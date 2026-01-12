Топ-7 овощей, которые можно посадить уже в январе

Помидоры / © Credits

Пока зима еще царит за окном, в почве или на подоконнике, уже можно заложить фундамент будущего урожая. Издание Martha Stewart рассказало, что некоторые овощи не просто можно, а стоит высевать в январе.

Современное садоводство давно вышло за пределы строгого календаря. Все зависит от климатической зоны, температуры почвы и способа выращивания.

В более холодных регионах январь — время для посева семян в помещении с последующей пересадкой весной.

В мягком и теплом климате часть культур можно высевать прямо в открытый грунт.

Этот подход позволяет получить урожай раньше, укрепить растения и сделать огород не таким зависимым от капризов погоды.

Овощи, которые можно сажать в январе

Горох

Горох / © Credits

Горох — одна из самых первых культур, готовых к старту сезона. В регионах с мягкими зимами его можно высевать сразу в открытый грунт, когда температура земли держится на уровне +4 — +11 °C.

Перед посадкой почву следует разрыхлить на глубину 15-20 см, увлажнить и высевать семена на расстоянии нескольких сантиметров. Горох не любит переувлажнения, но требует стабильной влаги.

Перец

Перец / © Credits

Перец — настоящий «долгоиграющий» овощ. В более холодных регионах его высевают в помещении в конце января, ведь рассаде нужно много времени для развития.

В теплых климатических зонах, где нет сильных морозов, перец можно сеять и под открытым небом. Такой же принцип действует и для баклажанов.

Томаты

Томаты / © Credits

Хоть томаты ассоциируются с летом, именно январь позволяет дать им фальстарт. Посев в контейнерах в помещении обеспечивает 8-10 недель роста до пересадки в открытый грунт.

Важно использовать легкую почву для рассады и не переливать, ведь корневая система томатов очень чувствительна.

Лук

Лук / © Associated Press

Лук — культура светового дня, поэтому важно выбрать сорт, который подходит именно вашему региону.

В большинстве умеренных климатов семена высевают в помещении с конца января, а через 10-12 недель пересаживают в грунт после последних заморозков. Это позволяет сформировать крепкие и здоровые луковицы.

Шпинат

шпинат / © Associated Press

Звезда зимнего огорода шпинат спокойно переносит мороз и даже становится слаще на вкус благодаря естественному превращению крахмала в сахара.

Его можно сеять в грунт, если земля не промерзла, или выращивать в контейнерах. Легкое укрытие поможет защитить растения от внезапных холодов.

Капуста кейл

Капуста кейл / © Credits

Кейл — идеальный пример овоща, который не боится холода. Сибирские, красные и зимние сорта можно высевать уже в январе при условии, что почва пригодна для работы.

С дополнительной защитой, агроволокном или парником, кейл прекрасно выдерживает минусовые температуры.

Брокколи

Брокколи / © Associated Press

В холодных регионах брокколи лучше высевать в помещении, использовать фитолампы и стабильную температуру +18 — +21 °C.

В более теплых климатах рассаду можно высаживать в открытый грунт уже сейчас, вместе с капустой.

Советы

Используйте качественный субстрат для рассады, это уменьшает риск загнивания.

Свет важнее тепла: в январе без дополнительного освещения не обойтись.

Не спешите: лучше крепкая, чем слабая рассада.

Садоводство — это не о сезоне, а о ритме жизни. Январские посевы учат терпению, заботе и умению видеть будущее тогда, когда вокруг еще зима. Когда мы начинаем огород в январе, то не просто выращиваем овощи, а выращиваем надежду, стабильность и связь с природой.