Топ-6 трендов в дизайне интерьера, которые будут повсюду в 2026 году / © Associated Press

Пока вы, возможно, планируете новый ремонт и обновление дизайна собственного дома, издание Martha Stewart рассказало, что будет на пике популярности в следующем году. От насыщенных цветов до персонализированных комнат и спортивных пространств — эти тренды помогут превратить любую квартиру или дом в настоящий оазис комфорта и эстетики.

Цветовые акценты

Тренд, который появился еще в 2023 году, не теряет популярности. Суть его в том, что один оттенок покрывает все поверхности комнаты — стены, потолки, плинтусы и даже мебель. Это придает помещению глубины, делает его целостным и стильным. Сейчас запросы на цветовые акценты в объявлениях выросли на 149% по сравнению с предыдущим годом.

Совет: выбирайте спокойные тона для спальни и яркие, насыщенные — для гостиной или кухни.

Уютные уголки для чтения

Чтение становится все более популярным способом отдыха дома. Запросы на создание специальных нишевых уголков для чтения выросли на 48% объявлений, чем в прошлом году. Они могут быть частью большой комнаты или спрятанными под лестницей.

Совет: добавьте мягкое освещение, подушку и плед и уголок готов для идеального вечера с книгой.

Дома, устойчивые к стихиям

Изменения климата заставляют владельцев думать о безопасности и надежности дома. Запросы на защиту от наводнений выросли на 64%, а о системах пожарной безопасности — на 28%.

Совет: даже в квартире можно усилить безопасность с помощью датчиков дыма, контроля влажности и пожарного оборудования.

Пространство для ухода за собой

Люди стремятся к домашним оазисам для отдыха. Особенно популярны ванные комнаты в стиле спа. Теперь важно не только функциональность, но и атмосфера отдыха.

Совет: мягкие полотенца, ароматические свечи и зеленые растения — минимальные детали, которые создают эффект спа дома.

Спортивные зоны

Сегодня популярными становятся гольф-симуляторы, зоны для пиклбола и домашние тренажеры. Это и развлечение, и возможность поддерживать форму, не выходя из дома.

Совет: даже небольшой уголок с карематом и гантелями может стать вашим персональным спортзалом.

Персонализированное пространство

Люди стремятся, чтобы их дома не повторяли чужие интерьеры. Тренд на винтаж, рукоделие и уникальные акценты растет с каждым днем.

Совет: смешивайте новую мебель с антикварными деталями, добавляйте вещи ручной работы и ваш дом станет настоящим отражением вашего стиля.

2026 год обещает быть интересным для тех, кто любит стильное и функциональное пространство. Основная идея — комфорт, безопасность и персонализация. Выбирайте тренды, которые соответствуют вашему стилю жизни и ваш дом станет не только красивым, но и уютным.