Топ-7 ошибок осеннего садоводства, которые могут испортить ваши многолетники / © Associated Press

Реклама

Если вы считаете, что осень — время отдыха для сада, то это лишь полуправда. Именно сейчас растения закладывают основы своего весеннего пробуждения. Но малейшая ошибка может свести на нет все усилия. Издание Martha Stewart рассказало, что слишком ранняя обрезка, поспешная пересадка или чрезмерная «уборка» могут лишить ваши многолетники энергии, влаги и даже жизни.

Раннее обрезание

Обрезать — не значит ухаживать. Если вы снимаете зеленые листья, когда они еще живы, растение не успевает «накопить силы» в корнях для зимовки. Когда срезаются листья до того, как они естественно отмирают, растение не успевает запасти достаточно энергии. Весной такое растение будет слабым и вялым.

Как правильно: дождитесь, пока листья пожелтеют и естественно отпадут. Только после этого можно обрезать сухие стебли, растение уже «уснуло» и готово к зиме.

Реклама

Полная уборка листьев

Осенью у многих возникает желание убрать каждый листочек. Но идеально чистый газон — это не всегда хорошо. Опавшие листья и стебли — это естественное укрытие для насекомых-опылителей и мульча, которая защищает почву от пересыхания.

Что сделать взамен: оставьте часть листьев на грядках, особенно возле цветов и под кустами. Они станут естественным «одеялом», которое защитит корни от морозов.

Пересадка в неудачный момент

Многолетники не любят, когда их беспокоят в период активного роста или цветения. Пересадка во время бутонизации или цветения — настоящий стресс для растения. Оно тратит силы на цветы, а не на новые корни.

Когда лучше:

Реклама

весеннецветущие растения пересаживайте летом, после цветения;

осенние — весной, когда они еще не зацвели.

Отсутствие меток

Звучит мелочно, но зимой, когда все отмирает, даже опытный садовод может забыть, что где посажено. Без меток легко пересадить растения слишком близко друг к другу и они начнут конкурировать за воду и питательные вещества.

Как избежать: поставьте небольшие таблички или даже просто камни с подписями. Весной это сэкономит время и сохранит пространство для роста.

Недостаточный полив

Многие перестают поливать сад осенью и думают, что дождей достаточно. Но до момента, когда земля полностью промерзнет, растения активно запасают воду и питательные вещества.

Совет: поливайте обильно один-два раза в неделю до первых морозов. Это особенно важно для молодых растений и пересаженных многолетников.

Реклама

Лайфхак: если есть возможность, используйте капельный полив, он равномерно увлажняет корни без застоя воды.

«Голый» зимний сад

Многие срезают все «до земли» и оставляют зимой только черную землю. А зря, засохшие травы, стебли и семенные коробочки не только добавляют структурности, но и создают сказочный зимний пейзаж. Когда снег садится на колоски злаков или семена эхинацеи, сад выглядит волшебно.

Что сделать: оставьте декоративные травы, георгины и астры до весны, они не только красивы, но и защищают почву.

Позднее деление растений

Делить крупные кусты — правильно, но не тогда, когда «на носу» мороз. Корневой системе нужно время, чтобы укорениться. Делите или пересаживайте многолетники за 6-8 недель до замерзания почвы.

Реклама

Совет: если не успели, отложите процедуру до весны. Иначе рискуете потерять часть растений из-за переохлаждения или гниения.

Осень — это не про «закрыть сезон», а про подготовить почву и растения к новой жизни. Немного терпения, меньше спешки и ваши любимые многолетники отблагодарят роскошным цветением уже через несколько месяцев.