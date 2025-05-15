Топ-9 интересных способов использования лемонграсса в кулинарии

Его аромат обогащает вкус блюд и дарит пользу здоровью. Издание Martha Stewart рассказало о 9 самых интересных способах использования лемонграсса в кулинарии. Лемонграсс — это тропическая трава родом из Юго-Восточной Азии. Самая распространенная в Таиланде, Вьетнаме, Индии и Шри-Ланке, где его используют в блюдах, напитках и народной медицине.

Вкус и аромат: свежий лимон с легкими травяными, имбирными и мятными нотами, без лишней кислинки.

Верхушки: жесткие, но отличные для настоев, отваров и бульонов.

Перед добавлением лемонграсса в блюда:

Измельчайте очень тонко — особенно, если используете в сыром виде.

Разомните белую часть скалкой или ножом — это освободит эфирные масла, которые придают траве насыщенный аромат.

Салат Лааб (или Ларб). Классика северного Таиланда. Лемонграсс придает свежесть, пикантность и тонкую цитрусовую кислинку. Для салата его тонко нарезают или измельчают в пасту. Совет: добавьте в фарш из курицы или свинины, свежей мяты, кинзы, рыбного соуса и лайма.

Домашняя паста для карри. Измельченный лемонграсс отлично сочетается с чесноком, чили, имбирем, куркумой и луком шалот. Такая паста является основой для карри, супов и тушеных блюд. Используйте в красном или зеленом тайском каре для глубокого аромата.

Чай масала с лемонграссом. Добавьте несколько кусочков свежего лемонграсса в черный чай с молоком, имбирем и специями — получите согревающий и ароматный напиток с успокаивающим эффектом. Такой чай полезен для пищеварения и снятия стресса.

Маринад для рыбы и морепродуктов. Лемонграсс отлично подходит для маринадов — он раскрывает вкус рыбы, но не перебивает его. Смешайте с лимонным соком, оливковым маслом, чесноком и имбирем. Попробуйте с советом, лососем или морским окунем.

Гриль-блюдо с мясом на шпажках. Используйте твердые стебли лемонграсса как натуральные шпажки для шашлыка — они не только держат форму, но и придают мясу аромат.

Тайский куриный суп Том Кха. Один из самых известных азиатских супов. Лемонграсс — ключевой ингредиент. Он варится вместе с кокосовым молоком, галангалом, курицей и лаймом. Попробуйте также добавить в обычный куриный суп — получится новый вариант знакомой классики.

Жареная лапша с креветками. В азиатской кухне лемонграсс часто используют в блюдах Вок. Попытайтесь добавить его к обжаренной лапше с овощами, креветками, базиликом и чили. Тонко нарезанный лемонграсс добавит цитрусовой изюминки обыденным блюдам.

Джелато или мороженое с лемонграссом. Необычный, но волшебный десерт. Лемонграсс сочетается с кокосовым молоком, мятой и даже лавандой, создает свежие нотки. Попытайтесь сделать домашнее кокосовое мороженое с настоем лемонграсса.