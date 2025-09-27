Топ-8 идей освещения крыльца, которые изменят открытое пространство вашего дома / © Getty Images

Уютный стол и несколько стульев — это лишь базовый вариант, но настоящего очарования вашему пространству придаст правильно подобранное освещение. Именно оно способно превратить обычное крыльцо в стильную зону отдыха для всей семьи — независимо от времени года, об этом рассказало издание Martha Stewart

В уличном освещении есть свои правила, оно должно быть выносливым, устойчивым к влаге, перепадам температуры и одновременно гармонично сочетаться с архитектурой вашего дома.

Акцент на люстре. Люстры — не только для гостиной. Если ваше крыльцо имеет накрытие и достаточно места, стильная подвесная люстра станет центром внимания. Классическая модель с мягким теплым светом придаст элегантности и изысканности.

Выберите минимализм. Не всегда нужно что-то сложное, одна подвесная лампа или плафон в сочетании с мягкой мебелью создаст простую и одновременно гармоничную атмосферу. Идеальный вариант для небольших пространств.

Добавьте уют с бра . Стена с бра превратит даже прохладный или дождливый вечер в уютный уголок для отдыха. А если дополнить пространство свечами или сезонным декором, вы получите настоящий оазис комфорта.

Используйте потолочный вентилятор с подсветкой. Функциональность и стиль в одном, вентилятор не только обеспечит свежий воздух, но и подарит достаточно света.

Наслаивание освещения. Дизайнеры советуют комбинировать несколько источников света, например, подвесные лампы над столом, бра на стенах и точечные светильники . Такой подход создает объемность и позволяет легко менять настроение пространства.

Подчеркните архитектуру. Правильно расположенные светильники могут подчеркнуть красоту вашего дома, например, арки, колонны или каменную кладку. Игра света и тени делает фасад более выразительным и стильным.

Добавьте мягкое сияние . Современные настенные светильники дают нежный рассеянный свет, который создает атмосферу покоя. А если дополнить его подсветкой ландшафта и теплом очага или биокамина, ваше крыльцо станет идеальным местом для вечерних разговоров.

Смелость. Не ограничивайтесь стандартными решениями, современные дизайнеры предлагают яркие люстры, нестандартные подвесы или даже артобъекты со светодиодами. Такой креатив сделает ваше крыльцо уникальным и незабываемым.

Когда вы выбираете уличное освещение, всегда обращайте внимание на уровень защиты светильника. Для открытых пространств рекомендуется IP44 и выше — это гарантия, что светильник выдержит дождь и влагу.