мини-призраки. А стопка темных книг на кофейном столике мгновенно добавляет «готического» настроения.

Призраки из подручных материалов

Не надо покупать пластиковые декорации. Обычные пустые пакеты из-под молока, маркер и маленькие фонарики могут превратиться в удивительную аллею из привидений у входа в дом. Нарисуйте лица привидений на упаковках и вставьте внутрь свет. Это элементарно, но выглядит волшебно.

Еще вариант: старая простыня, мяч и швабра — классическое «привидение» в углу комнаты. Добавьте черные глаза из картона и все готово. Идеально, если у вас есть дети, ведь это можно превратить в веселое рукоделие.

Атмосферное освещение

Свет творит чудеса. Выключите верхние лампы, вместо этого расставьте свечи, фонарики или гирлянды, даже те, которые остались с Рождества. Поставьте фонари на крыльце, разложите свечи на камине или спрячьте гирлянды в стеклянных банках, получается магическое мерцание.

Реклама

Совет: если есть диммер, приглушите свет или разложите LED-свечи в темных углах, они создают ощущение присутствия «кого-то еще», но без всякой опасности.

Вторая жизнь старых бутылок и банок

Просмотрите контейнер для стекла, там, возможно, настоящий потенциал декоратора. Старые бутылки можно превратить в «зелье», просто добавьте воды с пищевым красителем и приклейте этикетки от руки: «Яд №9», «Ведьмовское зелье», «Эликсир любви».

Совет: коричневое или зеленое стекло выглядит особенно атмосферно. Расставьте «зелье» на полке возле свечей и вот вам идеальный декор для вечеринки.

Игра ароматов и текстур

Праздник — это не только то, что видим, но и то, что чувствуем. Добавьте теплые осенние ароматы, например, корица, гвоздика, кедр или дымная ваниль. Сочетайте ароматные свечи с высушенными гортензиями или эвкалиптом и немного «готическим» декором, например, черным кружевом или ветками.

Реклама

Совет: если нет ароматических свечей, просто положите палочку корицы или апельсиновую кожуру у источника тепла, аромат мгновенно заполнит комнату.

Дайте шанс старым декорациям

Даже если прошлогодние пластиковые тыквы выглядят не слишком стильно, не спешите их выбрасывать. Обмотайте их веревкой или шпагатом и они приобретут «эко-шик».

Идея: старые баннеры или подсветки можно перекрасить в черный или бронзовый и они станут частью изысканной хэллоуинской композиции.

Хэллоуин — это не о расходах, а об атмосфере. Откройте шкаф, включите воображение и вы удивитесь, сколько красоты можно создать из ничего. Потому что настоящая мистика начинается не тогда, когда из магазина приносят пакеты с декором, а когда обычная банка, старая книга или белая наволочка вдруг оживают в свете свечи.