Топ-7 ошибок с электричеством, которых специалисты советуют избегать

Электричество работает круглосуточно, чтобы в вашем доме был свет, тепло и комфорт. И в то же время даже маленькие ошибки в использовании электроприборов или проводки могут обернуться большими рисками.

Профессиональные электрики годами учатся и сдают сложные экзамены, чтобы получить лицензию. Недаром они отмечают, что не стоит воспринимать электричество легкомысленно. Издание Martha Stewart рассказало о самых распространенных ошибках, которых следует избегать, чтобы ваш дом оставался безопасным.

Перегрузка розеток

Удлинители и тройники удобны, но подключение нескольких мощных приборов в одну розетку может привести к перегреву и пожару. Лучше распределять технику по разным точкам питания и использовать сетевые фильтры с защитой от перенапряжения. Если розеток не хватает, безопаснее пригласить электрика, чтобы установить новые.

Игнорирование мигания или тусклого света

Светильник, который «моргает» или ослабевает, когда включается другой прибор, — не мелкая неисправность, а сигнал о проблемах с проводкой или перегрузкой. Также насторожить должны искры, запах горелого или хруст при включении. В таких случаях нужна срочная проверка мастера.

Равнодушие к электрощитку

Главный щиток — это сердце вашей электросистемы. Его нужно время от времени осматривать, нет ли следов копоти, ржавчины, влаги или плохо закрученных проводов. Расшатанные провода вызывают пожары. Периодическая профилактика — залог безопасности.

Использование удлинителей вместо постоянной проводки

Удлинитель — это временное решение. Если вы пользуетесь им ежедневно, значит, вашему дому не хватает розеток. Выход — установка дополнительных точек, а не бесконечное подключение через провода, которые быстро изнашиваются и могут стать причиной короткого замыкания.

Неправильные лампочки

Казалось бы, что может быть проще? Но лампочка с мощностью выше рекомендованной способна перегреть плафон и расплавить патрон. Лучше внимательно читать маркировку светильника и переходить на энергосберегающие LED-лампы, которые дают больше света и меньше греются.

Установка новых приборов без подготовки

Стиральная машина с сушилкой, кондиционер, бойлер или даже домашний кинотеатр могут потребовать больше электромощности, чем выдерживает старая проводка. Перед покупкой крупных приборов стоит проконсультироваться со специалистом и при необходимости модернизировать систему. Это не только безопаснее, но и поможет избежать регулярных «выбиваний» автоматов.

Самостоятельные ремонты без знаний

Заменить лампочку — это одно дело. Но переделывание проводки, монтаж новых линий или вмешательство в щиток без образования и опыта — прямой путь к опасности. Электрика не прощает ошибок. Поэтому доверяйте сложные работы только лицензированным электрикам.

Короткое замыкание или перегрев — одна из самых частых причин бытовых пожаров в Украине. А еще электротравмы могут иметь серьезные последствия для здоровья. Поэтому главное правило звучит просто — уважайте электричество. Оно ежедневно делает нашу жизнь удобной, но требует внимательного и осторожного отношения.