Топ-9 незаметных вещей, которые ежедневно загрязняют воздух в вашем доме и как этого избежать
На первый взгляд кажется, что дома мы дышим чистым воздухом. Нет запаха, окна открыты, свежая уборка, значит, все ок. Но это не совсем так.
По словам издания Real Simple, в наших квартирах и домах накапливаются микроскопические частицы, химические соединения и газы, которые мы даже не способны почувствовать. Но это не мешает им влиять на наше здоровье, от мигреней и повышенной усталости до риска сердечно-сосудистых болезней, астмы и даже онкологических патологий.
Мы ежедневно вдыхаем гораздо больше загрязнителей, чем подозреваем. Поэтому давайте разберемся, что именно скрыто в воздухе вашего дома, откуда оно берется и что с этим делать.
Типы загрязнителей, которые чаще всего встречаются в доме
Твердые частицы (PM). Пыль, пыльца, шерсть животных, но также ультрамелкие частицы, которые образуются во время горения (газовые плиты, свечи, камины). Именно маленькие частицы несут наибольшую опасность, потому что могут проникать глубоко в легкие и даже в кровоток.
Летучие органические соединения (VOC). Химические вещества, которые легко испаряются. Их много в красках, лаках, мебели, моющих средствах и ароматизаторах.
Полулетучие органические соединения (SVOC). Так называемые «вечные химикаты», вроде пластификаторов, огнезащитные вещества в мебели и одежде, остатки бытовой химии. Они оседают и годами циркулируют в воздухе.
Токсичные газы. Оксиды азота от газовых плит, угарный газ, аммиак и хлор из моющих средств.
Озон. Реагирует с ароматизаторами, образует новые химические соединения, токсичность которых даже не до конца изучена.
Вещи, которые портят воздух в вашем доме
Стены, пол и новая мебель. Если вы недавно покупали диван или стелили ламинат, вы чувствовали тот «новый» запах. Он — не о свежести, а о VOC и SVOC. Часть развеивается быстро, но другая может оставаться в доме годами. Особенно это касается винилового покрытия, матрасов, мебели из ДСП и ковров. Плохая новость заключается в том, что «вечные химикаты» связываются с пылью и даже через 10-15 лет продолжают жить в комнате.
Газовые плиты. Да, тот самый «атмосферный уют» с открытым огнем. Газовые плиты производят ультрамелкие частицы и диоксид азота (NO₂) — газ, который провоцирует обострение астмы и вредит детским легким. У детей из домов с газовыми плитами риск развития астмы значительно выше.
Свечи, палочки и другая ароматерапия. Даже несколько минут горения свечи и в воздухе растет уровень сажи, VOC и мелкой пыли. А вот ладан и ароматические палочки — настоящие антирекорды. Их регулярное использование повышает риск онкологических заболеваний.
Загрязненный воздух с улицы. Смог, выхлопы, дым от соседних печей, все это проникает в дом даже через закрытые окна. Особенно страдают жители первых этажей и домов возле оживленных дорог.
Моющие средства. Не только «химические», но и «натуральные» экоочистители могут выделять VOC и SVOC. Формула проста, чем сильнее аромат, тем больше летучих веществ.
Гараж рядом с домом. Особенно опасно хранить в гараже бензин (источник бензола — канцерогена), краски и растворители, химикаты для авто. Пары без проблем проникают в жилые комнаты.
Плесень, бактерии и вирусы. Мы обычно думаем о поверхности, но большинство микроорганизмов летают в воздухе, особенно при высокой влажности.
Камин или дровяная печь. Пик уюта и пик выбросов. Древесина при сгорании дает угарный газ, сажу и мелкие частицы, которые провоцируют хронические болезни дыхательных путей.
Домашние любимцы и букеты. Шерсть, эпителий животных и пыльца из вазы с цветами. Особенно много аллергенов дают ромашки, астры, подсолнухи и гипсофила.
Как улучшить воздух в своем доме
Проветривайте — но с умом. Открывать окна стоит при низком уровне загрязнения снаружи, после уборки, во время приготовления пищи и после душа. Если вы живете возле дороги, проветривайте в часы минимального трафика. При болезни кого-то из семьи поставьте вентилятор в окно, чтобы он выдувал воздух наружу. Это уменьшает концентрацию вирусов в комнате.
Используйте очистители воздуха Выбирайте модели с HEPA-фильтром, без ионизации, потому что она производит озон и с возможностью 5 полных циклов очистки воздуха в час. Вы можете самостоятельно сделать недорогой, но очень эффективный очиститель из: вентилятора, 4 фильтров MERV 13, картона и скотча.
Осторожно с ароматами. Если любите свечи, ставьте их в высокие стеклянные цилиндры, не допускайте колебания огня и не жгите их в маленьких ванных или спальнях.
Чаще делайте влажную уборку. Пыль — главный «перевозчик» токсичных веществ. Лучше всего работает влажная уборка, ведь она не поднимает частицы в воздух.
Используйте потолочные вентиляторы, они равномерно смешивают воздух в комнате и уменьшают концентрацию загрязнителей.
Выбирайте менее токсичные материалы Ищите «безопасную» маркировку и мебель с низким уровнем выделения формальдегида или краски с пометкой low-VOC.
Воздух в вашем доме — это не абстракция, а то, что вы вдыхаете каждую секунду. И хотя часть загрязнителей мы не видим и не чувствуем, они влияют на здоровье каждого жителя, от детей до пожилых людей.
Хорошая новость заключается в том, что улучшить качество воздуха можно уже сегодня. И это не требует дорогих систем вентиляции или ремонта, достаточно нескольких привычек и разумных решений. Чистый воздух — это не про «экотренд», а про базовую заботу о себе.