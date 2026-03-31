Топ-8 элементов сада, которые могут повысить стоимость вашего дома при продаже / © Associated Press

Небольшой проект в саду или масштабная реконструкция ландшафта — оба варианта окупятся с лихвой. Красивое и функциональное пространство имеет не только приятный вид, но и создает положительное первое впечатление для потенциальных покупателей. Секрет успеха в деталях, а именно в простоте, легком уходе и эстетически привлекательных элементах, которые способны «поднять» весь двор на новый уровень, об этом рассказало издание Martha Stewart.

Пергола . Это не просто декор, а настоящее продолжение вашей жилой площади. Она создает тень и позволяет проводить время на открытом воздухе даже в жару. Пергола добавляет уюта и делает дворик местом для отдыха и встреч.

Солнечное освещение. Фонари на солнечных батареях — стильная и практичная альтернатива электрическому освещению. Солнечный свет популярен, а вариантов дизайна множество. Располагайте фонари вдоль дорожек или возле клумб, чтобы они не мешали проходу, и не забывайте очищать поверхность от пыли, чтобы они хорошо заряжались.

Красивые кашпо. Кашпо с местными растениями — быстрый и яркий способ оживить любой уголок. Цветы не только добавляют цвета, но и кормят пчел и других полезных насекомых. Даже на ограниченной площади это имеет эффектный и ухоженный вид.

«Главное» дерево . Большое дерево или куст могут стать настоящей изюминкой вашего сада. Стоит выбирать одно-два дерева, чтобы подчеркнуть их красоту без лишнего ухода. Хороший вариант — японские клены, магнолии или дубы, которые привлекают внимание в течение сезона.

Деревянный настил. Декоративный или небольшой террасный настил добавляет квадратуры и превращает сад в комфортную зону отдыха. Небольшой настил с аркой, покрытой виноградной лозой, создает уютное пространство в гармонии с природой. Ограждения, горшки с минимальным уходом и растения для пчел сделают его еще более привлекательным.

Внутренний дворик у входа. Маленький закрытый дворик у входа создает продолжение вашего жилого пространства и дарит ощущение приватности. Можно оградить участок, насыпать гравия, посадить растения и добавить металлическую арку для уютного внешнего помещения.

Мульча . Она делает сад опрятным и снижает затраты на уход, сохраняет влагу, блокирует солнечный свет и помогает бороться с сорняками. Равномерный слой мульчи делает ландшафт аккуратным и привлекательным для потенциальных покупателей.

Кирпичная брусчатка. Кирпич — классическое и надежное покрытие для дорожек и патио. Он имеет элегантный вид и стоит меньше, чем натуральный камень. Кирпич можно выкладывать различными узорами, а современные цвета позволяют экспериментировать с дизайном.

Простые и стильные элементы могут существенно повысить стоимость вашего дома и создать приятное пространство для жизни. Не обязательно делать масштабную реконструкцию, иногда достаточно мелких деталей, которые меняют восприятие всего двора.