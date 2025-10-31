Топ-8 продуктов, которые чаще всего подделывают дешевыми заменителями: как не попасть впросак

Топ-8 продуктов, которые чаще всего подделывают дешевыми заменителями / © Associated Press

Оказывается, некоторые из самых популярных продуктов повседневного потребления часто подделывают, в них добавляют более дешевые ингредиенты или меняют маркировку. Издание Martha Stewart рассказало, что фальсификация продуктов ежегодно стоит мировой экономике около $40 млрд, а вам — качеством по премиальной цене.

Мед

Мед — один из лидеров подделок. Его часто маркируют как «чистый», «натуральный», «местный», хотя такие термины не всегда регулируются. Некоторые производители добавляют кукурузный сироп или другие подсластители.

Как избежать подделки: ищите мед с именем пасечника, указанием города и области, проверяйте состав и ориентируйтесь на цену.

Оливковое масло

«Золотой эликсир» на вашем столе тоже в зоне риска. Оливковое масло — настоящий лидер среди фальсифицированных продуктов. Его часто смешивают с более дешевыми маслами.

Как избежать подделки: выбирайте сертифицированную продукцию или покупайте у проверенных производителей.

Морепродукты

Филе рыбы часто заменяют более дешевыми сортами, а замороженную продукцию — обрабатывают льдом для увеличения веса. Например, «треска» может оказаться минтаем, а «ямайская дорадо» — альтернатива.

Как избежать подделки: покупайте в проверенных рыбных магазинах, обращайте внимание на страну происхождения и способ вылова.

Кофе

Кажется, что кофе подделывается редко, но на самом деле в молотом кофе можно найти примеси из других зерен, кукурузы или цикория.

Как избежать подделки: покупайте целые зерна и перемалывайте самостоятельно дома, обращайте внимание на страну происхождения и дату сбора.

Специи

Ваниль, шафран и другие дорогие специи часто разбавляют или заменяют более дешевыми аналогами.

Как избежать подделки: читайте состав и покупайте у проверенных брендов или специализированных магазинов.

Пармезан

Настоящий Parmigiano Reggiano — один из самых дорогих и чаще всего подделываемых сыров. Его изготавливают только из трех ингредиентов: молока, соли и сычужного фермента. И его подделывают, когда продают уже натертым.

Как избежать подделки: проверяйте состав и страну производителя.

Фруктовые соки

Часто «чистые» соки содержат более дешевые концентраты или ароматизаторы, а маркировка «100%» только вводит в заблуждение.

Как избежать подделки: читайте состав. «из концентрата» означает, что сок восстановлен из концентрата.

Кленовый сироп

Производство настоящего сиропа удивительно дорогое, ведь для 1 л нужно около 151 л сока. Подделку делают, когда добавляют сахарный или кукурузный сироп.

Как избежать подделки: выбирайте настоящий сироп с маркировкой «100% maple», внимательно читайте категории и покупайте у проверенных производителей.

Чтобы не купить фальшивку ищите четкие этикетки, покупайте у надежных производителей и обращайте внимание на сертификаты и происхождение. Помните, что когда вы покупаете качественные продукты, то получаете не только настоящий вкус, но и поддерживаете собственное здоровье.