Топ-7 вещей, которые не стоит отдавать на благотворительность
Благотворительность — это всегда добрый поступок. Она помогает тем, кто в этом нуждается и одновременно позволяет нам избавиться от лишних вещей. Но не все, что мы хотим отдать, действительно может кому-то пригодиться.
Часто вещи, которые мы считаем «еще нормальными», для благотворительных организаций становятся обузой, ведь их приходится сортировать, выбрасывать или утилизировать за свой счет. Издание Real Simple рассказало, чтобы избежать неприятных ситуаций и действительно помочь, важно знать, какие вещи не стоит отдавать в фонд или секондхенды для благотворительных целей.
Поврежденная мебель
Стол с маленькой царапиной или диван, который просто не вписывается в интерьер, еще могут пригодиться. Но старый, расшатанный стул или шкаф, который еле держится, — точно нет. Такие вещи не пригодны к использованию и вряд ли кто-то захочет их ремонтировать. В лучшем случае их просто отправят на свалку.
Альтернатива: если мебель все еще прочная, но выглядит не слишком привлекательно, попробуйте отремонтировать или перекрасить перед тем, как отдать.
Несобранная мебель
Если в гараже годами стоит разобранная тумба или кровать без инструкции, к сожалению, в таком виде ни одна организация не примет ее. Часто не хватает деталей, шурупов или специальных инструментов, поэтому бывшую в употреблении мебель нужно отдавать только в собранном виде.
Использованная косметика и гигиенические средства
Тональный крем, который вам не подошел или шампунь, который вызвал аллергию, лучше не отдавать в фонд. Использованные средства нельзя перепродать или передать людям в кризисных ситуациях из-за вопросов гигиены.
Вариант: безопасными являются только новые, упакованные товары, в частности, мини-версии из отелей или неиспользованные подарочные наборы. Их охотно принимают приюты для бездомных и кризисные центры.
Порванная одежда
Футболка с дыркой или пальто со сломанной молнией не смогут найти нового хозяина. В большинстве случаев такие вещи просто не попадают в продажу.
Альтернатива: если дефект минимальный, например, шов разошелся, можно отремонтировать вещь и тогда передать. Если же нет, используйте ткань как тряпку для уборки.
Одежда с пятнами
Если вещь имеет стойкие пятна, которые не поддаются стирке, — она не подойдет для благотворительности. Организации не имеют ресурсов, чтобы восстанавливать одежду, а покупатели или получатели не захотят носить вещи в плохом состоянии.
Старые матрасы
Это один из самых проблемных пунктов. Старые матрасы часто содержат пылевых клещей, бактерии или даже постельных клопов. Их дезинфекция дорогая и сложная, поэтому большинство благотворительных организаций даже не рассматривает возможность принимать их.
Вариант: если матрас новый или почти новый, узнайте в фонде, имеют ли они возможность его принять.
Подержанные носки и нижнее белье
Эти вещи относятся к категории «гигиенически опасных». Использованные носки, бюстгальтеры или нижнее белье сразу отправляются в отходы.
Альтернатива: многие организации принимают новые комплекты белья и носков, иногда именно такие вещи нужны людям в трудных условиях.
Благотворительность должна приносить пользу, а не создавать лишние проблемы. Прежде чем собрать коробку для пожертвования, проверьте состояние вещей. Если вы сами бы не хотели это носить, использовать или спать на этом, не стоит отдавать и на благотворительность.
Золотое правило гласит, дарите то, что могло бы порадовать вас самих в непростой ситуации.