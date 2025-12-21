Топ-8 мест, которые вы можете забыть убрать перед праздниками / © Credits

Кухню, гостиную и ванную вы, наверное, уже убрали, но есть маленькие «потайные зоны», которые могут испортить общее впечатление от дома. Издание Real Simple рассказало, на что стоит обратить внимание, чтобы не попасть в деликатную и неприятную ситуацию.

Шкаф с постелью для гостей. Часто мы вспоминаем о простынях и полотенцах только перед приездом гостей. К этому времени там накапливается хаос из старых полотенец, случайных наволочек и простыней, которые никуда не подходят. Поэтому, достаньте все, разложите по комплектам и оставьте только то, что реально используете или с чем не стыдно встретить гостей. Складывайте наволочки внутрь наволочек-чехлов, а комплекты храните в корзинах или сумках. Холодильник, кладовая и специи. Праздничные блюда — это повод проверить холодильник, полочки и специи. Протрите полки, выбросьте просроченные продукты и рассортируйте все по категориям. Так будет легче найти ингредиенты и место для праздничных запасов. Посуда и сервировочные наборы. Проверьте, хватит ли вам тарелок, бокалов и столового наряда на праздники. Выбросьте старые, треснувшие или ненужные вещи. Также самое время освежить салфетки или скатерти, это мелочь, но она оказывает большое влияние на общее впечатление. Салон автомобиля. Вы, наверное, не думаете о машине, когда убираете дом, но автомобиль тоже стоит «подготовить». Выбросьте мусор, уберите вещи с пола и багажника, сделайте мытье и пропылесосьте. Чистый автомобиль — комфорт для поездок, доставки подарков и встречи гостей. Вешалка и прихожая. Когда думаете о праздничном приеме гостей, легко забыть о «невидимых» местах. Шкаф для верхней одежды часто превращается в хаос из пальто, обуви, аксессуаров и случайных вещей. Добавьте полочки или органайзеры для обуви, отложите внесезонные вещи и сложите шапки, шарфы и перчатки в корзины. Это сразу сделает пространство более аккуратным и функциональным. Зона для упаковки подарков. Ленты, бумага, пакеты и бантики быстро превращаются в хаос. Соберите все в одном месте, выбросьте поврежденное или слишком маленькое. Корзина или сумка для упаковочных материалов помогут поддерживать порядок и сэкономить время на подготовку подарков. Шкаф в комнате для гостей. Гости оценят, если в шкафу найдется место для их багажа. Обычно эта зона становится «ловушкой для всего подряд». Выбросьте старые или ненужные вещи, убедитесь, что есть корзина для мусора и освещение, которое работает. Входная зона. Ключи, почта, сумки и аксессуары быстро создают хаос у дверей. Регулярно делайте небольшую «перезагрузку»: возвращайте обувь в шкафы, сортируйте почту, оставляйте только один лоток для ключей и кошельков. Крючки и корзины — ваши друзья в борьбе с беспорядком.

Уборка перед праздниками — это не только кухня и гостиная. Несколько минут, потраченных на «забытые зоны», помогут создать атмосферу комфорта и тепла для вас и ваших гостей. Даже маленькие изменения делают дом праздничным и готовым к любому визиту.