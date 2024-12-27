Топ-8 вещей, которые нельзя мыть в посудомойке

Посудомоечная машина — незаменимый помощник, быстро и эффективно очищающий посуду, кухонные принадлежности и другие предметы. Однако не всю кухонную утварь можно доверить этому устройству. Некоторые вещи нуждаются в деликатной ручном мытье, чтобы сохранить их целостность и продолжительность службы самой машины.

Издание Martha Stewart рассказало о восьми предметах, которые никогда нельзя класть в посудомоечную машину. Ручное мытье этих вещей позволяет избежать повреждений, деформаций и сохранить их внешний вид и функциональность.

Фарфор и антикварная посуда

Даже если вы используете изысканную фарфоровую посуду только раз в год, ее следует мыть вручную. Посуда может потерять яркость цветов, а деликатные украшения повредиться из-за воздействия высоких температур, сильного давления воды и абразивных моющих средств. Это касается и других видов деликатной посуды, в частности, антикварных изделий.

Острые ножи

Ножи для стейка, хлеба и т.п. следует мыть вручную во избежание затупления лезвий и их деформации. Высокое давление воды и контакт с другими предметами могут разрушить острую режущую кромку.

Чугунная посуда

У чугунных сковородок особые требования по уходу. Их мытье в посудомоечной машине может привести к появлению ржавчины. Вместо этого используйте жесткую щетку для очистки, тщательно промойте и высушите. Это позволит сохранить природное антипригарное покрытие.

Сковородки с антипригарным покрытием

Посуда с антипригарным покрытием может потерять свои свойства из-за абразивных моющих средств и высоких температур. Для продления срока службы используйте мягкое моющее средство и губку. Бережное мытье вручную сохраняет покрытие целым и функциональным.

Медная посуда

У медной посуды есть склонность к потере блеска из-за агрессивного действия горячей воды и моющих средств. Сохраните его эстетичный вид, моя вручную и полируя специальными медными средствами.

Деревянные изделия

Разделочные доски, ложки, салатницы и другие предметы из дерева во время мытья посудомоечной машины могут деформироваться, трескаться или терять цвет. Деревянные изделия впитывают влагу, что приводит к их искривлению. Используйте мягкое моющее средство и быстро высушивайте такие предметы после мытья.

Хрусталь

Хрустальные стаканы и посуду для напитков лучше мыть вручную во избежание риска появления трещин или помутнения. Проверьте инструкции производителя перед использованием посудомойки.

Алюминиевая посуда

Некоторые виды алюминиевой посуды, в частности прессованные или литые изделия, могут потемнеть или потерять блеск в посудомоечной машине. Высокая температура и химические вещества способствуют реакциям, которые портят материал. Алюминий с анодированным покрытием выдерживает мытье в посудомоечной машине, но всегда проверяйте инструкции производителя.

Советы по уходу:

Проверяйте инструкции производителя для каждого предмета.

Используйте мягкие моющие средства и храните деликатную посуду отдельно.

Для сохранения качества вашей кухонной утвари выбирайте правильный метод мытья, даже если он требует немного больше усилий и времени.

Бережный подход к мойке сохранит вашу посуду в отличном состоянии на долгие годы.

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