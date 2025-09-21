Топ-7 ошибок осеннего садоводства, которые имеют серьезное влияние на ваш двор / © Credits

Реклама

Многие считают, что достаточно просто «убрать все лишнее», однако издание Martha Stewart рассказало, что некоторые привычные действия могут нанести вред растениям и почве на годы вперед.

Полностью срезать многолетники

Кажется логичным убрать сухие листья и стебли, и оставить клумбу опрятной. Но именно эти остатки:

защищают почву и корни от морозов,

становятся убежищем для полезных насекомых, например, диких пчел,

дают пищу птицам благодаря семенам.

Лучше оставить растительные остатки на зиму, а убирать — весной.

Реклама

Оставлять мусор на огороде

На огороде все наоборот, остатки томатов, картофеля или кабачков могут стать рассадником вредителей и болезней, которые переживут зиму и поразят урожай следующего года.

Важно убрать всю ботву, перекопать участок и, по возможности, изменить место высадки культур следующей весной (севооборот).

Обрезать деревья и кусты осенью

Многие стремятся придать деревьям «опрятный вид» осенью, но это опасно. Обрезка в это время:

повреждает почки, которые уже заложились для весеннего цветения,

стимулирует новый рост, который не успевает окрепнуть и погибает от мороза.

Обрезку лучше проводить весной или летом, а для больших деревьев, лучше советоваться с арбористом.

Реклама

Не защищать молодые деревья от животных

Осенью и зимой олени и косули часто обтирают рога о кору молодых деревьев, а зайцы и мыши грызут стволы. Это может полностью уничтожить саженец. Используйте сетку, пластиковые трубы или деревянные колья для защиты. Важно, чтобы ограждение было достаточно высоким, поэтому учтите уровень снега зимой.

Оставлять листья на газоне

Листья полезны для грядок и клумб, но на газоне они создают плотный слой, который не позволяет:

лишает траву кислорода,

провоцирует появление сорняков и мха,

оставляет некрасивые «лысины» весной.

Сгребайте или измельчайте листья газонокосилкой и используйте как мульчу или для компоста.

Неправильно делить многолетники

Перенасыщенные кусты хост, ирисов или флокса нужно делить, но важно время. Если вы сделаете это слишком поздно — растение не успеет укорениться; а слишком рано — ослабнет от жары. Оптимально делать это за 6 недель до первых заморозков, мульчировать участок и регулярно поливать.

Реклама

Игнорировать сорняки в конце сезона

Осенние сорняки кажутся мелочью, мол, морозы их уничтожат. На самом деле они успевают за несколько недель пройти цикл «семена-растение-семена» и весной вы получите еще больше незваных гостей.

Удаляйте сорняки даже в конце осени, чтобы уменьшить их «банк семян» в почве.

Не все садовые решения будут идеальными. Садоводство — это процесс обучения, где ошибки превращаются в опыт. Главное — анализировать, делать выводы и пробовать снова.

Осень — время, когда закладывается основа будущего урожая и красоты вашего сада. Бережный уход поможет растениям лучше пережить зиму, а вам — насладиться пышной зеленью весной. Поэтому лучше делать меньше, но правильно. Природа сама поможет, если не мешать ей и не делать «традиционных» ошибок.