Топ-7 способов сохранить прохладу в саду: действенные советы
Мы часто с нетерпением ждем летних дней, ведь они ознаменовывают долгие вечера, вкусные блюда с гриля, теплый воздух и возможность наслаждаться собственным садом или двором. Но когда температура переваливает за +30°C, каждый шаг на улицу — это испытание.
Что же делать, чтобы оставаться во дворе без перегрева рассказало издание Woman&Home и предоставило 7 действенных советов, как охладить пространство вокруг себя, даже если нет кондиционера или бассейна. Идеи доступны и практичны.
Создайте тень
Первый и самый очевидный шаг — обеспечить защиту от солнца. Идеи могут быть простыми или долговременными:
зонт,
навес,
пергола,
тент или даже тень от деревьев.
Советы:
Выбирайте ткани светлых цветов, они лучше отражают солнечный свет.
Если есть пергола, рассмотри вариант с регулируемыми жалюзи или боковыми экранами, они позволяют контролировать направление света в течение дня.
Установите уличный вентилятор
Современные портативные уличные вентиляторы с распылителем влаги — настоящее спасение. Они безопасны для использования на открытом воздухе, не боятся влаги и могут создавать мягкий прохладный бриз.
Для оптимального эффекта выбирайте вентиляторы с функцией увлажнения воздуха. Это значительно снижает ощущение жары.
Подстригайте газон и регулярно поливайте его
Свежо подстриженный, хорошо увлажненный газон:
легче переносит жару,
приятнее на ощупь босиком,
не перегревается, как асфальт или плитка.
Особенно это актуально для тех, у кого есть дети или домашние животные, ведь на таком покрытии играть безопасно и комфортно.
Посадите «охлаждающие» растения
Да, растения тоже могут влиять на микроклимат в саду. Наиболее эффективны те, что:
испаряют влагу (транспирация),
создают тень,
покрывают почву и уменьшают ее перегрев.
Примеры:
алоэ (можно выносить из дома на лето),
лаванда, тимьян, петрушка — как почвопокровные,
вьющиеся растения (например, виноград, глициния) для вертикального озеленения.
Такие растения не только снижают температуру, но и очищают воздух.
Выбирайте светлую мебель и аксессуары
Темные цвета поглощают солнечные лучи, когда нагреваются до опасных температур. Светлая мебель, подушки, покрывала и зонты — не просто стильное решение, а практичный способ уменьшить температуру на несколько градусов.
Создайте вертикальный сад
Если площадь ограничена, вертикальное озеленение не только экономит место, но и позволяет:
уменьшает перегрев стен и заборов,
дает дополнительную тень,
увлажняет воздух путем испарения.
Используйте решетки, сетки, модульные конструкции и дополните их вьющимися или вьющимися растениями. Это красиво и эффективно.
Постелите уличный ковер
Звучит неожиданно, но уличные ковры из природных материалов (джут, бамбук) могут значительно уменьшить перегрев террасы или плитки.
Такие ковры:
приятнее для ног, чем раскаленная плитка,
отражают солнце,
легко моются и добавляют уюта.
Советы
Фонтан или декоративный пруд. Из-за испарения вода создает эффект естественного кондиционирования.
Поливать растения лучше вечером или рано утром, чтобы избежать испарения воды в жару.
Пейте много воды и используйте термобоксы с напитками сразу в саду, тогда не придется бегать на кухню
Сад — это место для отдыха, а не борьбы с перегревом. Сделать его комфортным даже в самые жаркие дни реально даже без больших затрат. Главное, заранее продумать, как и где создать прохладу.