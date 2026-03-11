- Дата публикации
-
- Категория
- Дом
- Количество просмотров
- 90
- Время на прочтение
- 3 мин
Топ-7 неожиданных способов использовать рис в быту, вне кухни
Рис — один из самых популярных продуктов в мире, но его возможности значительно шире, чем просто ужин на тарелке.
В каждом кухонном шкафу почти наверняка найдется пачка риса. Его добавляют в супы, гарниры и салаты, но мало кто догадывается, что эти маленькие зерна могут стать настоящим помощником в быту, об этом рассказало издание Martha Stewart.
Секрет в его свойствах, ведь рис хорошо впитывает влагу, а сухие зерна могут работать как мягкий природный абразив. Именно поэтому его иногда используют даже профессиональные уборщики, особенно когда клиенты просят избегать агрессивной химии.
Очистка бутылок и ваз с узким горлышком
Мыть бутылки или вазы с узким горлышком — задача не из легких. Щетка не всегда достает до всех уголков, а осадок и налет остаются на стенках. Рис может легко решить проблему:
Насыпьте в бутылку 2-3 ст. л. сырого риса.
Добавьте немного теплой воды с моющим средством.
Закройте отверстие и хорошо встряхните.
Зерна будут действовать как маленькие щетки и очищать труднодоступные места. После этого просто промойте посуду чистой водой.
Спасение электроники от влаги
Если телефон или другой гаджет случайно намок, рис может помочь убрать часть влаги. Что сделать:
выключить устройство
вытереть его сухой тканью
положить в контейнер и полностью засыпать сухим рисом
Оставьте устройство на 24-48 часов, оно поглотит часть влаги. Этот метод может помочь в легких случаях, но не заменяет профессионального ремонта при серьезном повреждении водой.
«Сухая очистка» мягких игрушек
Плюшевые игрушки часто трудно стирать, так как некоторые нельзя мочить, а после машинной стирки они теряют форму. Для легкого освежения подойдет простой способ:
Положите игрушку в пакет или контейнер.
Добавьте стакан сырого риса.
Аккуратно встряхните.
Рис поможет убрать пыль и часть жира с ткани. После этого достаточно вытряхнуть зерна или пропылесосить поверхность.
Чтобы соль не слипалась
Влажность на кухне часто приводит к тому, что соль в солонке сбивается в комки. Решение очень простое, положите чайную ложку сырого риса в солонку. Он будет впитывать лишнюю влагу и позволит соли легко высыпаться.
Натуральная подкормка для комнатных растений
Перед варкой рис часто промывают. Но воду после промывки не обязательно выливать. Рисовая вода содержит крахмал и небольшое количество питательных веществ, которые могут быть полезными для растений. Ею можно поливать:
комнатные цветы
балконные растения
садовые культуры
Главное правило — вода должна быть без соли и специй.
Домашние компрессы от боли
Из риса можно сделать простой холодный или теплый компресс. Насыпьте сырой рис в хлопчатобумажный носок или тканевый мешочек и завяжите. Для холодного компресса положите в морозильник, а теплого — нагрейте в микроволновке примерно минуту.
Такой мешочек хорошо повторяет форму тела и может помочь при отеках или мышечном напряжении. Однако, не прикладывайте слишком горячий компресс непосредственно к коже.
Очистка и заточка лезвий блендера
Со временем лезвия блендера или кофемолки могут терять остроту и покрываться налетом. Чтобы их освежить:
Насыпьте в чашу примерно стакан сырого риса.
Включите блендер на 30-60 секунд.
Зерна помогут очистить лезвия от остатков пищи и легкого налета. После процедуры рис нужно выбросить, а чашу хорошо промыть.
Рис — гораздо более универсальный продукт, чем кажется на первый взгляд. Его способность впитывать влагу, очищать поверхности и действовать как природный абразив делает его полезным во многих бытовых ситуациях.
От очистки бутылок до ухода за техникой, эти простые лайфхаки помогают сэкономить деньги, уменьшить использование химии и по-новому посмотреть на привычные вещи.