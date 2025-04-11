Топ-7 быстрорастущих овощей, которые нужно сажать ранней весной / © Associated Press

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Что же выбрать для первого посева, чтобы не прогадать с погодой и не ждать слишком долго результата, рассказало издание Martha Stewart, а также назвало 7 быстрорастущих овощей, которые станут звездами вашего весеннего огорода. Эти растения не боятся легких заморозков, хорошо растут в рыхлой влажной почве и способны подарить урожай в кратчайшие сроки.

Что нужно знать перед посадкой

Ранняя весна — переходное время для садоводов. Днем воздух уже греет, но ночью могут случаться заморозки. Именно поэтому важно выбирать культуры, выдерживающие колебания температур и не боящиеся влаги. Перед тем как сажать овощи, обязательно подготовьте грядки:

Уберите остатки растений.

Проверьте почву: если она слишком уплотнена — разрыхлите, перекопайте.

Добавьте компост и органические удобрения — ранние культуры активно потребляют питательные вещества.

Обеспечьте дренаж и доступ к солнцу и воде.

Редис

Редис — настоящий чемпион среди быстрорастущих овощей. С момента посева до уборки уходит всего 4–6 недель. Ее округлые плоды любят прохладу, поэтому не стоит медлить — смело высевайте с апреля. Редис не нуждается в сложном уходе: рыхлая почва, солнце и полив и ваша весенняя грядка уже радует первыми хрустящими овощами. Кстати, и корнеплоды, и листья — съедобные.

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Совет: чем дольше редис остается в земле, тем пикантнее становится его вкус.

Салат

Листья салата — это витаминный заряд, который созревает за 5–8 недель. Слоеные сорта растут быстрее всего, в то время как ромен и качание потребуют немного больше времени. Лучше сажать салат в апреле — он не боится прохлады, хотя сильные морозы ему вредны. Молодые листья можно срезать выборочно и оставлять растение расти дальше.

Совет: салат прорастает на солнце, поэтому не углубляйте семена в почву.

Шпинат

Шпинат — идеальный овощ для начала сезона. Он любит прохладу и быстро превращается в сочные листики. Высевать можно рядами или россыпью по грядке. Через 5–7 недель вы получите первый урожай, а если осторожно срезать листья и не повреждать центр, растение подарит еще один.

Совет: собирайте шпинат до начала жары — тогда листья не горчат.

Рукола

Эта пряная зелень растет даже быстрее чем редис — первый урожай можно собирать уже через 3–4 недели. Рукола отлично выдерживает как весеннюю прохладу, так и летнюю жару. Высевайте ее поверхностно и потряхивайте грунтом. Вкус листьев становится острее со временем, поэтому ориентируйтесь на свои предпочтения.

Совет: чтобы у вас постоянно была рукола, сейте ее каждые две недели.

Кале (листовая капуста)

Кале не только вкусна, но и очень полезна. Ее листья становятся слаще холода, поэтому ранняя посадка — именно то, что нужно. Сорта бывают разные: от насыщенно-зеленых до фиолетовых. Ее можно выращивать из семян или рассады, а срезать как отдельные листья, так и все растение.

Совет: кале хорошо перезимовывает в мягком климате, поэтому его можно сажать даже осенью.

Репа

Этот скромный овощ сейчас переживает ренессанс. Репа имеет два вида урожая — корень и листья, которые оба съедобны. Ранние сорта, особенно японские, созревают за 6-8 недель. Большие фиолетово-белые требуют чуть больше времени. Репа растет подобно редису и вкусу — гораздо мягче.

Совет: молодые плоды репы — сладкие и нежные, прекрасно вкусны сырыми.

Горох

Горох — овощ, который стоит сажать как можно раньше. Ему нравится прохлада и лучшее время для посева — март — апрель. Замочите семена на ночь, а затем высевайте в рыхлую почву. Через 2–3 месяца будете наслаждаться сочными стручками.

Совет: чтобы удлинить урожайность, высевайте горох несколькими этапами с интервалом в две недели.

Выращивание быстрорастущих овощей — это не только удовольствие, но и настоящая медитация на природе. Начать сезон с зеленых любимцев значит открыть весенний занавес к новой, свежей жизни. Хрустящие листья, сочные стручки, ароматные корнеплоды — все это может появиться на вашем столе уже через несколько недель. Стоит только сделать первый шаг.