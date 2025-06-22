- Дата публикации
-
- Категория
- Дом
- Количество просмотров
- 250
- Время на прочтение
- 3 мин
Топ-7 вещей, которые не стоит делать в продуктовом магазине
Еженедельные походы в супермаркет для кого-то — медитация, для других — обременительная рутина. Но независимо от вашего настроения, покупка продуктов — это неотъемлемая часть повседневной жизни.
Стоит обратить внимание на привычки, которые могут вредить вашему бюджету, здоровью или даже отношениям с другими людьми. Издание Real Simpleрассказало о самых распространенных ошибках, которые мы допускаем во время шопинга в супермаркетах. Прочитайте и проверьте себя.
Ходить в магазин без списка
Если вы заходите в супермаркет вслепую, шансы купить лишнее возрастают в несколько раз. Это как сдавать экзамен без подготовки — спонтанные покупки, превышение бюджета и потеря контроля над рационом.
Совет: сделайте список в телефоне с постоянными продуктами, которые покупаете каждую неделю (яйца, молоко, овощи, хлеб и т.д.). И добавляйте в него новые позиции, как только они появляются в ваших мыслях.
Делать покупки на голодный желудок
Это еще одна классическая ошибка. Когда вы голодны, мозг реагирует на еду иначе: хочется всего и сразу — и чаще всего не самого полезного. Результат? Вы покупаете больше, тратите лишнее, а корзина заполнена снеками, сладостями или полуфабрикатами.
Совет: перед походом съешьте легкий перекус или хотя бы выпейте кофе или смузи. В некоторых супермаркетах есть бары или кафе — не стесняйтесь воспользоваться ими перед закупкой.
Игнорировать замороженные и консервированные овощи
Миф о том, что полезное — только свежее, давно развенчан. Замороженные овощи и фрукты собираются на пике спелости, замораживаются сразу и сохраняют максимум витаминов. Консервы — еще одна замечательная опция. Например, помидоры консервируют в течение четырех часов после сбора.
Совет: обращайте внимание на пометки «без добавления соли», «низкое содержание натрия», «без сахара». И помните, заморозка — ваш союзник в быстром приготовлении полезной еды.
Блокировать проход тележкой
Стоите и читаете состав продукта или просматриваете список? Это прекрасно, но не оставляйте тележку посреди прохода. Это замедляет других, создает пробки и неудобства, особенно для людей с колясками или ограниченной мобильностью.
Совет: всегда ставьте тележку ближе к полке или прижимайте ее к себе, если остановились. Это маленький акт уважения к другим покупателям.
Нарушать личное пространство
Спешка или нетерпение — не оправдание для того, чтобы протягивать руку через чужое плечо или проталкиваться без слов. Этикет — это не только о ресторане или офисе.
Совет: скажите мягкое «извините» — и большинство людей с удовольствием подвинутся. Улыбка и вежливость — бесплатные, но неоценимые.
Заходить в быструю кассу с полной корзиной
Кассы «до 10/15 товаров» созданы, чтобы ускорить процесс. И если вы стоите там с полной тележкой — это нарушение неписаных (и часто написанных) правил.
Совет: считайте свои товары до момента, когда станете в очередь. Если их больше, выберите обычную кассу — это проявление уважения к другим.
Не возвращать тележку на место
После закупок хочется как можно быстрее поехать домой. Но оставленная посреди парковки тележка — это:
препятствие для водителей
дополнительная работа для персонала
источник конфликтов в плохую погоду
Совет: верните коляску в специально отведенное место. Это мелочь, которая демонстрирует вашу воспитанность и заботу о других.
Правила этикета в супермаркете — не о формальностях, а об удобстве, уважении и сознательном потреблении. Когда вы следуете этим простым советам, вы не только сэкономите деньги и время, но и сделаете покупки более комфортными для себя и окружающих.