Топ-9 самых ласковых пород кошек, которые обожают своих хозяев
У кошек репутация независимых и даже несколько отстраненных созданий, но те, кто хоть раз держал на руках ласкового мурлыку, знают, что они могут быть настоящими обнимашками.
Некоторые породы кошек настолько любят внимание, что по уровню нежности и привязанности могут конкурировать с самыми преданными собаками, об этом рассказало издание Daily Paws.
Уровень привязанности кошек зависит не только от породы, но и от опыта котенка в первые недели жизни. Социализация в возрасте от 3 до 7 недель формирует основу характера. Если малыш в это время получает достаточно любви и заботы, он с большей вероятностью вырастет общительным.
Также на ласковый характер могут влиять:
Стерилизация/кастрация — нестерилизованные коты могут быть беспокойными, ведь их внимание часто направлено на поиск партнера.
Беременность — кошки иногда становятся чрезвычайно ласковыми, но могут быть и чрезмерно защитными.
Голод — многие кошки начинают проявлять особую нежность перед кормлением.
Возраст — пожилые кошки могут больше лежать рядом, но из-за физического дискомфорта иногда избегают частых прикосновений.
Рэгдолл
Эти голубоглазые красавчики известны тем, что буквально «растекаются» у вас на руках, как мягкая кукла. Рэгдоллы спокойные, нежные и отлично подходят для семей с детьми.
Мейн-кун
Самая большая домашняя порода кошек, мейн-куны сочетают в себе силу и ласковость. Они любят внимание, но не слишком требовательны, когда вы выбираете любимого члена семьи для особых проявлений нежности.
Сиамская кошка
Чрезвычайно общительные и «разговорчивые», сиамские кошки любят быть рядом с хозяином в любой момент. Их часто сравнивают с собаками из-за преданности и активности.
Шотландская вислоухая
Своими большими глазами и мило сложенными ушками эти кошки завоевывают сердца с первого взгляда. Они обожают находиться рядом и тихо ждать ласки.
Бирманская кошка
Эта «священная кошка Бирмы» когда-то считалась хранительницей храмов. Сегодня бирманы — ласковые, уравновешенные и прекрасно ладят даже с маленькими детьми.
Персидская кошка
Настоящая королева среди мурлык. Персы спокойные, ласковые и обожают внимание. Они требуют ежедневного ухода за шерстью, но взамен дарят много тепла и нежности.
Бурманская кошка
Активные, игривые и чрезвычайно дружелюбные. Бурманцы легко находят общий язык с детьми и даже собаками.
Сфинкс
Хоть они и без шерсти, но это одни из самых теплых на ощупь кошек, в прямом и переносном смысле. Сфинксы очень ласковые и стремятся к постоянному контакту с людьми.
Бомбейская кошка
У этих «маленьких пантер» блестящая черная шерсть и чрезвычайно приветливый характер. Бомбейские коты легко адаптируются к любым условиям и прекрасно ладят с детьми и другими животными.
Если вы мечтаете о пушистом или бесшерстном друге, который будет любить вас не меньше, чем вы его, выбирайте породу из этого списка. Но помните, даже самый ласковый по характеру кот нуждается в любви, внимании и правильном воспитании, чтобы раскрыть свой потенциал.