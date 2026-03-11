Топ-7 неожиданных способов использовать рис в быту, вне кухни

Топ-7 неожиданных способов использовать рис / © Associated Press

В каждом кухонном шкафу почти наверняка найдется пачка риса. Его добавляют в супы, гарниры и салаты, но мало кто догадывается, что эти маленькие зерна могут стать настоящим помощником в быту, об этом рассказало издание Martha Stewart.

Секрет в его свойствах, ведь рис хорошо впитывает влагу, а сухие зерна могут работать как мягкий природный абразив. Именно поэтому его иногда используют даже профессиональные уборщики, особенно когда клиенты просят избегать агрессивной химии.

Очистка бутылок и ваз с узким горлышком

Мыть бутылки или вазы с узким горлышком — задача не из легких. Щетка не всегда достает до всех уголков, а осадок и налет остаются на стенках. Рис может легко решить проблему:

Насыпьте в бутылку 2-3 ст. л. сырого риса. Добавьте немного теплой воды с моющим средством. Закройте отверстие и хорошо встряхните.

Зерна будут действовать как маленькие щетки и очищать труднодоступные места. После этого просто промойте посуду чистой водой.

Спасение электроники от влаги

Если телефон или другой гаджет случайно намок, рис может помочь убрать часть влаги. Что сделать:

выключить устройство

вытереть его сухой тканью

положить в контейнер и полностью засыпать сухим рисом

Оставьте устройство на 24-48 часов, оно поглотит часть влаги. Этот метод может помочь в легких случаях, но не заменяет профессионального ремонта при серьезном повреждении водой.

«Сухая очистка» мягких игрушек

Плюшевые игрушки часто трудно стирать, так как некоторые нельзя мочить, а после машинной стирки они теряют форму. Для легкого освежения подойдет простой способ:

Положите игрушку в пакет или контейнер. Добавьте стакан сырого риса. Аккуратно встряхните.

Рис поможет убрать пыль и часть жира с ткани. После этого достаточно вытряхнуть зерна или пропылесосить поверхность.

Чтобы соль не слипалась

Влажность на кухне часто приводит к тому, что соль в солонке сбивается в комки. Решение очень простое, положите чайную ложку сырого риса в солонку. Он будет впитывать лишнюю влагу и позволит соли легко высыпаться.

Натуральная подкормка для комнатных растений

Перед варкой рис часто промывают. Но воду после промывки не обязательно выливать. Рисовая вода содержит крахмал и небольшое количество питательных веществ, которые могут быть полезными для растений. Ею можно поливать:

комнатные цветы

балконные растения

садовые культуры

Главное правило — вода должна быть без соли и специй.

Домашние компрессы от боли

Из риса можно сделать простой холодный или теплый компресс. Насыпьте сырой рис в хлопчатобумажный носок или тканевый мешочек и завяжите. Для холодного компресса положите в морозильник, а теплого — нагрейте в микроволновке примерно минуту.

Такой мешочек хорошо повторяет форму тела и может помочь при отеках или мышечном напряжении. Однако, не прикладывайте слишком горячий компресс непосредственно к коже.

Очистка и заточка лезвий блендера

Со временем лезвия блендера или кофемолки могут терять остроту и покрываться налетом. Чтобы их освежить:

Насыпьте в чашу примерно стакан сырого риса. Включите блендер на 30-60 секунд.

Зерна помогут очистить лезвия от остатков пищи и легкого налета. После процедуры рис нужно выбросить, а чашу хорошо промыть.

Рис — гораздо более универсальный продукт, чем кажется на первый взгляд. Его способность впитывать влагу, очищать поверхности и действовать как природный абразив делает его полезным во многих бытовых ситуациях.

От очистки бутылок до ухода за техникой, эти простые лайфхаки помогают сэкономить деньги, уменьшить использование химии и по-новому посмотреть на привычные вещи.