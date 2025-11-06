Топ-9 предметов декора для ванной комнаты из секонд-хенда, которые придадут ей роскошный вид

Топ-9 предметов декора для ванной комнаты из секонгенда, которые придадут ей роскошный вид / © Credits

Ванная комната — это не просто пространство для гигиены, это маленькое личное спа, которое заслуживает не меньшего внимания, чем гостиная или кухня. А самое приятное, для того, чтобы сделать ее стильной совсем не обязательно много тратить. Издание Martha Stewart собрало девять вещей, которые можно найти даже в секонд-хендах или на барахолках и которые мгновенно превратят вашу ванную в роскошный уголок.

Винтажные зеркала

Если хотите, чтобы ванная выглядела дороже, начните с зеркала. Массивная рама из латуни, позолоты или даже искусственного старения создаст впечатление гламурного ретро. Ищите зеркала с мягкими линиями и патинированным эффектом, они добавляют глубины и характера даже самому современному интерьеру.

Декоративные крючки

Замените стандартные крючки на интересные винтажные или художественные. Они могут быть латунные, кованые, с керамическими вставками или в форме ракушек — мелочь, которая меняет все. Для современного вида сочетайте несколько разных стилей в пределах одной палитры.

Вазы с цветами

Нежный цветок в стеклянной или керамической вазе создает эффект спа-отеля. Выбирайте оригинальные формы от молочников до бутылок ручной работы. Даже одна веточка эвкалипта или лавандовый букет сделают ваше утро более приятным.

Стильные держатели для полотенец

Кто сказал, что функциональные вещи не могут быть красивыми. Держатель из бронзы, цветного металла или даже мраморными вставками добавляет нотку изысканности. Найденный на барахолке вариант легко обновить, просто отполируйте его и он снова засияет.

Подсвечники и ароматические свечи

Свечи в ванной — это классика, но настоящий секрет в подсвечниках. Серебряные, стеклянные или из кованого железа, они создают мягкое мерцание, которое помогает расслабиться после долгого дня. Выбирайте аромат с нотами ванили, кофе или белого мускуса и ваша ванная станет зоной дзен.

Настенные бра

Освещение — ключ к особой атмосфере. Замените верхний свет на бра у зеркала. Это не только функционально, но и добавляет теплоты и уюта. Мягкий свет создает спа-эффект и подчеркивает блики в зеркале, будто вы в отеле с пятью звездами.

Серебряные подносы

Такие мелочи — настоящая магия декора. На них можно разместить духи, мыло или украшения. Найдите старинный поднос на блошином рынке, отполируйте его и он станет ювелирным украшением вашей раковины.

Картины или принты

Искусство уместно даже в ванной. Небольшой постер в рамке или графика с абстрактным рисунком мгновенно оживит стены. Если вам нравится рама, но не изображение, просто замените картинку на собственную фотографию или модный арт-принт.

Министр

Маленькая люстра из стекла или металла работает как украшение и источник мягкого света. Главное — убедитесь, что она безопасна для влажных помещений. И все, «вау» эффект гарантирован.

Перед покупкой любого предмета в секонд-хенде проверьте его состояние и наличие мелких дефектов. Зеркала можно легко обновить, рамки перекрасить, а металлические элементы отполировать. Именно эти мелкие детали создают впечатление роскоши без лишних затрат.