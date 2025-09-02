Топ-6 трендов в дизайне кухни на 2025 год, которые сделают ваше пространство современным и удобным

Кухня / © Associated Press

Если вы планируете обновление или хотите добавить несколько свежих штрихов в свой интерьер, обратите внимание на ключевые тренды, которые, по прогнозам дизайнеров, будут определять стиль кухонь в конце 2025 года, об этом рассказало издание Martha Stewart

Добавьте цвета

Белоснежные кухни, которые долго считались эталоном, уступают место ярким и выразительным решениям. В моде насыщенные оттенки, например, изумрудный, бордо, терракота, глубокий синий. Они оживляют пространство и делают его индивидуальнее.

Простой способ разнообразить интерьер — покрасить шкафчики в яркий цвет или выбрать красочную плитку для фартука.

Используйте открытые полки

Теперь кухня становится не только функциональной, но и личной галереей. Открытые полки позволяют выставить на показ красивую посуду, коллекционные чашки или даже небольшие декоративные предметы. Это решение добавляет интерьеру уюта и характера.

Лайфхак: комбинируйте открытые полки с закрытыми шкафчиками, чтобы сохранить порядок.

Миксуйте материалы

Сочетание дерева, камня, металла и стекла — ключ к стильному интерьеру. Сегодня дизайнеры советуют отходить от однообразия и создавать многослойное пространство. Например, теплое дерево рядом с мрамором и матовой латунью выглядит изысканно и современно.

Даже маленький акцент, например разноцветный фартук из плитки ручной работы, изменит атмосферу кухни.

Выберите стильную фурнитуру

Ручки и кнопки на шкафчиках — это как украшения для интерьера. В 2025 году они становятся настоящим артобъектом: скульптурные формы, нестандартные материалы, яркие цвета. Это недорогой, но эффектный способ сделать кухню уникальной.

Попробуйте разноцветные или матовые металлические ручки, мелочь, которая способна изменить все настроение пространства.

Позаботьтесь об экологичности

Забота об окружающей среде теперь отображается и в дизайне кухонь. Популярность набирают энергосберегающие приборы, например, индукционные плиты, паровые духовки, холодильники с низким потреблением электроэнергии. В тренде также натуральные и переработанные материалы.

Если планируете ремонт, подумайте об использовании дерева из сертифицированных источников или винтажной мебели.

Создайте пространство для общения

Кухня все чаще превращается в многофункциональное пространство. Здесь мы готовим, работаем с ноутбуком, завтракаем или устраиваем вечеринки. Именно поэтому дизайнеры советуют делать несколько зон: остров для приготовления, барную стойку для быстрых перекусов и уютный уголок для посиделок.

Если площадь позволяет, стоит добавить мини-зону для работы или книжную полку — это сделает кухню еще более «живой».

В 2025 году кухня должна быть не просто местом для приготовления пищи, а настоящим продолжением вашей личности. Цвета, экологичность, интересные материалы и пространство для общения, вот формула современной, стильной и уютной кухни.