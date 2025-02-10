Топ 8 лучших пород кошек для семей с маленькими детьми

Перед тем, как выбрать пушистого друга, важно учесть энергичность и ответственность малышей.

Дети и кошки часто идеально дополняют друг друга, ведь коты могут стать замечательными друзьями для малышей, обучая терпению и ответственности. Однако важно тщательно выбирать породу, учитывая энергичность семьи и ответственность детей.

Об этом пишет издание Daily Рaws.

Судья в Ассоциации любителей кошек Тереза Кейгер советует родителям учитывать ответственность детей, уровень их энергии и способность осторожничать при выборе породы кошки для семьи.

Топ пород кошек для семей с маленькими детьми

Американская короткошерстная

Американская короткошерстная / Фото: uk.wikipedia

Спокойные и добродушные, эти крепкие кошки созданы для семейной жизни. Они отлично ладят с людьми и другими животными, являются одними из лучших кошек для детей. Американские короткошерстные не требовательны в уходе и часто живут долгую и здоровую жизнь. Как рабочие коты, они ловят грызунов, помогая в хозяйстве.

Бирманская

Бирманская

Бирманские коты носят спокойный, нежный характер и известны своей волшебной внешностью с голубыми глазами. Они очень коммуникабельны, любят следовать за членами семьи, играть и даже помогать в домашних делах. Эти кошки являются отличными друзьями для детей благодаря своему хорошему характеру.

Регдолы

Рэгдолл

Регдолы – идеальный выбор для семей, желающих кота, похожего на куклу. Они велики, с яркими голубыми глазами, и любят быть в объятиях. Эти коты обожают человеческое общество, следуют за хозяином по дому и активно участвуют в семейной жизни.

Мэйн-кун

Мэйн-кун

Мейн-куны – большие кошки с хорошим характером, которые могут весить до 9 кг. Они игривые, независимые, но любящие. Мейн-куны отлично подходят для семей, также они популярны среди терапевтических животных. Их общительность и любопытство делают их отличными домашними любимцами.

Абиссинская

Абиссинская

Абиссинские кошки активны, умны и преданы. Они отлично подходят для семей с детьми постарше, хотя могут избегать малышей. Они обожают общаться с людьми, но не любят сидеть на коленях, вместо этого предпочитая взаимодействие через игру.

Минская

Менкский

Менская – игривые и преданные коты, часто без хвоста. Они активны, но не чрезмерно, и обладают силой, позволяющей им прыгать высоко. Мэнксы очень привязаны к своим хозяевам и часто сравниваются с собаками за свою преданность и дружелюбие.

Европейская бирманская

Европейская бирманская

Европейские бирманские коты бесстрашны, игривы и дружелюбны даже в старшем возрасте. Они любят быть рядом с хозяевами, следуя за ними повсюду, включая детей и даже собак. Это элегантные, неприхотливые животные, остающиеся любимцами на долгие годы.

Гималайский

Гималайский

Гималайские коты – это смесь сиамской и персидской породы, сочетая лучшие черты обоих. Они обладают милой внешностью с круглыми мордочками и голубыми глазами, а также дружелюбный темперамент. Идеальны для семей, эти кошки любят играть и проводить время с людьми.

Напомним, ранее мы писали о том, что кишка породы мейн-кун по восклицанию Миттенс стала случайной пассажиркой нескольких рейсов.

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