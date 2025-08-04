Топ-7 распространенных ошибок, которые делают ваш дом еще более жарким и как этого избежать / © www.credits

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Однако некоторые популярные советы из интернета или «бабушкины лайфхаки» на самом деле не помогают, а лишь усугубляют ситуацию. Иногда мы не осознаем этого и сами превращаем дом в сауну. Издание Woman&Home собрало самые распространенные ошибки, которые не стоит совершать во время жаркой погоды, и добавило советы от специалистов.

Открываете днем все окна

Это звучит логично, ведь хочется запустить «свежий воздух». Но в летнюю жару воздух снаружи может быть на несколько градусов горячее, чем в квартире.

Совет: открывайте окна только утром или ночью, когда воздух действительно прохладный. Эффективнее всего создавать перекрестную вентиляцию, когда вы откройте окна с противоположных сторон дома на несколько часов ночью, чтобы освежить пространство.

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Оставляете вентиляторы в пустых комнатах

Вентилятор — это не кондиционер. Он не охлаждает воздух, а только перемещает его и создает ощущение прохлады на коже. Включенный вентилятор в пустой комнате понапрасну тратит электроэнергию, а также сам выделяет тепло, хоть и незначительное.

Совет: используйте вентиляторы локально, только когда вы в комнате. После выхода выключайте его.

Игнорируете увлажнитель или осушитель воздуха

Влажность в помещении оказывает сильное влияние на восприятие жары. Влажный воздух «запечатывает» тепло и делает его еще более невыносимым.

Совет: установите осушитель воздуха, если влажность превышает 60%. Это особенно актуально для квартир с плохой вентиляцией или для кухни и ванной.

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Также убавьте влажность, избегайте лишнего приготовления пищи на плите, кипячения воды и сушки белья в комнатах.

Днем ставите вентилятор напротив открытого окна

Днем из окна попадает горячий воздух. Если вы ставите вентилятор прямо перед окном, вы практически еще активнее закачиваете это тепло в комнату

Совет: такой трюк работает только ночью или рано утром. Днем лучше направляйте вентилятор на себя или размещайте в центре комнаты для циркуляции воздуха.

Оставляете шторы и жалюзи открытыми

Солнечный свет — это тепло. Прямое попадание солнечного света через окна может увеличить температуру в комнате на 2–4°C.

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Совет: закрывайте шторы или жалюзи днем. Идеально использовать светоотражающие или затемняющие ткани.

Для максимального эффекта повесьте термошторы или фольгированную пленку на окна.

Не проверяете настройки обогревателя

Удивительно, но факт, что некоторые люди забывают отключить систему отопления или она автоматически включается ночью. Или, напротив, «теплый пол» работает на таймере без вашего ведома.

Совет: проверьте все источники тепла, включая бойлеры, подогрев полов и программируемые термостаты. Выключите или убавьте температуру до минимума.

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Готовите еду внутри дома

Духовка, плита, тостер, мультиварка — все эти приборы выделяют значительное количество тепла. Приготовление обеда в жару — это гарантированное повышение температуры на несколько градусов.

Совет: если можете, готовьте утром или на улице. Вместо духовки используйте аэрофритюрницу, микроволновку или мультиварку. Еще лучше переходите на холодные блюда (салаты, боулы, гаспачо и т.п.).

Советы

Поставьте миску со льдом перед вентилятором, что создаст эффект «арктического бриза».

Вывешивайте влажные простыни перед окном, чтобы охладить поступающий воздух.

Расставьте в комнатах растения с большими листьями, они естественно увлажняют и освежают воздух.

Делайте холодные компрессы или ножные ванночки, ведь охлаждение точек пульса помогает регулировать общую температуру тела.

Чтобы летняя жара не превратила вашу квартиру в духовку, важно не только искать новые способы охлаждения, но и избегать распространенных ошибок. Большинство из них — это автоматические привычки, которые мы даже не подвергаем сомнению, но именно смена мелочей в быту может обеспечить комфорт в самые жаркие дни лета.