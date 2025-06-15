Топ-9 ошибок при вытирании пыли, которые только усугубляют ситуацию / © Credits

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Многие бессознательно допускают ошибки во время уборки, которые не только не уменьшают количество пыли, а наоборот — способствуют ее накоплению. Издание Martha Stewart рассказало, каких ошибок следует избегать, чтобы ваш дом наконец-то засиял настоящей чистотой.

Вы убираете не в правильном порядке

Золотое правило любой уборки — работать сверху вниз. Ведь пыль с полок, потолков, штор и карнизов все равно осядет на нижние поверхности. Если вы начнете с пола, после протирания верхних полок придется убираться снова.

Добавьте к этому еще одно правило: слева направо (особенно в больших комнатах). Это помогает системно покрывать всю площадь и не упускать ни одного угла.

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Вы используете неподходящие инструменты

Старые тряпки, махровые полотенца или сухие салфетки — плохой выбор. Они только разгоняют пыль по воздуху.

Лучший выбор — слегка влажная микрофибровая салфетка. Микрофибра удерживает частицы пыли, а не переносит их в атмосферу. Смочите салфетку водой из пульверизатора — она должна быть влажной, но не мокрой.

Правильное использование спреев. Наносите полироли или специальные средства не на поверхность, а на салфетку — это предотвращает чрезмерную влажность и пятна.

Маленькая кисточка — ваш секретный помощник. Для узких щелей, резной мебели, клавиатуры или жалюзи — мягкая кисточка (например, художественная) идеально подходит для деликатной чистки.

Вы неправильно работаете салфеткой

Свернутая тряпка — не эффективна. Расправьте ее, сложите в несколько слоев так образуется чистая рабочая поверхность.

Двигайтесь плавными горизонтальными движениями, плотно прижимайте салфетку к поверхности.

Не «махайте» тряпкой — это разносит пыль в воздух.

Факт: пыль в воздухе способна зависать на 20–30 мин перед тем, как снова осядет.

Вы чистите только то, что видите

Большинство людей ограничиваются мебелью и полками на уровне глаз. Но пыль накапливается там, куда трудно добраться:

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карнизы, лампы, люстры;

углы потолка;

верхушки дверных коробок;

подоконники, рамы, выключатели.

Лайфгак: используйте длинную телескопическую швабру для высоких поверхностей.

Вы забываете о мелких и узких местах

Даже самые маленькие предметы накапливают пыль:

пульт от телевизора;

клавиатура ноутбука;

рамки фотографий;

вентиляционные решетки;

фигурки, статуэтки, сувениры.

Для очистки каждого элемента используйте мягкую влажную кисточку или микрофибру.

Лайфхак: экран телевизора или монитора удобно вытирать антистатической салфеткой или сухим листом для сушки белья.

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Вы не передвигаете тяжелую мебель

Под кроватями, диванами, комодами, холодильниками — рай для пылевых клубков. Если не убирать там регулярно, пыль будет циркулировать по всей квартире.

Решение: хотя бы раз в месяц отодвигайте тяжелую мебель. Используйте длинную плоскую насадку пылетяга для узких щелей.

Вы редко пилесосите

Даже лучшее вытирание пыли не поможет, если пилесосить раз в две недели.

Создайте четкий график: 2-3 раза в неделю — оптимально.

Выбирайте пылесос с HEPA-фильтрами — они удерживают до 99,9% пыли.

Регулярно мойте или заменяйте фильтры пылесоса.

Вы игнорируете окна, шторы и жалюзи

Оконные проемы — еще один источник пыли. Особенно — если есть щели или плохая изоляция.

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Протирайте каждую неделю подоконники, карнизы и жалюзи.

Закрывайте жалюзи в обе стороны и протирайте каждую сторону.

Шторы — стирайте раз в 2-3 месяца.

Плохая герметичность окон — одна из главных причин попадания пыли с улицы.

Вы не следите за постелью и системой вентиляции

Постельное белье — источник микрочастиц кожи, ворса и пыли. Стирать нужно раз в неделю при температуре не ниже 60°C.

Обязательно меняйте фильтры кондиционера и систем вентиляции каждые 3–6 месяцев. Если есть домашние животные или аллергии — каждые 2 месяца.

Дополнительные советы

Используйте увлажнитель воздуха — в сухом воздухе пыль дольше зависает.

Уменьшите количество текстиля (ковры, декоративные подушки, плюшевые игрушки).

Минимизируйте излишние декоративные безделушки.

Используйте воздухоочистители с HEPA-фильтрами.

Помните, что правильная уборка — это не только чистая квартира, но и профилактика аллергий, чистые легкие ваших родных и лучшее самочувствие.