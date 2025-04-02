Топ-8 овощей, которые можно вырастить в песчаной почве / © Associated Press

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У песчаной почвы есть свои особенности, которые могут стать большим плюсом для некоторых овощей. Благодаря быстрому прогреванию и раннему старту сезона, песчаная почва идеально подходит для выращивания таких овощей, как морковь, сладкий картофель, цуккини и многие другие.

Издание Martha Stewart рассказало о списке овощей, растущих в песчаной почве, а также предоставило советы, которые помогут вам получить вкусный и обильный урожай даже при минимальном уходе.

Сладкий картофель

© Associated Press

Сладкий картофель не только вкусный и питательный, но и прекрасное украшение вашего сада. Ее яркие лианы придают цвету и зелени любому двору. Песчаная почва позволяет сладкому картофелю расти свободно, поскольку он быстро дренирует воду, а это идеально подходит для таких растений.

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Советы по уходу:

Расположение: солнце.

Высаживайте в хорошо дренированную землю.

Не забывайте о частом поливе, поскольку растение любит влагу, но не слишком большое количество воды.

Размеры:

Высота: 30-60 см.

Ширина: 60 см

Морковь

© Associated Press

Морковь — это еще один замечательный овощ для песчаной почвы. Она нуждается в хорошем дренаже и равномерной влажности, а песчаная почва как раз дает такие условия для роста корнеплодов.

Советы по уходу:

Подготовка почвы: перед посадкой тщательно обработайте землю, чтобы избавиться от камней, которые могут препятствовать росту корнеплодов.

Полив: морковь любит влажную почву, но она не должна быть переувлажнена.

Размеры:

Высота: 30-45 см.

Ширина: 5-10 см.

Бамия съедобная

© Associated Press

Бамия — это не только вкусный овощ, но и декоративное растение. Благодаря своим прекрасным цветам и листьям она может стать настоящим украшением любого сада. Это растение прекрасно растет в песчаной почве, быстро развивается и приносит обильный урожай.

Советы по уходу:

Требования к солнцу: солнце.

Время сбора: бамия дает стручки в течение лета и начала осени, что делает ее идеальной для длительного сезона.

Размеры:

Высота: 1,2-1,8м.

Ширина: 60-120 см.

Куркума

© Credits

Хотя куркума не только специя, но и корнеплод, она хорошо растет в песчаной почве благодаря своей способности развиваться в легких, хорошо дренированных условиях.

Советы по уходу:

Высаживайте на глубину 5-10 см в хорошо дренированной почве.

Куркума не требует много внимания, однако хорошо растет на солнце и в умеренно влажной почве.

Размеры:

Высота: 90-120 см.

Ширина: 60-90 см.

Цуккини

© Associated Press

Цуккини — это еще одно растение, которое прекрасно чувствует себя на песчаной почве. Она выращивается быстро, а ее плоды могут стать основой для множества блюд. Растение не требует сложного ухода, однако для достижения наилучших результатов его нужно регулярно поливать, особенно в периоды жары.

Советы по уходу:

Требования к солнцу: солнце.

Полив: снабжайте постоянный полив, чтобы плоды оставались нежными.

Размеры:

Высота: 30-90 см.

Ширина: 60-90 см.

Перец

© Associated Press

Перец — это одна из самых популярных культур среди садоводов. Эти растения любят солнце, поэтому они достаточно теплолюбивы, поэтому песчаная почва для них идеальна. Перец устойчив к засухе и дает большой урожай за один сезон.

Советы по уходу:

Высаживайте в теплое место с хорошим дренажом.

Перец любит увлажнение, поэтому обязательно поливайте его, особенно в жаркие периоды.

Размеры:

Высота: 60-120 см.

Ширина: 30-60 см.

Чеснок

© Credits

Чеснок является не только полезным ингредиентом для многих блюд, но очень легко выращивается в песчаном грунте. Важно лишь обогащать почву компостом, поскольку чеснок любит богатую питательными веществами почву.

Советы по уходу:

Высаживайте чеснок в хорошо дренированной почве с достаточным количеством солнца.

Поддерживайте умеренную влажность, потому что чеснок не любит застоя воды.

Размеры:

Высота: 30-45 см.

Ширина: 10-15 см.

Редис

© Associated Press

Редис — это быстрорастущая культура, идеальная для нетерпеливых садоводов. Он хорошо растет на песчаной почве и дает первый урожай уже через несколько недель после посадки.

Советы по уходу:

Редис любит прохладные условия, поэтому сажать его следует ранней весной или поздним летом.

Регулярный полив поможет получить нежные и вкусные плоды.

Размеры:

Высота: 15-20 см.

Ширина: 10-15 см.

Песчаная почва — это не препятствие для выращивания многих овощей. Выбирайте правильные культуры для этого типа почвы и вы получите обильный и вкусный урожай. Используйте эти советы для выращивания здоровых и вкусных овощей в саду.