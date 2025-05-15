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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Дом
Количество просмотров
578
Время на прочтение
3 мин

Топ-9 интересных способов использования лемонграсса в кулинарии

Свежий, цитрусовый, с нежными нотками мяты и имбиря — лемонграсс, или лимонная трава, уже давно вышел за пределы тайской кухни. Он постепенно покоряет домашних кулинаров во всем мире и не зря.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Топ-9 интересных способов использования лемонграса

Топ-9 интересных способов использования лемонграса / © Credits

Его аромат обогащает вкус блюд и дарит пользу здоровью. Издание Martha Stewart рассказало о 9 самых интересных способах использования лемонграсса в кулинарии. Лемонграсс — это тропическая трава родом из Юго-Восточной Азии. Самая распространенная в Таиланде, Вьетнаме, Индии и Шри-Ланке, где его используют в блюдах, напитках и народной медицине.

  • Съедобная часть: нижняя часть стебля (белая зона) — сочная, ароматная, идеальная для приготовления.

  • Верхушки: жесткие, но отличные для настоев, отваров и бульонов.

  • Вкус и аромат: свежий лимон с легкими травяными, имбирными и мятными нотами, без лишней кислинки.

Как подготовить лемонграсс к использованию

Перед добавлением лемонграсса в блюда:

  1. Обрежьте деревянное основание стебля.

  2. Снимите грубые наружные листья.

  3. Разомните белую часть скалкой или ножом — это освободит эфирные масла, которые придают траве насыщенный аромат.

  4. Измельчайте очень тонко — особенно, если используете в сыром виде.

Интересные способы использования

  • Салат Лааб (или Ларб). Классика северного Таиланда. Лемонграсс придает свежесть, пикантность и тонкую цитрусовую кислинку. Для салата его тонко нарезают или измельчают в пасту. Совет: добавьте в фарш из курицы или свинины, свежей мяты, кинзы, рыбного соуса и лайма.

  • Домашняя паста для карри. Измельченный лемонграсс отлично сочетается с чесноком, чили, имбирем, куркумой и луком шалот. Такая паста является основой для карри, супов и тушеных блюд. Используйте в красном или зеленом тайском каре для глубокого аромата.

  • Чай масала с лемонграссом. Добавьте несколько кусочков свежего лемонграсса в черный чай с молоком, имбирем и специями — получите согревающий и ароматный напиток с успокаивающим эффектом. Такой чай полезен для пищеварения и снятия стресса.

  • Маринад для рыбы и морепродуктов. Лемонграсс отлично подходит для маринадов — он раскрывает вкус рыбы, но не перебивает его. Смешайте с лимонным соком, оливковым маслом, чесноком и имбирем. Попробуйте с советом, лососем или морским окунем.

  • Гриль-блюдо с мясом на шпажках. Используйте твердые стебли лемонграсса как натуральные шпажки для шашлыка — они не только держат форму, но и придают мясу аромат.

  • Тайский куриный суп Том Кха. Один из самых известных азиатских супов. Лемонграсс — ключевой ингредиент. Он варится вместе с кокосовым молоком, галангалом, курицей и лаймом. Попробуйте также добавить в обычный куриный суп — получится новый вариант знакомой классики.

  • Жареная лапша с креветками. В азиатской кухне лемонграсс часто используют в блюдах Вок. Попытайтесь добавить его к обжаренной лапше с овощами, креветками, базиликом и чили. Тонко нарезанный лемонграсс добавит цитрусовой изюминки обыденным блюдам.

  • Джелато или мороженое с лемонграссом. Необычный, но волшебный десерт. Лемонграсс сочетается с кокосовым молоком, мятой и даже лавандой, создает свежие нотки. Попытайтесь сделать домашнее кокосовое мороженое с настоем лемонграсса.

  • Ароматизированный сироп или настойка. Варите стебли лемонграсса в сахарном сиропе — получите натуральную ароматную добавку к коктейлям, лимонадам или десертам. Идеально для домашних вечеринок или оригинального подарка.

Как выбирать и хранить лемонграсс

  • Выбирайте жесткие, плотные, светло-зеленые стебли без темных пятен.

  • Избегайте мягких или слишком сухих экземпляров.

  • Хранение: заверните в бумажное полотенце и держите в холодильнике до 10 дней. Можно также заморозить — вкус не потеряет интенсивности.

Польза для здоровья

  • Антиоксиданты и флавоноиды

  • Улучшение пищеварения

  • Противовоспалительные свойства

  • Способствует снижению стресса и уровня кортизола.

  • Обладает антимикробным действием

Лемонграсс активно используют в аюрведической и китайской медицине уже более 2000 лет. Его добавляют в чай, настойки и компрессы для снятия головной боли и повышения иммунитета.

Лемонграсс — это больше, чем просто трава для супа Том Ям. Это универсальный ингредиент, который украсит любую кухню от изысканных блюд до домашнего чая.

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Дата публикации
Количество просмотров
578
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