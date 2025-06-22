Топ-7 вещей, которые не стоит делать в продуктовом магазине / © Credits

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Стоит обратить внимание на привычки, которые могут вредить вашему бюджету, здоровью или даже отношениям с другими людьми. Издание Real Simpleрассказало о самых распространенных ошибках, которые мы допускаем во время шопинга в супермаркетах. Прочитайте и проверьте себя.

Ходить в магазин без списка

Если вы заходите в супермаркет вслепую, шансы купить лишнее возрастают в несколько раз. Это как сдавать экзамен без подготовки — спонтанные покупки, превышение бюджета и потеря контроля над рационом.

Совет: сделайте список в телефоне с постоянными продуктами, которые покупаете каждую неделю (яйца, молоко, овощи, хлеб и т.д.). И добавляйте в него новые позиции, как только они появляются в ваших мыслях.

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Делать покупки на голодный желудок

Это еще одна классическая ошибка. Когда вы голодны, мозг реагирует на еду иначе: хочется всего и сразу — и чаще всего не самого полезного. Результат? Вы покупаете больше, тратите лишнее, а корзина заполнена снеками, сладостями или полуфабрикатами.

Совет: перед походом съешьте легкий перекус или хотя бы выпейте кофе или смузи. В некоторых супермаркетах есть бары или кафе — не стесняйтесь воспользоваться ими перед закупкой.

Игнорировать замороженные и консервированные овощи

Миф о том, что полезное — только свежее, давно развенчан. Замороженные овощи и фрукты собираются на пике спелости, замораживаются сразу и сохраняют максимум витаминов. Консервы — еще одна замечательная опция. Например, помидоры консервируют в течение четырех часов после сбора.

Совет: обращайте внимание на пометки «без добавления соли», «низкое содержание натрия», «без сахара». И помните, заморозка — ваш союзник в быстром приготовлении полезной еды.

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Блокировать проход тележкой

Стоите и читаете состав продукта или просматриваете список? Это прекрасно, но не оставляйте тележку посреди прохода. Это замедляет других, создает пробки и неудобства, особенно для людей с колясками или ограниченной мобильностью.

Совет: всегда ставьте тележку ближе к полке или прижимайте ее к себе, если остановились. Это маленький акт уважения к другим покупателям.

Нарушать личное пространство

Спешка или нетерпение — не оправдание для того, чтобы протягивать руку через чужое плечо или проталкиваться без слов. Этикет — это не только о ресторане или офисе.

Совет: скажите мягкое «извините» — и большинство людей с удовольствием подвинутся. Улыбка и вежливость — бесплатные, но неоценимые.

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Заходить в быструю кассу с полной корзиной

Кассы «до 10/15 товаров» созданы, чтобы ускорить процесс. И если вы стоите там с полной тележкой — это нарушение неписаных (и часто написанных) правил.

Совет: считайте свои товары до момента, когда станете в очередь. Если их больше, выберите обычную кассу — это проявление уважения к другим.

Не возвращать тележку на место

После закупок хочется как можно быстрее поехать домой. Но оставленная посреди парковки тележка — это:

препятствие для водителей

дополнительная работа для персонала

источник конфликтов в плохую погоду

Совет: верните коляску в специально отведенное место. Это мелочь, которая демонстрирует вашу воспитанность и заботу о других.

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Правила этикета в супермаркете — не о формальностях, а об удобстве, уважении и сознательном потреблении. Когда вы следуете этим простым советам, вы не только сэкономите деньги и время, но и сделаете покупки более комфортными для себя и окружающих.