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Топ-9 интересных способов использования лемонграсса в кулинарии
Свежий, цитрусовый, с нежными нотками мяты и имбиря — лемонграсс, или лимонная трава, уже давно вышел за пределы тайской кухни. Он постепенно покоряет домашних кулинаров во всем мире и не зря.
Его аромат обогащает вкус блюд и дарит пользу здоровью. Издание Martha Stewart рассказало о 9 самых интересных способах использования лемонграсса в кулинарии. Лемонграсс — это тропическая трава родом из Юго-Восточной Азии. Самая распространенная в Таиланде, Вьетнаме, Индии и Шри-Ланке, где его используют в блюдах, напитках и народной медицине.
Съедобная часть: нижняя часть стебля (белая зона) — сочная, ароматная, идеальная для приготовления.
Верхушки: жесткие, но отличные для настоев, отваров и бульонов.
Вкус и аромат: свежий лимон с легкими травяными, имбирными и мятными нотами, без лишней кислинки.
Как подготовить лемонграсс к использованию
Перед добавлением лемонграсса в блюда:
Обрежьте деревянное основание стебля.
Снимите грубые наружные листья.
Разомните белую часть скалкой или ножом — это освободит эфирные масла, которые придают траве насыщенный аромат.
Измельчайте очень тонко — особенно, если используете в сыром виде.
Интересные способы использования
Салат Лааб (или Ларб). Классика северного Таиланда. Лемонграсс придает свежесть, пикантность и тонкую цитрусовую кислинку. Для салата его тонко нарезают или измельчают в пасту. Совет: добавьте в фарш из курицы или свинины, свежей мяты, кинзы, рыбного соуса и лайма.
Домашняя паста для карри. Измельченный лемонграсс отлично сочетается с чесноком, чили, имбирем, куркумой и луком шалот. Такая паста является основой для карри, супов и тушеных блюд. Используйте в красном или зеленом тайском каре для глубокого аромата.
Чай масала с лемонграссом. Добавьте несколько кусочков свежего лемонграсса в черный чай с молоком, имбирем и специями — получите согревающий и ароматный напиток с успокаивающим эффектом. Такой чай полезен для пищеварения и снятия стресса.
Маринад для рыбы и морепродуктов. Лемонграсс отлично подходит для маринадов — он раскрывает вкус рыбы, но не перебивает его. Смешайте с лимонным соком, оливковым маслом, чесноком и имбирем. Попробуйте с советом, лососем или морским окунем.
Гриль-блюдо с мясом на шпажках. Используйте твердые стебли лемонграсса как натуральные шпажки для шашлыка — они не только держат форму, но и придают мясу аромат.
Тайский куриный суп Том Кха. Один из самых известных азиатских супов. Лемонграсс — ключевой ингредиент. Он варится вместе с кокосовым молоком, галангалом, курицей и лаймом. Попробуйте также добавить в обычный куриный суп — получится новый вариант знакомой классики.
Жареная лапша с креветками. В азиатской кухне лемонграсс часто используют в блюдах Вок. Попытайтесь добавить его к обжаренной лапше с овощами, креветками, базиликом и чили. Тонко нарезанный лемонграсс добавит цитрусовой изюминки обыденным блюдам.
Джелато или мороженое с лемонграссом. Необычный, но волшебный десерт. Лемонграсс сочетается с кокосовым молоком, мятой и даже лавандой, создает свежие нотки. Попытайтесь сделать домашнее кокосовое мороженое с настоем лемонграсса.
Ароматизированный сироп или настойка. Варите стебли лемонграсса в сахарном сиропе — получите натуральную ароматную добавку к коктейлям, лимонадам или десертам. Идеально для домашних вечеринок или оригинального подарка.
Как выбирать и хранить лемонграсс
Выбирайте жесткие, плотные, светло-зеленые стебли без темных пятен.
Избегайте мягких или слишком сухих экземпляров.
Хранение: заверните в бумажное полотенце и держите в холодильнике до 10 дней. Можно также заморозить — вкус не потеряет интенсивности.
Польза для здоровья
Антиоксиданты и флавоноиды
Улучшение пищеварения
Противовоспалительные свойства
Способствует снижению стресса и уровня кортизола.
Обладает антимикробным действием
Лемонграсс активно используют в аюрведической и китайской медицине уже более 2000 лет. Его добавляют в чай, настойки и компрессы для снятия головной боли и повышения иммунитета.
Лемонграсс — это больше, чем просто трава для супа Том Ям. Это универсальный ингредиент, который украсит любую кухню от изысканных блюд до домашнего чая.