Топ-7 способов использования компоста для здоровья ваших растений

7 способов использования компоста для здоровья ваших растений / © Associated Press

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Но, как и любое удобрение, компост следует использовать правильно — чтобы он действительно принес пользу, а не навредил. Издание Martha Stewart рассказало, как именно можно использовать компост в своем саду, на огороде, клумбе или даже на балконе.

Сочетайте компост с мульчей — двойная сила для почвы

Этот метод — один из самых эффективных в борьбе с сорняками и сохранении влаги. Сначала очистите участок от нежелательной растительности. Затем нанесите тонкий слой компоста, а сверху — 7–10 см органической мульчи (например, измельченная кора или солома). Такая «подушка» не только предотвразает рост сорняков, но и постепенно обогащает землю питательными веществами. Завершите выравниванием участка граблями и наслаждайтесь эффективным, естественным уходом.

Питайте деревья и кустарники

Компост отлично работает вокруг деревьев и кустов, особенно многолетних. Равномерно распределите слой 2–5 см компоста вокруг ствола, но избегайте непосредственного контакта с корой. Таким образом, питательные вещества будут медленно попадать в корневую зону. Но осторожно: избыток органики может привести к чрезмерному увлажнению и нехватке кислорода. Поэтому соблюдайте умеренность и учитывайте потребности конкретных видов растений.

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Заварите компостный чай

Это жидкое удобрение — настоящий эликсир для растений. Для приготовления компостного чая:

Поместите 1,5 стакана зрелого компоста в ведро из 3,5 л нехлорированной воды.

Накройте и оставьте на 5–7 дней в теплом месте, перемешивая каждый день.

Процедить жидкость через марлю.

Поливайте полученным настоем корневую зону растений или опрыскивайте листья для дополнительной защиты от болезней.

Подпитывайте клумбы природным удобрением

Цветники очень хорошо реагируют на компост. Во время высадки растений добавьте его непосредственно в посадочную лунку или распределите вокруг имеющихся кустов в начале весны. Компост улучшает аэрацию почвы, стимулирует формирование бутонов и продолжает период цветения.

Смешивайте компост с минеральными удобрениями

Если почвы не хватает конкретных микроэлементов, например азота, фосфора или калия, смешивайте компост с минеральными удобрениями. Компост выступает в качестве буфера, уменьшает риск «поджигания» растений синтетикой, а также облегчает усвоение удобрений. Такое сочетание идеально подходит для молодых саженцев или ослабленных растений.

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Восстанавливайте и оздоровляйте газон

Ваш газон тускл и на нем есть «лысые» участки? Компост поможет! Перед посевом новой травы внесите в землю 2-3 см компоста и тщательно перекопайте. А для уже имеющегося газона используйте метод топдрессинга — нанесите очень тонкий слой компоста (примерно 0,5 см) поверх травы и разровняйте граблями. Этот метод не только оздоровит корневую систему, но и улучшит структуру почвы.

Питайте грядки в течение сезона

Город — это место, где компост проявляет себя на все 100%. Весной добавьте его в грунт во время подготовки грядок, а в течение сезона обновляйте слой у основания растений — особенно прихотливых, таких как помидоры, тыквы, перец, кукуруза. Для стабильного результата ежемесячно вносите слой 1–1,5 см.

Советы

Используйте зрелый компост. У него приятный запах земли и рассыпчатая структура.

Не переусердствуйте. Даже полезные вещества в избытке могут нарушить баланс почвы.

Учитывайте тип почвы. Компост больше всего нужен песчаным или бедным почвам.

Применяйте компост в пасмурную или вечернюю пору. Это уменьшит потери влаги и риск ожогов.

Кроме заботы о растениях, компостирование — это экологический вклад в будущее. Уменьшение количества отходов на свалках, возвращение органики в природу, экономия ресурсов — это делает вас частью большого зеленого движения. Если у вас еще нет собственной компостной кучи — самое время начать.