Топ-7 вредных продуктов для собачьего здоровья

Вам должен быть знаком этот особый взгляд собаки, который точно заставит вас поделиться кусочком вкусности, который вы едите. Однако не вся человеческая пища подходит для собак – некоторые продукты могут серьезно навредить им.

Ветеринар Amir Anwary рассказал о семи самых опасных продуктах для собак, которые стоит всегда оставлять для себя, даже если ваш любимец обожает общие трапезы.

Мороженое

Казалось бы, мороженое – безопасный десерт, однако один из его ингредиентов может представлять большую опасность для собак. Большинство видов мороженого содержат ксилит, который часто используется в качестве заменителя сахара, но он невероятно токсичен для собак. Ксилит может вызвать гипогликемию (низкий уровень сахара в крови), судороги, печеночную недостаточность и возможно смерть у собак, даже если она полакомится маленьким количеством.

Молоко

Молоко также может быть опасным для собак из-за непереносимости лактозы, достаточно распространенной среди собак. Некоторые организмы могут расщеплять лактозу без ущерба, но большинству это не удается, потому что их организм не производит достаточно необходимого фермента. В результате любимец может столкнуться с диареей, рвотой или жидким стулом, если выпьет молоко. Поэтому лучше избегать больших порций, чтобы предотвратить дискомфорт вашей собаки.

Шоколад

Многие владельцы знают, что шоколад вреден для собак, но далеко не все знают причину. Основная опасность – вещество под названием теобромин, которое в больших количествах отравляет нервную систему. Собаки не могут метаболизировать теобромин так, как это делают люди, поэтому это вещество является токсичным для них. Чем темнее шоколад, тем он опаснее.

Чипсы

Хотя чипсы кажутся безвредным перекусом, собаки не могут эффективно справляться с большим количеством натрия. Чрезмерное употребление соли может привести к отравлению ионами натрия, что вызывает серьезные последствия для здоровья вашего любимца. Содержащийся в соли хлорид натрия играет важную роль в водном балансе тела, в больших количествах он вреден.

Печенье

Печенье, особенно содержащее шоколад или ксилит, так же опасно, как и мороженое. Некоторые виды печенья содержат не только вредоносные подсластители, но и избыточное количество сахара и жира, что может вызвать панкреатит у собак. Поэтому печенье является не лучшим вариантом для угощения.

Переработанная еда

Фастфуд и другие переработанные продукты, такие как гамбургеры, часто содержат скрытые ингредиенты, опасные для собак. Чесночный и луковый порошки, входящие в состав многих приправ, вызывают серьезное повреждение эритроцитов у собак, что может привести к анемии. Это заболевание вызывает слабость, проблемы с дыханием и снижение уровня энергии у вашего питомца.

Вареные кости

В отличие от сырых костей, вареные становятся хрупкими и легко ломаются на острые фрагменты. Эти обломки способны серьезно повредить пищевод, желудок или кишечник собаки, это может привести к внутреннему кровотечению. Вареные кости всегда должны быть под запретом, чтобы избежать риска серьезных травм вашего любимца.

Под постом ветеринара читатели начали активно обсуждать возможные риски. Некоторые владельцы собак писали, что их любимцы иногда едят вареные кости и не испытывают никаких проблем со здоровьем, другие же отметили, что даже если симптомы не проявляются сразу, это не означает, что продукт безопасен.

Итак, здоровье вашей собаки требует осторожного подхода к выбору угощений. Заботьтесь о безопасности вашего питомца, избегайте продуктов, которые могут навредить его организму.

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