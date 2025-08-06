Топ-7 растений, которые следует обрезать в августе, чтобы продлить сезон цветения

Роза / © Associated Press

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Хотя сезон отдыха продолжается, в саду еще много работы. Один из самых эффективных способов поддержать красоту клумб до самой осени — регулярная обрезка увядших цветов. Издание Real Simple рассказало, что август — идеальный месяц для обрезки, ведь это стимулирует повторное цветение.

Бархатцы . Эти яркие осенние любимцы расцветают еще более обильно, если удалять отцветшие бутоны летом. Просто отщипните увядшие головки и бархатцы порадуют вас плотным, длительным цветением. Если куст истощен, обрежьте его на треть и подживите, эффект не заставит ждать.

Циния . Пышные и яркие цинии требуют регулярной обрезки. Удаляйте увядшие цветы и обрезайте стебель чуть выше следующего листового узла. Такие действия не только удлиняют цветение, но и стимулируют рост длинных крепких стеблей, это идеально для среза в букеты.

Петуния . Независимо от того, растет она в горшке или на клумбе, петуния очень благодарна за внимание. В августе удалите увядшие цветы, полейте почву и замульчивайте компостом, это простимулирует свежую волну цветения.

Сальвия . Многие сорта сальвии цветут дважды за сезон, но правильная обрезка может обеспечить и третью или даже четвертую волну. Обрезайте увядший колос чуть выше первой пары здоровых зеленых листьев. При необходимости укоротите куст на треть и не забывайте о подкормках, ведь сальвия «любит» питательную почву.

Герань . В августе герани часто становятся «истощенными» и теряют форму. Чтобы поддержать пышный вид, обрезайте стебли с увядшими цветками вплоть до основания. Не забудьте убрать пожелтевшие листья и дать легкую подкормку раз в две недели — это простимулирует новые бутоны.

Эхинацея . Многолетняя любимица многих благодаря обрезке способна подарить еще одну волну цветения к осени. Но если вы хотите поддержать птиц или добавить декоративность зимнему саду, оставьте несколько семенных головок. Они станут любимым лакомством для щелчков и добавят шарма заснеженного пейзажа.

Розы. Повторно цветущие сорта нуждаются в обрезке даже в августе. Обрезайте розу чуть выше пятипалого листика, который растет наружу, это стимулирует правильный рост и хорошую форму куста. Следите также за появлением пятнистостей, ведь влажность и тепло — идеальные условия для грибков. Полив утром и хорошая вентиляция — ваши союзники.

Обрезка не занимает много времени, но имеет огромное влияние. Когда вы регулярно обрезаете растения, вы не только продлеваете сезон цветения, но и поддерживаете здоровье насаждений. А главное, это отличный способ почувствовать связь с природой, снять стресс и сделать свой сад еще более красивым.