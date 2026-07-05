Топ-9 растений, которые нельзя сажать рядом с огурцами / © Credits

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Мечта о свежем огурце, только что сорванном с собственной грядки, вполне реальна, если правильно спланировать посадку. Издание Martha Stewart сообщило, что огурцы в целом хорошо соседствуют со многими овощами и цветущими многолетниками. В то же время существует ряд культур, которые могут негативно влиять на их рост, урожайность и даже вкусовые качества.

Тыква. Тыква и огурец относятся к одному семейству, поэтому у них есть общие враги. Среди них: мучнистая роса, стеблевой вредитель тыквенных культур и насекомое — самшитовая огневка, которая повреждает плоды обоих растений. Когда вы сажаете тыкву рядом с огурцами, то фактически создаете для вредителей идеальные условия для размножения. Шалфей. Ароматный шалфей может стать неожиданным врагом огурцов. Его сильный запах способен повлиять на характерный свежий вкус плодов. Кроме того, обе культуры активно потребляют воду, из-за чего между ними возникает конкуренция за влагу, необходимую для нормального развития огурцов. Мята. Известна своей способностью быстро захватывать территорию. Именно поэтому садоводы часто выращивают её в контейнерах. Если высадить мяту рядом с огурцами, она начнёт активно конкурировать за пространство, питательные вещества и влагу, отбирая ресурсы, необходимые для формирования здоровых плодов. Бахчевые культуры: арбуз, дыня и медовая дыня. Они также относятся к семейству тыквенных. Из-за этого подвержены тем же заболеваниям и нападениям тех же вредителей, в частности огуречных жуков и мучнистой росы. Смешанная посадка таких культур может увеличить количество вредителей на участке и ускорить передачу инфекций от одного растения к другому. В результате вы получите более низкую урожайность и худшее качество плодов. Картофель. И картофель, и огурцы подвержены фитофторозу и другим видам гнили, которые способны быстро уничтожить урожай. К тому же обе культуры требуют большого количества питательных веществ. Благодаря мощной корневой системе картофель часто выигрывает борьбу за ресурсы и лишает огурцы достаточного питания. Подсолнечник. Яркие подсолнечники могут украшать огород, но для огурцов они не лучшие соседи. Растение выделяет аллелопатические вещества — природные соединения, которые подавляют рост других культур.Подсолнечники способны существенно замедлять развитие огурцов и снижать урожайность. Дополнительной проблемой становится густая тень, которую они создают, перекрывая доступ солнечного света к грядкам. Кабачки. На первый взгляд, кабачки и огурцы кажутся идеальными соседями: они любят солнце, плодородную, хорошо дренированную почву и обильный полив. Однако именно из-за родства их не рекомендуют сажать рядом. Обе культуры страдают от серой гнили, мучнистой росы и вируса огуречной мозаики. Если растения растут рядом, риск распространения этих заболеваний возрастает. Фенхель. У фенхеля репутация одного из самых сложных соседей на огороде. Он выделяет вещества, которые могут подавлять развитие других растений. Высаженные рядом с фенхелем огурцы, как правило, растут слабее, дают меньший урожай и формируют плоды более низкого качества. Кроме того, фенхель привлекает тлю и гусениц, которые могут повреждать огуречные посадки. Базилик. Он часто ассоциируется с удачным соседством на огороде, но для огурцов может быть не лучшим выбором. Как и шалфей, эта ароматная трава содержит большое количество эфирных масел. Считается, что огурцы могут частично впитывать эти ароматические соединения, из-за чего теряют свой характерный свежий вкус.

Правильное соседство на огороде — не менее важный фактор успешного урожая, чем полив или подкормка. Поэтому, планируя летнюю посадку, стоит учитывать не только потребности каждой культуры, но и то, насколько комфортно ей будет рядом с соседями. Именно такие детали часто определяют, будет ли урожай просто хорошим или действительно рекордным.

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