Быстрорастущие овощи — что посадить сейчас, чтобы быстрее собрать первый урожай
Мечта о свежих овощах сразу с грядки звучит как нечто сложное и длительное, но на самом деле это не так. Есть культуры, которые растут настолько быстро, что уже через несколько недель вы сможете собрать первый урожай.
Сезон садоводства официально открыт, поэтому это идеальный момент, чтобы попробовать выращивать собственные овощи. Домашний огород сегодня — не только о даче, это способ уменьшить расходы на продукты, возможность контролировать качество пищи и новый антистресс ритуал. И если хочется быстрого результата, стоит выбирать культуры, которые быстро растут, об этом рассказали издания Real Simple.
Капуста
Идеальный вариант для летних салатов.
Время роста: 60-100 дней
Требует минимум 6 часов солнца и регулярного полива
Важно помнить, что неравномерный полив может испортить вкус и текстуру листьев, но в качестве бонуса — холодостойкость, даже если вы опоздали с посадкой, урожай можно получить и осенью.
Морковь
Один из самых простых овощей для выращивания.
Время роста: обычная — 60-80 дней, бейби морковь — 4-6 недель
Полив: примерно 2,5 см воды в неделю.
Секрет успеха — легкая, рыхлая почва, без камней и плотных комков. И главное, домашняя морковь значительно вкуснее магазинной.
Огурцы
Классика летнего огорода.
Время роста: 50-70 дней
Важно предоставить опору (шпалеру) и поливайте почву, а не листья. Это поможет избежать грибковых болезней и получить более крупные плоды.
Горох
Идеальный вариант для новичков.
Время роста: 50-70 дней
Почти не требует полива после укоренения, поэтому чтобы иметь урожай все лето, просто высевайте новые партии каждые 2 недели.
Свекла
Вкусный, полезный и очень эффектный на грядке.
Время роста: 50-70 дней
Среди преимуществ выращивания свеклы можно выделить то, что она растет почти в любой почве и подходит даже для контейнеров. Как бонус, свекла богата антиоксидантами и универсальна на кухне, ведь ее можно употреблять в сыром, вареном или маринованном виде.
Баклажаны
Немного более прихотливый, но довольно благодарный плодами.
Время роста: 65-80 дней
Растет в условиях тепла и солнца, регулярного полива и высокой влажности. Лучше высаживать рассаду, так вы быстрее получите урожай.
Шпинат
Суперфуд, который растет почти молниеносно.
Время роста: 45-50 дней
Среди преимуществ то, что его можно выращивать как дома, так и на улице, он также дает повторный урожай, ведь срезал, а он растет дальше. Важно помнить, что шпинат не любит жару и нуждается во влаге, но сухих листьях.
В мире, где цены на продукты растут, собственный огород становится не только трендом, но и разумным решением. И самое приятное, что для этого не нужны гектары земли или опыт агронома. Достаточно нескольких простых культур, немного внимания и желания.