Топ-7 растений, которые не стоит обрезать в сентябре
Сентябрь традиционно считают месяцем активных садовых работ, огороды еще дарят урожай, клумбы радуют поздними цветами, а садоводы часто берутся за секатор, чтобы подготовить участок к зиме.
Но стоит помнить, что не все растения выдержат обрезку в это время. Некоторые уже заложили почки для будущего цветения, другие формируют ягоды или семена, которыми питаются птицы и насекомые. Преждевременное вмешательство может лишить вас и красоты, и урожая в следующем году. Издание Martha Stewart рассказало о растениях, которые категорически не стоит обрезать в сентябре и когда же все-таки это лучше делать.
Розмарин
Розмарин прекрасно чувствует себя на солнечных участках и радует ароматной листвой даже осенью. Легкая прищипка веточек для кулинарии в сентябре допустима, но серьезную обрезку лучше перенести.
Лучшее время: поздняя весна — начало лета, когда куст активно растет.
Почему не сейчас: обрезка осенью стимулирует новые побеги, которые не успеют окрепнуть и вымерзнут зимой.
Лоропеталум
Этот декоративный кустарник цветет весной на побегах прошлого года.
Если обрезать его осенью, можно потерять большинство цветов следующей весной.
Лучшее время: сразу после цветения в мае-июне.
Дополнительно: осенью обрезка может вызвать рост нежных побегов, которые повредит первый мороз.
Красивоплодник (Калликарпа) американский
Его фиолетовые гроздья ягод — настоящее украшение сада осенью. Более того, они являются важным источником пищи для птиц зимой.
Сентябрьская обрезка лишит сад фиолетовых ягод и дикой фауны — корма.
Лучшее время: поздняя зима или ранняя весна, пока растение в состоянии покоя.
Декоративные злаки
Осенние колоски и пушистые метелки не только красивые, но и полезные.
Они дают семена птицам, а густые кусты служат укрытием для насекомых и мелких животных.
Лучшее время: ранняя весна, перед возобновлением роста.
Совет: оставленные на зиму злаки украшают сад и добавляют фактуры заснеженным пейзажам.
Айстри
Эти цветы — одни из последних медоносов сезона, они обеспечивают нектар для пчел и бабочек, в частности во время миграции.
Если обрезать их в сентябре, вы лишите насекомых питания.
Дополнительный бонус: сухие стебли и листья становятся зимним убежищем для полезных насекомых.
Лучшее время: обрезка весной, когда пройдут морозы.
Сирень
К сентябрю сирень уже сформировала почки для весеннего цветения.
Если срезать ветви сейчас, вы рискуете остаться без душистых цветов в следующем году.
Лучшее время: сразу после весеннего цветения, чтобы растение успело заложить новые бутоны.
Гортензии
Особенно это касается гортензии крупнолистной и дуболистной. Они формируют почки осенью, поэтому осенняя обрезка оставит только «голые» побеги.
Лучшее время: зависит от вида. Некоторые обрезают весной (те, что цветут на новой древесине), другие — сразу после цветения.
Совет: всегда проверяйте, какой именно сорт растет у вас, прежде чем брать секатор.
Советы
В сентябре лучше сосредоточиться на легкой уборке, например, удалять сухие листья, поврежденные ветви и сорняки.
Основную обрезку декоративных растений и кустарников планируйте на позднюю зиму или раннюю весну.
Не спешите убирать сухоцветы и злаки, ведь они могут стать красивым зимним декором и убежищем для природы.
Сентябрь — не время для радикальной обрезки. Бережное отношение к растениям именно сейчас гарантирует пышное цветение и здоровый сад в следующем году, а еще помогает птицам и насекомым пережить зиму.