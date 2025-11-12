Топ-6 вещей, которые портят вид вашего крыльца: дизайнерские советы / © Associated Press

Элегантное, продуманное и гармоничное пространство приветствует гостей и придает дому особый шарм. Но даже самое стильное крыльцо может потерять свое очарование из-за нескольких небольших ошибок. Издание Martha Stewart рассказало, что делает его непривлекательным и как этого избежать.

Беспорядок и перенасыщение мебелью

Разбросанная обувь, разношерстная мебель, забытые коробки — все это мгновенно делает крыльцо хаотичным. Меньше — значит больше.

Выбирайте один-два акцентных предмета, например, стильный вазон или удобную скамейку с сезонными декоративными подушками. Свободное пространство — это часть дизайна, оно делает крыльцо более спокойным и привлекательным.

Резкое или плохое освещение

Неправильно подобранный свет способен мгновенно испортить впечатление. Яркие лампы, устаревшие латунные бра или люминесцентные лампы делают крыльцо холодным и неопрятным.

Выбирайте минималистичные светильники с теплым светом, которые соответствуют стилю вашего дома. Мягкий свет подчеркивает лучшие черты фасада и создает уютную атмосферу вечером.

Искусственные растения

Хотя искусственные цветы и не требуют ухода, со временем они собирают пыль и имеют тусклый вид.

Природные элементы должны оживлять пространство, а не создавать ощущение «мертвого» декора. Вместо этого выбирайте реальные цветы или симметричные вазоны с простой зеленью, это придаст аутентичности и свежести.

Изношенные коврики для входа

Иногда достаточно заменить старый коврик, чтобы изменить вид крыльца. Простой и чистый коврик создает впечатление ухоженного пространства. Избегайте чрезмерно тематических или «куцых» вариантов. Классические натуральные материалы, как джут или койр, идеально подчеркнут стиль вашего дома.

Постоянный праздничный декор

Праздничные украшения делают крыльцо уютным, но только при условии умеренности. Лишнее декорирование, надувные фигуры или яркие гирлянды перегружают пространство. Вместо этого выбирайте простые сезонные элементы, такие как природные тыквы осенью или классический венок с мягким белым освещением зимой.

Разнообразная или изношенная мебель

Мебель на крыльце должна быть выносливой и гармоничной. Неподходящая или старая мебель быстро создает негативное впечатление. Придерживайтесь минимализма и единой цветовой гаммы. Обновляйте выгоревшие ткани, мебель и аксессуары, чтобы крыльцо имело аккуратный и стильный вид.

Чтобы крыльцо всегда выглядело элегантно и приветливо, придерживайтесь принципов минимализма, используйте натуральные материалы и продуманное освещение. Меньше декоративных элементов и чистое пространство — ваш лучший союзник в создании первого впечатления.