7 распространенных ошибок в дизайне столовой и как их исправить

Топ-7 ошибок в дизайне столовой, которые затрудняют прием гостей и как их исправить / © Associated Press

Реклама

Именно столовая формирует настроение, комфорт и даже уровень общения между гостями, об этом рассказало издание Martha Stewart. Иногда мелкие дизайнерские недостатки, такие как резкий свет, громоздкие композиции на столе или тесное расположение мебели, могут испортить даже самый вкусный ужин.

Яркий свет и громкая музыка. Свет и звук задают тон всему пространству. Используйте теплое, рассеянное освещение и свечи вместо резких ламп. Например, высокие свечи-торшеры на столе добавляют высоты композиции, но не мешают разговорам. Музыку держите тихой, чтобы она поддерживала атмосферу, а не «перетягивала внимание».

Громоздкие композиции на столе. Красивые букеты могут стать проблемой, если они закрывают собеседника за столом. Лучше выбирать низкие флористические композиции или несколько маленьких ваз. Так у стола будет праздничный вид, а разговор будет легким.

Неправильные или неудобные стулья . Комфортные стулья — не роскошь, а необходимость для долгих вечеров. Выберите кресла с мягкой обивкой и изогнутой спинкой. Чем комфортнее стул, тем больше времени гости проведут за веселой беседой.

Неподходящий размер стола. Стол должен быть достаточно широким и масштабируемым для пространства, чтобы гости не чувствовали давления. Выберите глубину стола, которая позволяет свободно расположить тарелки, бокалы и салфетки. Правильный стол — это фундамент для спокойного и организованного вечера.

Расстановка тарелок. Чтобы ужин был приятным и не напрягал гостей, размещайте напитки, дополнительную посуду и закуски на боковой тумбе. Для семейной сервировки выбирайте небольшие блюда, которые легко передавать. Все, что остается на столе, должно быть интегрировано в декор, от этого зависит ощущение пространства и спокойствия.

Тесная планировка. Даже во время сидячего ужина важно, чтобы гости могли свободно двигаться. Уберите предметы, которые перекрывают путь или видимость. Свободное пространство помогает избежать ситуаций, когда кому-то приходится тянуться, обходить или поднимать голос.

Игнорирование деталей декора. Мелкие элементы оживляют стол, например, свечи и маленькие вазы, яркая посуда и стильные кувшины для воды. Текстиль: салфетки, бегунки, скатерти с текстурой. Уникальные мелочи, такие как винтажные солонка и перечница, скульптурные подсвечники Для формального ужина — открытки с именами гостей или маленькие подарки на каждом месте Эти детали создают ощущение заботы и уюта уже с момента, когда гость садится за стол.

Лайфхак

Меньше значит больше: компактные композиции и открытый стол выглядят более стильно.

Комфорт превыше всего: мягкие стулья, правильный стол и освещение делают вечеринку незабываемой.

Декор должен быть функциональным: он не только красивый, но и помогает организовать пространство и облегчить сервис.

Если вы примените эти простые советы, то сможете превратить даже маленькую столовую в гостеприимное, стильное и удобное пространство, где каждый вечер за столом превращается в маленький праздник.