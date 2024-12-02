Топ-7 вещей, которые нельзя чистить и мыть уксусом

Уксус – настоящий универсальный помощник в хозяйстве. Доступность, экологичность и безопасность делают его одним из самых популярных средств для уборки. Однако даже у такого многофункционального средства есть свои ограничения.

Издание realsimple рассказало, что некоторые поверхности и материалы просто не выдерживают действия кислоты, содержащейся в уксусе.

Гранитные и мраморные поверхности

Содержащаяся в уксусе кислота постепенно разрушает защитное покрытие таких каменных поверхностей, как мрамор или гранит. Это приводит к потере блеска и повреждению дорогостоящей столешницы. Лучший способ ухода за такими поверхностями – протирание теплой водой с каплей мягкого моющего средства. Так вы сохраните природную красоту камня на долгие годы.

Технические устройства

Сенсорные экраны смартфонов, планшетов и ноутбуков очень чувствительны к кислотным средствам. Использование уксуса может повредить покрытие экрана. Чтобы удалить пятна и пыль, достаточно сухой ткани из микрофибры. Для более сложных загрязнений выберите специальные средства для очистки электроники.

Что угодно с отбеливателем

Сочетание уксуса и отбеливателя – опасная комбинация. Вместе эти химические вещества образуют токсичные пары хлора, которые могут серьезно помешать вашему здоровью. Для безопасной уборки всегда используйте эти средства отдельно и осторожно.

Вощеная мебель и пол

Вощеные деревянные поверхности теряют защитный слой под действием кислоты. Регулярное использование уксуса может стереть отделку, что делает мебель и пол уязвимыми к грязи и влаге. Для ухода за деревом выбирайте мягкие средства или специальные полироли.

Детали посудомоечной машины

Несмотря на популярный совет, добавлять уксус для очистки посудомоечной машины, это средство может повредить резиновые уплотнители. Если ваш прибор имеет детали из натурального каучука, уксусная кислота со временем их разрушит. Используйте только разбавленные растворы или проверенные средства, рекомендованные изготовителем.

Запахи домашних животных

Уксус хорошо удаляет запахи для людей, но не для животных. Они будут продолжать чувствовать прошлые метки, даже если вы их не замечаете. Вместо уксуса лучше использовать энзимные очистители, уничтожающие запахи на молекулярном уровне.

Затирка между плиткой

Частое использование уксуса для очистки затирки может стереть защитный слой, способствовать быстрому старению плиточных швов. Для сохранения свежего вида начинайте с самых мягких средств, таких как обычная вода с мылом и только при необходимости переходите к более сильным растворам.

Альтернативы уксуса для уборки

Чтобы избежать повреждений, выбирайте средства, соответствующие типу материала. Для деревянных поверхностей идеально подходят масла или специальные полироли. Электронику лучше протирать микрофиброй, а для сложных пятен использовать безалкогольные растворы. В уходе за камнем используйте средства с нейтральным уровнем pH, чтобы сохранить его блеск.

Хотя уксус является эффективным и экономичным средством для уборки, важно знать, когда лучше отказаться от его использования. Бережно относитесь к своим вещам, и они будут служить вам подольше.

Недавно мы писали, как почистить золото до блеска.

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