Топ-6 вещей, которые нельзя чистить пищевой содой

Пищевая сода уже давно зарекомендовала себя как универсальный помощник в кулинарии и уборке. Она легко устраняет жир, неприятные запахи и даже борется со стойкими пятнами. Однако не все так просто: пищевая сода может стать настоящим врагом для некоторых поверхностей, оставить повреждения, которые трудно или невозможно исправить.

Издание Real Simple рассказало о шести вещах, которые никогда не следует чистить с помощью этого популярного средства.

Стекло и зеркало

Хотя стеклянные поверхности кажутся довольно крепкими, на самом деле они чувствительны к абразивным веществам. Пищевая сода может оставить на них микроцарапины, которые со временем скапливаются, делают стекло или зеркало тусклыми и уменьшают их прозрачность. Это не только портит внешний вид, но и делает отражение менее четким.

Если хотите сделать стеклянные поверхности безупречно чистыми, используйте специальное чистящее средство или простой раствор уксуса с водой. Для протирания идеально подходит ткань из микрофибры – она не оставит разводов и царапин.

Деревянные поверхности

У дерево своя естественная красота, но оно требует особого ухода. Если вы используете пищевую соду для чистки деревянной ложки или мебели, помните, это средство повреждает защитное покрытие. В результате дерево становится уязвимым к влаге, пятнам и деформациям. Впоследствии оно теряет блеск и приобретает потертый вид.

Для очищения деревянных поверхностей лучше использовать мягкое моющее средство или специальные полироли. А для деревянной посуды отлично подойдет обычная губка и немного теплой воды.

Кухонные инструменты

Терки, сита и другие кухонные приборы часто имеют мелкие отверстия или бороздки, которые трудно очистить. Пищевая сода может оставлять в них песчинки, которые трудно смыть даже после многократного полоскания. Такие остатки могут оказывать негативное влияние на дальнейшее приготовление пищи.

Чтобы избежать этой проблемы, очищайте кухонные инструменты с помощью мягких средств для мытья посуды и губок, которые не повредят поверхность.

Алюминиевые кастрюли и сковороды

Пригоревшая еда на алюминиевой посуде – настоящее испытание. Однако использование пищевой соды может привести к окислению поверхности. Это приводит к появлению пятен, обесцвечиванию и общему изношенному виду кастрюль или сковород.

Вместо соды попробуйте мыть посуду мягким средством и губкой или использовать средство, специально предназначенное для алюминиевых поверхностей.

Каменные поверхности с защитным покрытием

Гранит, мрамор или кварц – популярный выбор для кухонных столешниц и полов. Однако пищевая сода может разрушить защитное покрытие, из-за чего камень теряет свой блеск и становится уязвимым к пятнам и влаге.

Для ухода за такими поверхностями следует использовать специальные моющие средства, разработанные именно для камня. Они сохранят его красоту и защитят от повреждений.

Приборы из нержавеющей стали

Холодильники, духовки и другая техника из нержавеющей стали легко загрязняются жиром и отпечатками пальцев. Однако пищевая сода может оставить на них царапины, тусклость и даже повредить покрытие.

Чтобы избежать этих неприятностей, используйте специальные средства по уходу за нержавеющей сталью. Они вернут вашим приборам блеск и не нанесут вреда.

Пищевая сода остается незаменимым помощником в уборке, однако важно знать и определенные ограничения. Для деликатных поверхностей всегда используйте специальные средства или натуральные альтернативы, которые не принесут вреда.

Мы также писали о том, как использовать пищевую соду в быту.

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