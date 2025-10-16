Топ-7 винтажных трендов для стильного дизайна вашего дома / © Credits

Старинные вещи добавляют пространству глубины, делают его не как «с картинки», а вашим. Издание Martha Stewart отмечает, что винтаж — главный герой сезона, а дизайнеры по всему миру активно миксуют старое и новое.

Характерное стекло

Стекло возвращается, но не в виде обычных ваз. Дизайнеры все чаще используют винтажное или ручной работы стекло, чтобы добавить пространству блеска, цвета и глубины.

Попробуйте:

ребристые или матовые стеклянные плафоны;

вазы в оттенках драгоценных камней;

стеклянные фасады шкафов с узорами.

Такие детали «ловят свет» и создают ощущение домашней магии, как драгоценности для вашего интерьера.

Тарелки на стенах

Тарелки — это новые картины, и чем они старее, тем лучше. Винтажные тарелки — недорогой и очень эффектный способ создать арт-композицию.

Как сделать их стильным акцентом:

комбинируйте разные размеры и цвета;

смешивайте с другими элементами декора, например, картинами, зеркалами, фото;

используйте тарелки как акценты в кухне или столовой.

Результат — уютная, но артая стена.

Ар-деко

После лет минимализма мир снова влюбился в драматические формы и блестящие металлы. Мы видим возвращение ар-деко, но в современной интерпретации — меньше пафоса, больше геометрии и теплых оттенков.

Как добавить немного гламурного настроения:

выберите зеркало или люстру из латуни;

добавьте мебель с лакированным покрытием;

не бойтесь цветов, используйте бордо, изумруд, графит которые имеют роскошный вид.

Главное — баланс: ар-деко должен звучать уверенно, но не кричаще.

Натуральное дерево

Раньше старую мебель часто перекрашивали, а теперь наоборот, обнажают текстуру дерева. Люди больше не стремятся к идеальности, им нравится аутентичность.

Как адаптировать тренд:

восстановите комод или стол, просто снимите старый слой краски;

подчеркните естественные волокна прозрачным маслом или лаком;

оставьте легкие потертости, они добавляют характера.

Такая поверхность «дышит» и добавляет пространству тепла.

Натуральный камень

Мрамор, травертин, известняк — камень снова в моде, но без глянца. Думайте о старинных улицах Рима или Парижа, где камень имеет историю и текстуру.

Как внедрить тренд:

каменная раковина или фартук на кухне;

фрезерованные детали — колонны, подоконники, камины;

плитка в шахматном узоре.

Камень делает пространство фундаментальным, словно он был здесь всегда.

Волнистые формы

Криволинейные диваны, овальные столы, округлые зеркала — все, что напоминает 70-е, снова в центре внимания. Мягкие силуэты добавляют пространству тепла и делают его дружественным.

Особенно эффектный вид имеют:

диваны с волнистыми линиями;

кресла с округлыми спинками;

текстиль с закругленными узорами.

Добавьте мохер или бархат и получите идеальную комбинацию уюта и стиля.

Принтованный текстиль

После десятилетия господства букле, на сцену выходит паттерн. Люди снова тянутся к тканям с рисунком — флористика, полоска, геометрия.

Советы:

комбинируйте принты разных масштабов;

используйте подушки или шторы как акценты;

не бойтесь цвета, текстиль может оживить даже нейтральный интерьер.

Главный секрет удачного винтажного дизайна — контраст. Поставьте антикварное зеркало над современным комодом. Добавьте цветную вазу в минималистичную комнату. Играйте с фактурами. Винтаж — это не стиль. Это настроение. И оно всегда будет в моде.