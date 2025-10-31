- Дата публикации
Топ-8 продуктов, которые чаще всего подделывают дешевыми заменителями: как не попасть впросак
Если вы думаете, что баночка меда или бутылка оливкового масла на полках супермаркета — это всегда именно то, что вы выбираете, к сожалению, реальность немного другая.
Оказывается, некоторые из самых популярных продуктов повседневного потребления часто подделывают, в них добавляют более дешевые ингредиенты или меняют маркировку. Издание Martha Stewart рассказало, что фальсификация продуктов ежегодно стоит мировой экономике около $40 млрд, а вам — качеством по премиальной цене.
Мед
Мед — один из лидеров подделок. Его часто маркируют как «чистый», «натуральный», «местный», хотя такие термины не всегда регулируются. Некоторые производители добавляют кукурузный сироп или другие подсластители.
Как избежать подделки: ищите мед с именем пасечника, указанием города и области, проверяйте состав и ориентируйтесь на цену.
Оливковое масло
«Золотой эликсир» на вашем столе тоже в зоне риска. Оливковое масло — настоящий лидер среди фальсифицированных продуктов. Его часто смешивают с более дешевыми маслами.
Как избежать подделки: выбирайте сертифицированную продукцию или покупайте у проверенных производителей.
Морепродукты
Филе рыбы часто заменяют более дешевыми сортами, а замороженную продукцию — обрабатывают льдом для увеличения веса. Например, «треска» может оказаться минтаем, а «ямайская дорадо» — альтернатива.
Как избежать подделки: покупайте в проверенных рыбных магазинах, обращайте внимание на страну происхождения и способ вылова.
Кофе
Кажется, что кофе подделывается редко, но на самом деле в молотом кофе можно найти примеси из других зерен, кукурузы или цикория.
Как избежать подделки: покупайте целые зерна и перемалывайте самостоятельно дома, обращайте внимание на страну происхождения и дату сбора.
Специи
Ваниль, шафран и другие дорогие специи часто разбавляют или заменяют более дешевыми аналогами.
Как избежать подделки: читайте состав и покупайте у проверенных брендов или специализированных магазинов.
Пармезан
Настоящий Parmigiano Reggiano — один из самых дорогих и чаще всего подделываемых сыров. Его изготавливают только из трех ингредиентов: молока, соли и сычужного фермента. И его подделывают, когда продают уже натертым.
Как избежать подделки: проверяйте состав и страну производителя.
Фруктовые соки
Часто «чистые» соки содержат более дешевые концентраты или ароматизаторы, а маркировка «100%» только вводит в заблуждение.
Как избежать подделки: читайте состав. «из концентрата» означает, что сок восстановлен из концентрата.
Кленовый сироп
Производство настоящего сиропа удивительно дорогое, ведь для 1 л нужно около 151 л сока. Подделку делают, когда добавляют сахарный или кукурузный сироп.
Как избежать подделки: выбирайте настоящий сироп с маркировкой «100% maple», внимательно читайте категории и покупайте у проверенных производителей.
Чтобы не купить фальшивку ищите четкие этикетки, покупайте у надежных производителей и обращайте внимание на сертификаты и происхождение. Помните, что когда вы покупаете качественные продукты, то получаете не только настоящий вкус, но и поддерживаете собственное здоровье.