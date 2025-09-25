Топ-7 вещей, которые не стоит отдавать на благотворительность

Топ-7 вещей, которые не стоит жертвовать на благотворительность / © Credits

Часто вещи, которые мы считаем «еще нормальными», для благотворительных организаций становятся обузой, ведь их приходится сортировать, выбрасывать или утилизировать за свой счет. Издание Real Simple рассказало, чтобы избежать неприятных ситуаций и действительно помочь, важно знать, какие вещи не стоит отдавать в фонд или секондхенды для благотворительных целей.

Поврежденная мебель

Стол с маленькой царапиной или диван, который просто не вписывается в интерьер, еще могут пригодиться. Но старый, расшатанный стул или шкаф, который еле держится, — точно нет. Такие вещи не пригодны к использованию и вряд ли кто-то захочет их ремонтировать. В лучшем случае их просто отправят на свалку.

Альтернатива: если мебель все еще прочная, но выглядит не слишком привлекательно, попробуйте отремонтировать или перекрасить перед тем, как отдать.

Несобранная мебель

Если в гараже годами стоит разобранная тумба или кровать без инструкции, к сожалению, в таком виде ни одна организация не примет ее. Часто не хватает деталей, шурупов или специальных инструментов, поэтому бывшую в употреблении мебель нужно отдавать только в собранном виде.

Использованная косметика и гигиенические средства

Тональный крем, который вам не подошел или шампунь, который вызвал аллергию, лучше не отдавать в фонд. Использованные средства нельзя перепродать или передать людям в кризисных ситуациях из-за вопросов гигиены.

Вариант: безопасными являются только новые, упакованные товары, в частности, мини-версии из отелей или неиспользованные подарочные наборы. Их охотно принимают приюты для бездомных и кризисные центры.

Порванная одежда

Футболка с дыркой или пальто со сломанной молнией не смогут найти нового хозяина. В большинстве случаев такие вещи просто не попадают в продажу.

Альтернатива: если дефект минимальный, например, шов разошелся, можно отремонтировать вещь и тогда передать. Если же нет, используйте ткань как тряпку для уборки.

Одежда с пятнами

Если вещь имеет стойкие пятна, которые не поддаются стирке, — она не подойдет для благотворительности. Организации не имеют ресурсов, чтобы восстанавливать одежду, а покупатели или получатели не захотят носить вещи в плохом состоянии.

Старые матрасы

Это один из самых проблемных пунктов. Старые матрасы часто содержат пылевых клещей, бактерии или даже постельных клопов. Их дезинфекция дорогая и сложная, поэтому большинство благотворительных организаций даже не рассматривает возможность принимать их.

Вариант: если матрас новый или почти новый, узнайте в фонде, имеют ли они возможность его принять.

Подержанные носки и нижнее белье

Эти вещи относятся к категории «гигиенически опасных». Использованные носки, бюстгальтеры или нижнее белье сразу отправляются в отходы.

Альтернатива: многие организации принимают новые комплекты белья и носков, иногда именно такие вещи нужны людям в трудных условиях.

Благотворительность должна приносить пользу, а не создавать лишние проблемы. Прежде чем собрать коробку для пожертвования, проверьте состояние вещей. Если вы сами бы не хотели это носить, использовать или спать на этом, не стоит отдавать и на благотворительность.

Золотое правило гласит, дарите то, что могло бы порадовать вас самих в непростой ситуации.