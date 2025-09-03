Топ-7 растений, которые не стоит обрезать в сентябре

Розмарин / © Associated Press

Но стоит помнить, что не все растения выдержат обрезку в это время. Некоторые уже заложили почки для будущего цветения, другие формируют ягоды или семена, которыми питаются птицы и насекомые. Преждевременное вмешательство может лишить вас и красоты, и урожая в следующем году. Издание Martha Stewart рассказало о растениях, которые категорически не стоит обрезать в сентябре и когда же все-таки это лучше делать.

Розмарин

Розмарин прекрасно чувствует себя на солнечных участках и радует ароматной листвой даже осенью. Легкая прищипка веточек для кулинарии в сентябре допустима, но серьезную обрезку лучше перенести.

Лучшее время: поздняя весна — начало лета, когда куст активно растет.

Почему не сейчас: обрезка осенью стимулирует новые побеги, которые не успеют окрепнуть и вымерзнут зимой.

Лоропеталум

Этот декоративный кустарник цветет весной на побегах прошлого года.

Если обрезать его осенью, можно потерять большинство цветов следующей весной.

Лучшее время: сразу после цветения в мае-июне.

Дополнительно: осенью обрезка может вызвать рост нежных побегов, которые повредит первый мороз.

Красивоплодник (Калликарпа) американский

Его фиолетовые гроздья ягод — настоящее украшение сада осенью. Более того, они являются важным источником пищи для птиц зимой.

Сентябрьская обрезка лишит сад фиолетовых ягод и дикой фауны — корма.

Лучшее время: поздняя зима или ранняя весна, пока растение в состоянии покоя.

Декоративные злаки

Осенние колоски и пушистые метелки не только красивые, но и полезные.

Они дают семена птицам, а густые кусты служат укрытием для насекомых и мелких животных.

Лучшее время: ранняя весна, перед возобновлением роста.

Совет: оставленные на зиму злаки украшают сад и добавляют фактуры заснеженным пейзажам.

Айстри

Эти цветы — одни из последних медоносов сезона, они обеспечивают нектар для пчел и бабочек, в частности во время миграции.

Если обрезать их в сентябре, вы лишите насекомых питания.

Дополнительный бонус: сухие стебли и листья становятся зимним убежищем для полезных насекомых.

Лучшее время: обрезка весной, когда пройдут морозы.

Сирень

К сентябрю сирень уже сформировала почки для весеннего цветения.

Если срезать ветви сейчас, вы рискуете остаться без душистых цветов в следующем году.

Лучшее время: сразу после весеннего цветения, чтобы растение успело заложить новые бутоны.

Гортензии

Особенно это касается гортензии крупнолистной и дуболистной. Они формируют почки осенью, поэтому осенняя обрезка оставит только «голые» побеги.

Лучшее время: зависит от вида. Некоторые обрезают весной (те, что цветут на новой древесине), другие — сразу после цветения.

Совет: всегда проверяйте, какой именно сорт растет у вас, прежде чем брать секатор.

Советы

В сентябре лучше сосредоточиться на легкой уборке, например, удалять сухие листья, поврежденные ветви и сорняки.

Основную обрезку декоративных растений и кустарников планируйте на позднюю зиму или раннюю весну.

Не спешите убирать сухоцветы и злаки, ведь они могут стать красивым зимним декором и убежищем для природы.

Сентябрь — не время для радикальной обрезки. Бережное отношение к растениям именно сейчас гарантирует пышное цветение и здоровый сад в следующем году, а еще помогает птицам и насекомым пережить зиму.