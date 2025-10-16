- Дата публикации
-
- Категория
- Дом
- Количество просмотров
- 5
- Время на прочтение
- 3 мин
Топ-7 винтажных трендов для стильного дизайна вашего дома
Винтаж в дизайне — уже давно не про «бабушкины серванты» и пыльные вазы. Сегодня это про индивидуальность, фактуру и историю, которую вы впускаете в свой дом.
Старинные вещи добавляют пространству глубины, делают его не как «с картинки», а вашим. Издание Martha Stewart отмечает, что винтаж — главный герой сезона, а дизайнеры по всему миру активно миксуют старое и новое.
Характерное стекло
Стекло возвращается, но не в виде обычных ваз. Дизайнеры все чаще используют винтажное или ручной работы стекло, чтобы добавить пространству блеска, цвета и глубины.
Попробуйте:
ребристые или матовые стеклянные плафоны;
вазы в оттенках драгоценных камней;
стеклянные фасады шкафов с узорами.
Такие детали «ловят свет» и создают ощущение домашней магии, как драгоценности для вашего интерьера.
Тарелки на стенах
Тарелки — это новые картины, и чем они старее, тем лучше. Винтажные тарелки — недорогой и очень эффектный способ создать арт-композицию.
Как сделать их стильным акцентом:
комбинируйте разные размеры и цвета;
смешивайте с другими элементами декора, например, картинами, зеркалами, фото;
используйте тарелки как акценты в кухне или столовой.
Результат — уютная, но артая стена.
Ар-деко
После лет минимализма мир снова влюбился в драматические формы и блестящие металлы. Мы видим возвращение ар-деко, но в современной интерпретации — меньше пафоса, больше геометрии и теплых оттенков.
Как добавить немного гламурного настроения:
выберите зеркало или люстру из латуни;
добавьте мебель с лакированным покрытием;
не бойтесь цветов, используйте бордо, изумруд, графит которые имеют роскошный вид.
Главное — баланс: ар-деко должен звучать уверенно, но не кричаще.
Натуральное дерево
Раньше старую мебель часто перекрашивали, а теперь наоборот, обнажают текстуру дерева. Люди больше не стремятся к идеальности, им нравится аутентичность.
Как адаптировать тренд:
восстановите комод или стол, просто снимите старый слой краски;
подчеркните естественные волокна прозрачным маслом или лаком;
оставьте легкие потертости, они добавляют характера.
Такая поверхность «дышит» и добавляет пространству тепла.
Натуральный камень
Мрамор, травертин, известняк — камень снова в моде, но без глянца. Думайте о старинных улицах Рима или Парижа, где камень имеет историю и текстуру.
Как внедрить тренд:
каменная раковина или фартук на кухне;
фрезерованные детали — колонны, подоконники, камины;
плитка в шахматном узоре.
Камень делает пространство фундаментальным, словно он был здесь всегда.
Волнистые формы
Криволинейные диваны, овальные столы, округлые зеркала — все, что напоминает 70-е, снова в центре внимания. Мягкие силуэты добавляют пространству тепла и делают его дружественным.
Особенно эффектный вид имеют:
диваны с волнистыми линиями;
кресла с округлыми спинками;
текстиль с закругленными узорами.
Добавьте мохер или бархат и получите идеальную комбинацию уюта и стиля.
Принтованный текстиль
После десятилетия господства букле, на сцену выходит паттерн. Люди снова тянутся к тканям с рисунком — флористика, полоска, геометрия.
Советы:
комбинируйте принты разных масштабов;
используйте подушки или шторы как акценты;
не бойтесь цвета, текстиль может оживить даже нейтральный интерьер.
Главный секрет удачного винтажного дизайна — контраст. Поставьте антикварное зеркало над современным комодом. Добавьте цветную вазу в минималистичную комнату. Играйте с фактурами. Винтаж — это не стиль. Это настроение. И оно всегда будет в моде.