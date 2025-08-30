Топ-8 возможных причин, почему ваш кот теряет вес и что с этим делать

Топ-8 возможных причин, почему ваша кошка теряет вес и что с этим делать / © Credits

Внезапная потеря веса у кошек — сигнал тревоги. Издание Daily Paws рассказало, что она может свидетельствовать как о банальной нехватке калорий в рационе, так и о серьезных заболеваниях. Игнорировать этот симптом опасно.

Возможные причины, почему ваш кот худеет

Проблемы с кишечником и паразиты. Гельминты, воспаления или хронические кишечные заболевания мешают нормальному усвоению пищи. Кошка может есть достаточно, но не получать нужных питательных веществ. Заболевания зубов и ротовой полости. Боль во время жевания заставляет животное избегать пищи или глотать ее не полностью пережеванной. Это приводит к снижению веса. Рак. Онкологические заболевания у кошек часто сопровождаются потерей веса, вялостью и ухудшением аппетита. Хроническая болезнь почек. Одна из самых распространенных проблем у пожилых кошек. Симптомы: сильная жажда, частое мочеиспускание, похудение, снижение активности. Сахарный диабет. Кот может есть больше обычного, но худеть. Также обратите внимание на жажду и частое посещение лотка. Болезни сердца. Нарушения работы сердца влияют на обмен веществ и приводят к потере мышечной массы. Гипертиреоз. Избыток гормонов щитовидной железы заставляет кошачий организм «сжигать» калории слишком быстро. Кот может оставаться активным и есть нормально, но при этом худеть. Панкреатит. Воспаление поджелудочной железы мешает перевариванию пищи, животное теряет вес и силы.

Кот худеет, но ведет себя «нормально»

Часто владельцы думают, что если кот играет и имеет аппетит, ничего страшного нет. На самом деле это заблуждение. Даже активный кот может иметь серьезную болезнь.

Особенно внимательно следите за старшими животными. Они могут есть столько же, как и раньше, но их организм уже иначе усваивает питательные вещества. Именно в возрасте 8+ лет чаще всего появляется гипертиреоз или болезни почек.

Что делать, если ваш кот худеет

Запишитесь к ветеринару. Не откладывайте, даже если кот активен. Ранняя диагностика поможет выявить болезнь за 2-3 года до появления осложнений. Сдайте анализы. Обычно ветеринар назначает биохимию крови, анализ мочи и УЗИ. Это поможет отличить, например, диабет от болезни почек. Проверьте зубы. Стоматологические проблемы часто недооценивают, а они напрямую влияют на вес. Скорректируйте питание. Иногда кот просто не получает достаточно калорий. Для пожилых и больных животных существуют специальные лечебные корма. Следите за жаждой и мочеиспусканием. Если кот начал пить много воды, это повод для немедленной проверки почек или сахара в крови.

Сколько кот может прожить без еды

В отличие от собак, кошки не могут голодать долго. Потеря аппетита даже на 2-3 дня может привести к жировому гепатозу — опасному поражению печени. Поэтому любой отказ от еды — сигнал для срочного визита к врачу.

Похудение у кота — это не «эстетическая мелочь», а важный симптом, который нельзя игнорировать. Если ваш любимец теряет вес, даже несмотря на нормальный аппетит и активность, обязательно обратитесь к ветеринару. Правильная диагностика и своевременное лечение помогут сохранить здоровье и долголетие вашему пушистому другу.