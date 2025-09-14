Топ-7 осенних трендов декора, которые дополнят интерьер вашего дома / © Credits

Смена сезона всегда приносит обновление в мире дизайна, на смену легким летним фактурам приходят глубокие оттенки, тактильные материалы и детали, которые дарят ощущение тепла. Издание Martha Stewart собрало для вас главные тренды декора этой осени, они помогут сделать пространство не только стильным, но и максимально уютным.

Камень в декоре. Натуральные материалы сейчас на пике популярности и камень — среди фаворитов сезона. Это могут быть столики с ярким узором прожилок, массивные столешницы в ванной или даже мелкие аксессуары. Если нет возможности установить большие каменные элементы, обратите внимание на декоративные подносы, вазы или подсвечники из мрамора или оникса.

Индивидуальность хендмейда. Максимализм в декоре продолжает завоевывать сердца. В центре внимания — уникальные детали, которые добавляют характера пространству. Попробуйте перекрасить старый комод в матовый оттенок, заменить ручки на шкафчиках на бронзовые или латунные, и комната сразу приобретет новый вид.

Насыщенные природные оттенки. Этой осенью дизайнеры советуют обратиться к палитре, вдохновленной природой, например, терракот, оливковый, горчичный, моховой, глубокий сливовый или индиго. Не бойтесь красить не только стены, но и мебель или молдинги в насыщенные оттенки. Это быстро оживит даже минималистичный интерьер.

Винтаж . Устойчивый тренд на сознательное потребление открыл двери для «второй жизни» мебели и декора. Можно, например, достать люстру бабушки, перетяните старое кресло новой тканью или поищите оригинальные вещи на блошиных рынках .Винтаж добавляет дому индивидуальности и душевности.

Скульптурные формы. Даже повседневные вещи могут стать арт-объектами. Лампы с округлыми ножками, вазы с причудливыми силуэтами, подсвечники со смешанными линиями — все это тренд 2025 года. Такие вещи не обязательно дорогие, но они сразу создают эффект «дизайнерского дома».

Уютные текстуры. Осень — пора, когда хочется тепла и фактурности. В этом году в моде «несовершенные», немного грубоватые поверхности, например, букле, ротанг, необработанное дерево. Попробуйте использовать плед из букле на диване, ротанговый журнальный столик или деревянные подставки с естественными неровностями.

Мягкие, округлые силуэты. Мебель с плавными линиями и органическими формами возвращаются в моду. Они добавляют пространству легкости и делают его дружественным и «домашним». Например, диван с закругленными подлокотниками, стол на круглой основе или кресло с мягкими изгибами.

Интерьер напрямую влияет на наше настроение и ощущение комфорта. Осень — сезон, когда мы больше времени проводим дома, поэтому даже небольшие изменения помогут создать атмосферу тепла и гармонии.