Рассада / © Associated Press

Реклама

Сезон садоводства официально открыт, поэтому это идеальный момент, чтобы попробовать выращивать собственные овощи. Домашний огород сегодня — не только о даче, это способ уменьшить расходы на продукты, возможность контролировать качество пищи и новый антистресс ритуал. И если хочется быстрого результата, стоит выбирать культуры, которые быстро растут, об этом рассказали издания Real Simple.

Капуста

Капуста / © Credits

Идеальный вариант для летних салатов.

Время роста: 60-100 дней

Требует минимум 6 часов солнца и регулярного полива

Важно помнить, что неравномерный полив может испортить вкус и текстуру листьев, но в качестве бонуса — холодостойкость, даже если вы опоздали с посадкой, урожай можно получить и осенью.

Реклама

Морковь

Морковь / © Associated Press

Один из самых простых овощей для выращивания.

Время роста: обычная — 60-80 дней, бейби морковь — 4-6 недель

Полив: примерно 2,5 см воды в неделю.

Секрет успеха — легкая, рыхлая почва, без камней и плотных комков. И главное, домашняя морковь значительно вкуснее магазинной.

Огурцы

Огурцы / © Associated Press

Классика летнего огорода.

Время роста: 50-70 дней

Важно предоставить опору (шпалеру) и поливайте почву, а не листья. Это поможет избежать грибковых болезней и получить более крупные плоды.

Реклама

Горох

Горох / © Credits

Идеальный вариант для новичков.

Время роста: 50-70 дней

Почти не требует полива после укоренения, поэтому чтобы иметь урожай все лето, просто высевайте новые партии каждые 2 недели.

Свекла

Свекла / © Credits

Вкусный, полезный и очень эффектный на грядке.

Время роста: 50-70 дней

Среди преимуществ выращивания свеклы можно выделить то, что она растет почти в любой почве и подходит даже для контейнеров. Как бонус, свекла богата антиоксидантами и универсальна на кухне, ведь ее можно употреблять в сыром, вареном или маринованном виде.

Реклама

Баклажаны

Баклажаны / © Associated Press

Немного более прихотливый, но довольно благодарный плодами.

Время роста: 65-80 дней

Растет в условиях тепла и солнца, регулярного полива и высокой влажности. Лучше высаживать рассаду, так вы быстрее получите урожай.

Шпинат

шпинат / © Associated Press

Суперфуд, который растет почти молниеносно.

Время роста: 45-50 дней

Среди преимуществ то, что его можно выращивать как дома, так и на улице, он также дает повторный урожай, ведь срезал, а он растет дальше. Важно помнить, что шпинат не любит жару и нуждается во влаге, но сухих листьях.

Реклама

В мире, где цены на продукты растут, собственный огород становится не только трендом, но и разумным решением. И самое приятное, что для этого не нужны гектары земли или опыт агронома. Достаточно нескольких простых культур, немного внимания и желания.