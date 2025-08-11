Топ-7 способов сохранить прохладу в саду: действенные советы

Топ-7 способов сохранить прохладу в саду / © Associated Press

Реклама

Что же делать, чтобы оставаться во дворе без перегрева рассказало издание Woman&Home и предоставило 7 действенных советов, как охладить пространство вокруг себя, даже если нет кондиционера или бассейна. Идеи доступны и практичны.

Создайте тень

Первый и самый очевидный шаг — обеспечить защиту от солнца. Идеи могут быть простыми или долговременными:

зонт,

навес,

пергола,

тент или даже тень от деревьев.

Советы:

Реклама

Выбирайте ткани светлых цветов, они лучше отражают солнечный свет.

Если есть пергола, рассмотри вариант с регулируемыми жалюзи или боковыми экранами, они позволяют контролировать направление света в течение дня.

Установите уличный вентилятор

Современные портативные уличные вентиляторы с распылителем влаги — настоящее спасение. Они безопасны для использования на открытом воздухе, не боятся влаги и могут создавать мягкий прохладный бриз.

Для оптимального эффекта выбирайте вентиляторы с функцией увлажнения воздуха. Это значительно снижает ощущение жары.

Подстригайте газон и регулярно поливайте его

Свежо подстриженный, хорошо увлажненный газон:

легче переносит жару,

приятнее на ощупь босиком,

не перегревается, как асфальт или плитка.

Особенно это актуально для тех, у кого есть дети или домашние животные, ведь на таком покрытии играть безопасно и комфортно.

Реклама

Посадите «охлаждающие» растения

Да, растения тоже могут влиять на микроклимат в саду. Наиболее эффективны те, что:

испаряют влагу (транспирация),

создают тень,

покрывают почву и уменьшают ее перегрев.

Примеры:

алоэ (можно выносить из дома на лето),

лаванда, тимьян, петрушка — как почвопокровные,

вьющиеся растения (например, виноград, глициния) для вертикального озеленения.

Такие растения не только снижают температуру, но и очищают воздух.

Выбирайте светлую мебель и аксессуары

Темные цвета поглощают солнечные лучи, когда нагреваются до опасных температур. Светлая мебель, подушки, покрывала и зонты — не просто стильное решение, а практичный способ уменьшить температуру на несколько градусов.

Реклама

Создайте вертикальный сад

Если площадь ограничена, вертикальное озеленение не только экономит место, но и позволяет:

уменьшает перегрев стен и заборов,

дает дополнительную тень,

увлажняет воздух путем испарения.

Используйте решетки, сетки, модульные конструкции и дополните их вьющимися или вьющимися растениями. Это красиво и эффективно.

Постелите уличный ковер

Звучит неожиданно, но уличные ковры из природных материалов (джут, бамбук) могут значительно уменьшить перегрев террасы или плитки.

Такие ковры:

Реклама

приятнее для ног, чем раскаленная плитка,

отражают солнце,

легко моются и добавляют уюта.

Советы

Фонтан или декоративный пруд. Из-за испарения вода создает эффект естественного кондиционирования.

Поливать растения лучше вечером или рано утром, чтобы избежать испарения воды в жару.

Пейте много воды и используйте термобоксы с напитками сразу в саду, тогда не придется бегать на кухню

Сад — это место для отдыха, а не борьбы с перегревом. Сделать его комфортным даже в самые жаркие дни реально даже без больших затрат. Главное, заранее продумать, как и где создать прохладу.