ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Дом
Время на прочтение
2 мин

Топ-8 идей освещения крыльца, которые изменят открытое пространство вашего дома

Крыльцо — это первое, что видят ваши гости и место, где многие из нас любят отдыхать теплыми вечерами.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Топ-8 идей освещения крыльца, которые изменят открытое пространство вашего дома

Топ-8 идей освещения крыльца, которые изменят открытое пространство вашего дома / © Getty Images

Уютный стол и несколько стульев — это лишь базовый вариант, но настоящего очарования вашему пространству придаст правильно подобранное освещение. Именно оно способно превратить обычное крыльцо в стильную зону отдыха для всей семьи — независимо от времени года, об этом рассказало издание Martha Stewart

В уличном освещении есть свои правила, оно должно быть выносливым, устойчивым к влаге, перепадам температуры и одновременно гармонично сочетаться с архитектурой вашего дома.

  • Акцент на люстре. Люстры — не только для гостиной. Если ваше крыльцо имеет накрытие и достаточно места, стильная подвесная люстра станет центром внимания. Классическая модель с мягким теплым светом придаст элегантности и изысканности.

  • Выберите минимализм. Не всегда нужно что-то сложное, одна подвесная лампа или плафон в сочетании с мягкой мебелью создаст простую и одновременно гармоничную атмосферу. Идеальный вариант для небольших пространств.

  • Добавьте уют с бра. Стена с бра превратит даже прохладный или дождливый вечер в уютный уголок для отдыха. А если дополнить пространство свечами или сезонным декором, вы получите настоящий оазис комфорта.

  • Используйте потолочный вентилятор с подсветкой. Функциональность и стиль в одном, вентилятор не только обеспечит свежий воздух, но и подарит достаточно света.

  • Наслаивание освещения. Дизайнеры советуют комбинировать несколько источников света, например, подвесные лампы над столом, бра на стенах и точечные светильники. Такой подход создает объемность и позволяет легко менять настроение пространства.

  • Подчеркните архитектуру. Правильно расположенные светильники могут подчеркнуть красоту вашего дома, например, арки, колонны или каменную кладку. Игра света и тени делает фасад более выразительным и стильным.

  • Добавьте мягкое сияние. Современные настенные светильники дают нежный рассеянный свет, который создает атмосферу покоя. А если дополнить его подсветкой ландшафта и теплом очага или биокамина, ваше крыльцо станет идеальным местом для вечерних разговоров.

  • Смелость. Не ограничивайтесь стандартными решениями, современные дизайнеры предлагают яркие люстры, нестандартные подвесы или даже артобъекты со светодиодами. Такой креатив сделает ваше крыльцо уникальным и незабываемым.

Когда вы выбираете уличное освещение, всегда обращайте внимание на уровень защиты светильника. Для открытых пространств рекомендуется IP44 и выше — это гарантия, что светильник выдержит дождь и влагу.

Дата публикации
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie