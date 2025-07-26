Топ-8 удивительных способов использования корицы вне кухни / © Credits

Реклама

Корица — это натуральный ароматизатор, мощное антибактериальное средство и даже помощник в борьбе с вредителями, а главное, она доступна практически каждой хозяйке. Издание Martha Stewart рассказало о 8 неожиданных и полезных способах использования корицы вне кухни, которые изменят ваш подход к быту, декору и даже уходу за растениями.

Природный ароматизатор

Вместо того чтобы покупать синтетические освежители воздуха, приготовьте собственный натуральный аромат. Добавьте несколько палочек корицы в кастрюлю с водой, доведите до кипения, уменьшите огонь и дайте смеси медленно кипеть на плите. Запах будет распространяться по всему дому, создавая атмосферу уюта и тепла.

Совет: добавьте к корице гвоздику, апельсиновую цедру или имбирь для еще более богатого аромата.

Реклама

Домашние ароматные свечи

Корица идеально подходит для создания уютных свечей. Вы можете добавить молотую корицу в растопленный воск или украсить свечу сверху целыми палочками корицы. Такое изделие не только хорошо выглядит, но и дарит приятный, естественный аромат.

Натуральная паста для чистки кухни

Сделайте безопасное и душистое средство для чистки плиты или раковины. Смешайте пищевую соду, воду и щепотку молотой корицы до состояния пасты. Нанесите смесь на поверхность, оставьте на несколько минут, а затем смойте тряпкой. Ваша кухня не только засияет, но и наполнится сладким ароматом.

Защита от насекомых

Корица обладает свойствами природного репеллента. Палочка корицы во фруктовой миске поможет отпугнуть плодовых мушек. А если заметили муравьев в кухне, просто посыпьте молотой корицей их маршруты или возле щелей. Она действует эффективно, без вредных химикатов.

Ароматные новогодние украшения

Создайте экологические и ароматные елочные украшения вместе с детьми. Смешайте молотую корицу с яблочным пюре до консистенции теста, раскатайте, вырежьте формочки, сделайте дырочки для лент и запекайте при низкой температуре до твердости. Готовые украшения имеют не только волшебный вид, но и аромат праздника.

Реклама

Дезодорация ковров и мебели

Корица может стать вашим секретом свежести в гостиной. Посыпьте молотую корицу на сухие темные ковры или обивку мебели, но сначала сделайте тест на малозаметном участке, оставьте на 15 мин, а затем тщательно пропылесосьте. Приятный запах останется надолго после уборки.

Ароматические саше для шкафов

Заполните маленький мешочек из ткани или чистый детский носок палочками корицы, сушеной гвоздикой и лавандой. Положите в ящик или шкаф. Результат — приятный природный запах и легкая защита от моли.

Природный фунгицид для комнатных растений

Если вы боитесь грибковых заболеваний на вазонах, просто смешайте чайную ложку молотой корицы с двумя стаканами теплой воды, оставьте настаиваться несколько часов, процедите и опрыскайте почву или листья. Корица обладает природными антисептическими свойствами и помогает предотвращать появление грибков.

Больше, чем просто специя

Эта пряность способна не только улучшить вкус любимых блюд, но и стать настоящим помощником в ежедневном быту. Она дезинфицирует, отпугивает вредителей, создает уютную атмосферу и даже защищает ваши растения. В следующий раз, когда увидите корицу в магазине, не проходите мимо.

Реклама

Внимание! Корица, как и любой ингредиент, может вызвать аллергическую реакцию, поэтому перед использованием на новой поверхности или вблизи животных и детей, протестируйте небольшое количество.