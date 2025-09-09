Топ-8 деревьев, которые не стоит обрезать осенью

Вишня / © Associated Press

У многих плодовых и декоративных культур именно осенью закладываются почки будущего сезона. Когда вы удаляете их, то рискуете оставить дерево без цвета и плодов в следующем году. Кроме того, свежие срезы становятся «воротами» для грибковых инфекций и бактерий, а раны до весны не успевают зажить. Издание Martha Stewart рассказало, какие деревья категорически нельзя обрезать осенью.

Яблоня

Осенью яблони формируют цветочные почки. Если обрезать ветви, вы потеряете значительную часть урожая. Кроме того, осенняя обрезка снижает зимостойкость дерева и оно может пострадать от морозов.

Когда лучше обрезать: в конце зимы или ранней весной, после сильных холодов.

Вишня

Осенние срезы становятся идеальной средой для грибка «серебристых листьев». Болезнь быстро распространяется и приводит к отмиранию ветвей.

Когда лучше обрезать: поздняя зима, тогда раны заживают быстрее, а риск заражения минимален.

Лоропеталум

Этот декоративный кустарник цветет и на прошлогодних, и на новых побегах. Осенняя обрезка «забирает» весенние цветы и стимулирует слабые побеги, которые все равно не выдержат морозов.

Когда лучше обрезать: сразу после цветения или летом.

Груша

Осенние срезы открывают путь опасной бактериальной болезни — бактериальным плодовым ожогам. Они могут уничтожить не только отдельные ветви, но и все дерево.

Когда лучше обрезать: конец зимы — начало весны.

Боярышник

Ценен своими цветами и яркими плодами. Но если обрезать осенью, цветочных почек не останется. К тому же боярышник часто поражается грибковыми болезнями, а открытые раны лишь повышают риск заражения.

Когда лучше обрезать: поздняя зима.

Магнолия

Одна из самых эффектных декоративных культур. Но ее цветочные почки формируются еще с лета. Осенняя обрезка лишит вас великолепного весеннего зрелища.

Когда лучше обрезать: после цветения, летом.

Кизил

Красивое дерево, которое осенью становится особенно привлекательным. Если обрезать осенью, оно потеряет почки и станет уязвимым к таким грибковым инфекциям, как септориоз или антракноз.

Когда лучше обрезать: в конце зимы, когда активность грибков минимальна.

Ирга

Это четырехсезонное дерево: весеннее цветение, летние ягоды, осенний окрас и красивая крона зимой. Осенняя обрезка заберет весенние цветы.

Когда лучше обрезать: ранняя весна, до начала сокодвижения.

Советы

Не спешите с секатором осенью, обрезку лучше делать в конце зимы или ранней весной.

Используйте только острый и продезинфицированный инструмент. Это минимизирует риск инфекций.

Обрабатывайте срезы садовым варом или специальными пастами. Это поможет избежать загнивания.

Помните, что осень — время для уборки листьев и легкого санитарного ухода, а не для формовочной обрезки.

Обрезка деревьев осенью может принести больше вреда, чем пользы. Чтобы любоваться цветами весной и собирать обильный урожай летом, лучше отложить эту процедуру до зимы или ранней весны. Внимательность и своевременность в уходе — залог здорового сада.