Топ-9 естественных способов отпугнуть пчел от вашего двора / © Associated Press

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Важно помнить, что мы должны защищать этих важных опылителей и точно не уничтожать. Именно поэтому издание Martha Stewart рассказало об экологически безопасных советах, которые помогут держать пчел как можно дальше, без ущерба окружающей среде.

Закрывайте сладкие напитки

Сладкие ароматы, особенно летом, мгновенно привлекают внимание пчел. В жаркую погоду, когда цветов меньше и нектара мало, пчелы ищут альтернативные источники сахара — газированные напитки, соки, фрукты. Всегда накрывайте бокалы и бутылки, когда проводите время на открытом воздухе.

Обращайте внимание на растения в саду

Некоторые растения очень привлекательны для пчел: жимолость, гибискус, барбарис, ива и т.д. Если вы не хотите постоянного жужжания у зоны барбекю или отдыха, высаживайте медоносные растения дальше от террасы или беседки. Консультируйтесь с местными садоводами или пчеловодами, которые наиболее привлекают растения пчел в вашем регионе.

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Если поселился рой — обратитесь к пчеловоду

Если вы увидели рой под карнизом или в кустах, не паникуйте. Не используйте инсектициды — это может повредить не только пчелам, но и окружающей среде. Лучше позвоните в местную ассоциацию пчеловодов. Большинство из них безопасно перенесут рой на пасеку, а некоторые сделают это даже бесплатно.

Укрепите карнизы и стены

Карнизы — одно из любимых мест для гнездования пчел. Проверьте деревянные детали на наличие щелей, отверстий или гнили. Если обнаружите уязвимые места — закройте их герметиком или заплатками, чтобы предотвратить заселение. В старых домах лучше привлечь специалистов.

Используйте сетку с мелкими отверстиями

Чтобы обезопасить крышу, отверстия вентиляции, дымоходы или другие щели, накройте их сеткой из фурнитурной ткани. Она надежно блокирует проникновение пчел, не мешая вентиляции.

Создайте альтернативный источник воды

Пчелы часто прилетают к бассейнам или фонтанам, чтобы утолить жажду. Вместо того чтобы отгонять их, создайте питьевую зону специально для них — например, птичью ванночку с водой. Добавьте щепотку морской соли или камней, чтобы они могли сесть без риска утонуть.

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Используйте натуральные репелленты — эфирное масло перечной мяты.

Пчелы не любят сильные запахи мяты. Смешайте в бутылке-распылителе воду и 5–10 капель эфирного масла перечной мяты. Опрыскивайте крыльцо, стулья, столики. Повторяйте все после дождя. Альтернатива — эфирные масла эвкалипта, чайного дерева или лимонной травы.

Высаживайте растения, которые пчелы не любят

Некоторые травы и цветы не только украсят ваш двор, но и отпугнут пчел:

Перечная мята

Чеснок

Цитронелла

Лаванда

Полынь

Лемонграсс

Бархатцы

Гвоздика

Эвкалипт

Сажайте их вокруг зоны отдыха или в горшках на террасе.

Попробуйте уксусный спрей

Уксус — простое и безопасное средство. Смешайте в равных пропорциях уксус и воду, налейте в распылитель и нанесите на участки, которые вы хотите защитить. Пчелы не любят его запаха. Повторяйте обработку после дождя.

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Помните, пчелы — не враги. Они являются частью сложной экосистемы, обеспечивающей питание для всех нас. Цель — не уничтожить, а мягко перенаправить их как можно дальше от вашего жизненного пространства.