Как украсить собственный сад: 8 зимних растений, которые можно оставить на улице

Юкка / © Credits

Реклама

Издание Real Simple собрало коллекцию из восьми видов растений, которые не боятся морозов, украшают дом даже под снегом и не требуют от вас сверхчеловеческих усилий. Поэтому если вы мечтаете, чтобы под окном или на крыльце что-то цвело, зеленело или даже сверкало серебром среди сугробов — вот ваш зимний растительный список.

Гейхера

Гейхера — настоящая звезда среди зимних контейнерных растений. Ее листья сохраняют яркие оттенки, от глубокого пурпура до серебра и янтаря, даже в холодное время года. Это идеальный выбор для тех, кто любит фактурность и богатство цветов. Достаточно лишь обеспечить дренаж и полутень.

Весной обрежьте увядшие листья и ваша гейхера отблагодарит свежей, сияющей зеленью.

Реклама

Юкка

Если ищете что-то эффектное, почти скульптурное, юкка станет вашим фаворитом. Ее острые, вечнозеленые листья создают драматический акцент даже посреди снега. Посадите в современный горшок и добавьте плющ или декоративную траву и получите композицию, достойную Pinterest. Юкка обожает солнце и не терпит застоя воды, поэтому выберите горшок с дренажными отверстиями.

Морозник

Морозник называют «рождественскими розами» и недаром. Когда все вокруг спит, они расцветают кремовыми, розовыми, бордовыми или зелеными лепестками. Их темно-зеленые листья — прекрасный фон для зимнего настроения, а уход минимальный.

Ставьте горшок в полутень и используйте легкую, дренированную почву — морозник не любит сырости.

Полынь «Powis Castle»

Его пушистые, серо-зеленые листья добавляют композициям благородства. Полынь прекрасно смотрится рядом с яркими ягодами или в паре с красным дереном. Это растение, которое не требует ничего, кроме солнца и любви. Ее стоит немного подстричь весной и она снова роскошная.

Реклама

Гаультерия

Этот компактный кустик — настоящее украшение зимнего двора. Глянцевые листья и красные ягоды выглядят празднично даже в минус. Медленно растет, прекрасно подходит для небольших горшков или как фон для высших растений.

Поливайте только тогда, когда верхний слой почвы сухой и обрезайте весной для ухоженного вида.

Кизил кроваво-красный

Если хотите «вау» эффект, это растение — самое то. Его ярко-красные побеги превращают зимний ландшафт в арт-объект. Поставьте горшок у входа и получите мгновенный зимний декор.

Обрезайте старые побеги весной, это стимулирует появление нового, насыщенного цвета.

Реклама

Пиерис японский

Этот кустик напоминает живое украшение, молодые листья красноватые, со временем зеленеют, а зимой появляются нежные колокольчатые цветы. Пиерис любит плодородную, легкую почву и немного света. Ежегодная обрезка поможет сохранить форму и блеск листьев.

Якобея морская

Серебристые, кружевные листья якобеи создают сказочное настроение, особенно когда покрываются легким снегом. Ее не страшит короткий мороз, а рядом с падубом или гаультерией выглядят просто празднично.

Сажайте в песчаную, не слишком плодородную почву и весной удаляйте старые листья, чтобы предотвратить грибковые болезни.

Зима — не повод прятать горшки в подвал. Наоборот — время дать вашей террасе новую жизнь. Эти восемь устойчивых растений не только переживут морозы, но и подарят цвета, текстуры и уют, которого так не хватает в холодные дни.

Реклама

Поэтому налейте себе горячий чай, наденьте варежки и создайте собственный зимний ботанический уголок прямо под окном.