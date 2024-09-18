Топ-7 ядовитых растений для домашних животных

Существуют токсичные для ваших животных растения, при контакте с которыми могут произойти печальные и ужасные последствия.

Издание express.co.uk предупредило владельцев домашних животных об опасных комнатных растениях, которые могут представлять серьезную угрозу для их любимцев. Важно знать, какие растения могут быть токсичными для собак и кошек во избежание непредсказуемых ситуаций.

Филодендрон Миканс. Это красивое растение в форме сердца может вызвать серьезные проблемы с дыханием и пищеварением у собак. Употребление ее листьев может быть смертельным. Монстера деликатесная. Содержит нерастворимые кристаллы оксалата кальция, которые могут вызвать отек тканей рта, особенно у кошек. Сансевиерия трехполосная. Это растение содержит токсические сапонины, которые могут вызвать воспаление, тошноту, рвоту и другие проблемы в желудочно-кишечном тракте животных. Замиокулькас. Вызывает диарею, рвоту и раздражение в полости рта собак и кошек. Также растение токсично для людей, поэтому с ним следует работать в перчатках. Лилия. Чрезвычайно опасна для кошек, поскольку может вызвать серьезное повреждение почек. Также может вызвать боли в желудке у собак. Наперстянка. Токсическая для собак, может вызвать серьезные проблемы со здоровьем. Подснежники. Следует держать собак как можно дальше от этого растения, поскольку оно токсично и может привести к опасным последствиям, если его съесть.

Если вы заметили, что ваша собака или кот чувствует себя плохо, особенно вблизи этих растений, немедленно обратитесь к ветеринару.

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