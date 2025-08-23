Топ-6 вещей, которые стоит сделать для газона до конца августа

Газон / © Credits

Реклама

Если именно сейчас выполнить несколько важных процедур, то весной вы получите плотный, зеленый и здоровый газон, который станет настоящим украшением двора. Издание Real Simple советует не откладывать заботу на потом, ведь август — ключевой месяц для подпитки, аэрации и обновления травяного покрова.

Заострите лезвие газонокосилки

Часто хозяева забывают, что состояние лезвия напрямую влияет на вид газона. Тупое лезвие рвет траву, оставляет неровные края, из-за чего она быстрее болеет и имеет истощенный вид. Острое лезвие обеспечивает чистый срез и защищает газон от инфекций. Поэтому в конце лета обязательно заточите нож газонокосилки.

Отрегулируйте высоту скашивания

Летом траву советуют косить выше, около 10 см. Но в августе высоту можно постепенно снижать.

Реклама

Для прохладных регионов оптимально косить на 7-8 см, а во время подсева — даже до 5 см.

Для теплых регионов высоту можно держать на уровне 5-6 см вплоть до зимы.

Это поможет траве равномерно восстанавливаться и готовиться к зиме.

Проведите аэрацию

Аэрация — это прокалывание почвы, которое помогает кислороду, воде и питательным веществам быстрее достигать корней. Особенно важно делать ее там, где земля уплотнена или газон активно используют.

В южных регионах с теплолюбивыми травами аэрация в августе стимулирует активный рост.

В северных, ее следует планировать на конец августа — начало сентября, перед осенней подкормкой.

Результат — более сильный корень и меньше сорняков.

Подсейте газон

Если у газона есть пробелы или «проплешины», август — самое время их заполнить. Для северных регионов это даже обязательный этап, ведь трава лучше прорастает именно в прохладные дни начала осени. Перед подсевом важно провести аэрацию и удалить лишний слой сухой травы.

Реклама

В южных областях, где растут теплолюбивые травы, август — последний шанс подсеять перед снижением температуры.

Внесите удобрения

Подкормка — залог густого и здорового газона.

Для теплых регионов в августе стоит использовать удобрения с азотом (0,5-1 кг на 100 м²), ведь трава еще активно растет.

Для прохладных регионов основную подкормку лучше отложить на сентябрь, когда начинается пик роста. В августе можно внести только легкое летнее удобрение.

Главное правило — не перекармливать траву, чтобы не вызвать «ожоги».

Откорректируйте режим полива

Трава в августе все еще нуждается во влаге. Оптимально — 2-3 полива в неделю по 20-30 мин. В жаркие дни может понадобиться чаще. Поливать лучше всего утром, так почва насыщается влагой, а росы хватает до вечера.

Реклама

Если действуют ограничения на полив, не беда — траву можно «ввести в спячку». Для этого косите ее реже и выше (10 см), избегайте нагрузки (бега, игр) и внесите немного компоста. Газон переживет засуху и восстановится осенью.

Август — идеальный месяц, чтобы дать старт обновлению газона. Если сейчас вы потратите несколько часов на кошение, аэрацию, подсев и полив, то уже следующей весной газон отблагодарит вас плотной изумрудной травой.