- Дата публикации
-
- Категория
- Дом
- Количество просмотров
- 13
- Время на прочтение
- 3 мин
Топ-7 обязательных садовых дел, которые надо сделать в феврале, чтобы подготовиться к весне
Февраль — месяц, который легко списать со счетов. Серое небо, холод, мокрый снег и ощущение, что до весны еще бесконечно далеко. Но именно сейчас закладывается основа того, каким будет ваш сад в марте, апреле и в разгар лета.
Хотя активного роста еще почти не видно, февраль — это идеальное время для подготовки, обрезки, планирования и деликатной посадки растений, которые находятся в состоянии покоя. Издание Woman&Home советует именно сейчас навести порядок, подготовить почву и помочь саду мягко проснуться.
Наведите порядок и очистите пространство
Февраль — идеальный момент для генеральной «послезимней» уборки. Стоит:
продезинфицировать теплицы и парники перед рассадой
проверить обогреватели и лампы для выращивания
очистить лампы от пыли, только в выключенном состоянии
убрать поломанные ветви после зимних бурь
Эти мелочи значительно уменьшают риск болезней растений весной и продлевают срок службы оборудования.
Высадите растения с открытой корневой системой
Февраль — золотая пора для:
розы
плодовых деревьев
декоративных кустарников
Пока растения находятся в состоянии покоя, они лучше приживаются. Стоит обязательно замачивать корни перед посадкой на 30 мин, ведь без почвы они легко пересыхают. Яма должна быть глубокой и широкой, чтобы корни свободно расправились. После посадки надо хорошо утрамбовать почву и обильно полить.
Освежите клумбы и бордюры
Сейчас самое время:
срезать прошлогодние сухие стебли
поделить многолетники, которые разрослись
замульчировать почву
Стоит использовать компост, листовой перегной или перепревший навоз. Особенно ценен грибной компост, ведь в нем нет семян сорняков. Мульча:
защищает от морозов
сохраняет влагу
питает почву
уменьшает количество сорняков
Обрежьте глицинию, розы и яблони
Февраль — финальный срок для обрезки глицинии. Длинные побеги стоит сократить до 2-3 почек, ведь это стимулирует обильное цветение:
формировать розы
прореживать яблони для лучшей вентиляции
обрезать смородину, крыжовник, малину (кроме косточковых культур)
Правильная обрезка сейчас — это здоровые растения и щедрый урожай позже.
Прорастите картофель
Если вы выращиваете ранний картофель, февраль — идеальное время дать ему «старт». Картофель выкладывают в светлом, прохладном, но безморозном месте, чтобы он пустил крепкие ростки. Это ускорит урожай и сделает растения сильнее.
Высадите весенние луковицы весной
При условии, что почва не промерзла:
тюльпаны
нарциссы
крокусы
Можно также создавать "луковичные лазаньи" — многослойную посадку цветов с разными сроками цветения. В результате получите клумбу, которая меняет вид в течение всей весны.
Позаботьтесь о птицах и дикой природе
Зимой птицам особенно сложно найти пищу. Подкормка сейчас помогает им войти в сезон гнездования здоровыми. Полезно:
регулярно насыпать семена
оставлять свежее питье
высаживать вечнозеленые кусты с ягодами
Это не только о заботе, это о здоровой экосистеме вашего сада.
Что сеять в феврале
Эксперты советуют высевать под укрытием:
лук, порей
салаты, шпинат, капусту
горох, бобы
петрушку
душистый горошек и выносливые однолетники
Томаты — в конце месяца, при стабильном тепле и достаточном освещении.
Февраль — это не «мертвый сезон», а тихая подготовка к взрыву жизни. Все, что вы сделаете сейчас, вернется сторицей весной: более сильными растениями, более обильным цветением и спокойствием без спешки.