Топ-7 золотых правил дизайна спальни для хорошего отдыха / © Associated Press

Как отмечает издание Real Simple, мы часто уделяем больше внимания гостиной или кухне, а спальню оставляем «на потом». Зря, ведь именно продуманный интерьер помогает расслабиться, быстрее заснуть и даже улучшить настроение утром.

Поставьте спальню на первое место

Большинство людей инвестируют в гостиную, а спальню откладывают «на потом». Однако именно спальня — это место, где мы проводим треть жизни. Лучше начинать обустройство жилья именно с этой комнаты. Мы часто пренебрегаем спальней, хотя именно она влияет на качество нашего сна, а следовательно — на наше самочувствие и производительность.

Сделайте кровать главным героем комнаты

В центре внимания должна быть именно кровать. Это не просто функциональный предмет, а визуальный акцент, который задает настроение всему пространству. Размещайте кровать так, чтобы она имела естественный и симметричный вид. Если есть только стена с окнами — не беда. Используйте лайфхак с длинными шторами от потолка до пола, они создадут мягкий фон и визуально сбалансируют пространство.

Не покупайте мебельные наборы, миксуйте

Времена, когда все в комнате должно было быть «в одном цвете и стиле», давно прошли. Современная спальня — это микс фактур, материалов и характеров. Когда тумбы у кровати разные, но имеют общую черту, например, цвет или высоту, комната выглядит интереснее и живее. Добавьте комод или консоль другого тона дерева, чем кровать, и получите ощущение индивидуальности, которое невозможно купить готовым комплектом.

Думайте не только о стиле, но и о функции

Перед тем как покупать мебель, подумайте, чем именно будет ваша спальня, только для сна, или также для отдыха, чтения или утреннего макияжа. Если пространство позволяет, добавьте кресло с торшером в углу. Это станет уютным уголком для вас, местом, где можно выдохнуть после дня. А вот рабочий стол лучше вынести из комнаты. Работа и отдых — разные энергии. Их не стоит смешивать. Если это невозможно, отделите рабочую зону ширмой или легкими шторами.

Покупайте правильные шторы

Оконные декорации — это не просто украшение. Они регулируют свет, создают приватность и влияют на качество сна. Лучшее решение — сочетание дневных занавесок и ночных плотных штор. Первые пропускают мягкий свет, вторые полностью блокируют его, когда вы хотите спать. Даже самые простые шторы могут изменить атмосферу спальни. Они добавляют тепла, мягкости и уюта.

Свет должен быть многоуровневым

Одна лампочка под потолком — враг уюта. Создайте несколько уровней освещения: настольные лампы возле кровати, бра для чтения, торшер в углу. Идеально, если светильники имеют диммер, чтобы регулировать яркость. Теплый, мягкий свет способствует расслаблению. А смартлампочки могут даже автоматически приглушать свет, когда наступает время сна.

Добавьте «дофаминовые» элементы

Спальня — это место, где все должно радовать тебя. Выберите натуральные ткани — лен, хлопок, кашемир. Они приятны на ощупь и помогают телу дышать. Добавьте немного «дофаминового декора», например, постеры или фото, которые вызывают улыбку, свечи с любимым ароматом, теплый коврик у кровати. Это мелочи, но именно они делают пространство вашим.

Хорошая спальня — это не о трендах, а о гармонии между комфортом и стилем. Она не должна быть идеальной, она должна быть вашей. И когда вы просыпаетесь утром в пространстве, которое вас вдохновляет, — это лучшее начало любого дня.