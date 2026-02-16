Топ-7 обязательных садовых дел, которые надо сделать в феврале, чтобы подготовиться к весне / © Associated Press

Хотя активного роста еще почти не видно, февраль — это идеальное время для подготовки, обрезки, планирования и деликатной посадки растений, которые находятся в состоянии покоя. Издание Woman&Home советует именно сейчас навести порядок, подготовить почву и помочь саду мягко проснуться.

Наведите порядок и очистите пространство

Февраль — идеальный момент для генеральной «послезимней» уборки. Стоит:

продезинфицировать теплицы и парники перед рассадой

проверить обогреватели и лампы для выращивания

очистить лампы от пыли, только в выключенном состоянии

убрать поломанные ветви после зимних бурь

Эти мелочи значительно уменьшают риск болезней растений весной и продлевают срок службы оборудования.

Высадите растения с открытой корневой системой

Февраль — золотая пора для:

розы

плодовых деревьев

декоративных кустарников

Пока растения находятся в состоянии покоя, они лучше приживаются. Стоит обязательно замачивать корни перед посадкой на 30 мин, ведь без почвы они легко пересыхают. Яма должна быть глубокой и широкой, чтобы корни свободно расправились. После посадки надо хорошо утрамбовать почву и обильно полить.

Освежите клумбы и бордюры

Сейчас самое время:

срезать прошлогодние сухие стебли

поделить многолетники, которые разрослись

замульчировать почву

Стоит использовать компост, листовой перегной или перепревший навоз. Особенно ценен грибной компост, ведь в нем нет семян сорняков. Мульча:

защищает от морозов

сохраняет влагу

питает почву

уменьшает количество сорняков

Обрежьте глицинию, розы и яблони

Февраль — финальный срок для обрезки глицинии. Длинные побеги стоит сократить до 2-3 почек, ведь это стимулирует обильное цветение:

формировать розы

прореживать яблони для лучшей вентиляции

обрезать смородину, крыжовник, малину (кроме косточковых культур)

Правильная обрезка сейчас — это здоровые растения и щедрый урожай позже.

Прорастите картофель

Если вы выращиваете ранний картофель, февраль — идеальное время дать ему «старт». Картофель выкладывают в светлом, прохладном, но безморозном месте, чтобы он пустил крепкие ростки. Это ускорит урожай и сделает растения сильнее.

Высадите весенние луковицы весной

При условии, что почва не промерзла:

тюльпаны

нарциссы

крокусы

Можно также создавать "луковичные лазаньи" — многослойную посадку цветов с разными сроками цветения. В результате получите клумбу, которая меняет вид в течение всей весны.

Позаботьтесь о птицах и дикой природе

Зимой птицам особенно сложно найти пищу. Подкормка сейчас помогает им войти в сезон гнездования здоровыми. Полезно:

регулярно насыпать семена

оставлять свежее питье

высаживать вечнозеленые кусты с ягодами

Это не только о заботе, это о здоровой экосистеме вашего сада.

Что сеять в феврале

Эксперты советуют высевать под укрытием:

лук, порей

салаты, шпинат, капусту

горох, бобы

петрушку

душистый горошек и выносливые однолетники

Томаты — в конце месяца, при стабильном тепле и достаточном освещении.

Февраль — это не «мертвый сезон», а тихая подготовка к взрыву жизни. Все, что вы сделаете сейчас, вернется сторицей весной: более сильными растениями, более обильным цветением и спокойствием без спешки.