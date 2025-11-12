Топ-8 приборов, которые стоит выключать от сети, когда вы ими не пользуетесь

Топ-8 приборов, которые стоит отключать от сети, когда вы ими не пользуетесь / © Credits

Реклама

Издание Real Simple рассказало, что такие «спящие» устройства потребляют до 23% электроэнергии в доме. К тому же некоторые из них могут быть опасными, если их оставить без присмотра и их стоит отключать от сети, чтобы сэкономить, продлить их срок службы и сделать свой дом более безопасным.

Обогреватели. Чемпионы риска. По статистике, именно они вызывают около 10 000 пожаров ежегодно. Даже если прибор «выключен», он продолжает потреблять энергию через цифровые таймеры или датчики. Поэтому после пользования — обязательно выдергивайте вилку из розетки. И никогда не подключайте обогреватель через удлинитель или удлинительный блок, это опасно. Фен и приборы для укладки. Плойки, выпрямители и фены — привычные «утренние герои». Но несмотря на то, что они не потребляют энергию в режиме «выключено», риск возгорания или поражения током, особенно во влажной ванной, вполне реален. Выключили и сразу отсоедините от розетки. Телевизор. Ваш телевизор «спит», но все равно потребляет от 2 до 50 Вт в час, чтобы быть готовым мгновенно среагировать на пульт. Отключайте те телевизоры, которыми не пользуетесь ежедневно, например, в гостевой комнате. Полотенцесушители. Да, приятно заворачиваться в теплое полотенце, но некоторые модели не имеют кнопки выключения и «греют» даже тогда, когда вы этого не планировали. Кроме того, они могут потреблять до 140 Вт энергии в час и это уже не роскошь, а расточительство. Игровые приставки и ТВ-боксы. Любимые гаджеты геймеров — настоящие энергетические вампиры. Даже в «спящем режиме» консоли продолжают потреблять энергию. Если телевизор имеет Smart TV, напрямую подключайте стриминговые сервисы, это сэкономит и электричество, и ваш бюджет. Техника для домашнего офиса. Принтеры, сканеры, шредеры — все, что редко используется, зря потребляет энергию в режиме ожидания. Лучше просто выключить из розетки, пока не понадобится. Кухонная техника с таймерами. Микроволновки, кофеварки, мультиварки с часами удобны, но постоянно «воруют» электроэнергию для поддержания дисплея. Если не пользуетесь регулярно — выключайте. Компьютеры. Даже в спящем режиме компьютер или ноутбук «тянет» энергию. Выключайте полностью, если не пользуетесь им более суток, это поможет очистить оперативную память (RAM) и продлит жизнь вашему гаджету.

Как сделать экономию проще

Объедините приборы на один удлинитель с выключателем — достаточно будет выключить только его.

Попробуйте «умную» розетку или smart-удлинитель — можно контролировать энергопотребление через приложение.

Создайте «станцию зарядки» для телефонов, часов и ноутбуков — так вы не забудете выключить их после зарядки.

Сосредоточьтесь на тех приборах, которыми пользуетесь реже всего. Отключение нескольких «лишних» розеток может уменьшить ваш счет за электроэнергию на 10-20% в месяц и сделает дом безопаснее.