Топ-9 самых ласковых пород кошек, которые обожают своих хозяев / © Associated Press

Некоторые породы кошек настолько любят внимание, что по уровню нежности и привязанности могут конкурировать с самыми преданными собаками, об этом рассказало издание Daily Paws.

Уровень привязанности кошек зависит не только от породы, но и от опыта котенка в первые недели жизни. Социализация в возрасте от 3 до 7 недель формирует основу характера. Если малыш в это время получает достаточно любви и заботы, он с большей вероятностью вырастет общительным.

Также на ласковый характер могут влиять:

Стерилизация/кастрация — нестерилизованные коты могут быть беспокойными, ведь их внимание часто направлено на поиск партнера.

Беременность — кошки иногда становятся чрезвычайно ласковыми, но могут быть и чрезмерно защитными.

Голод — многие кошки начинают проявлять особую нежность перед кормлением.

Возраст — пожилые кошки могут больше лежать рядом, но из-за физического дискомфорта иногда избегают частых прикосновений.

Рэгдолл

Эти голубоглазые красавчики известны тем, что буквально «растекаются» у вас на руках, как мягкая кукла. Рэгдоллы спокойные, нежные и отлично подходят для семей с детьми.

Мейн-кун

Самая большая домашняя порода кошек, мейн-куны сочетают в себе силу и ласковость. Они любят внимание, но не слишком требовательны, когда вы выбираете любимого члена семьи для особых проявлений нежности.

Сиамская кошка

Чрезвычайно общительные и «разговорчивые», сиамские кошки любят быть рядом с хозяином в любой момент. Их часто сравнивают с собаками из-за преданности и активности.

Шотландская вислоухая

Своими большими глазами и мило сложенными ушками эти кошки завоевывают сердца с первого взгляда. Они обожают находиться рядом и тихо ждать ласки.

Бирманская кошка

Эта «священная кошка Бирмы» когда-то считалась хранительницей храмов. Сегодня бирманы — ласковые, уравновешенные и прекрасно ладят даже с маленькими детьми.

Персидская кошка

Настоящая королева среди мурлык. Персы спокойные, ласковые и обожают внимание. Они требуют ежедневного ухода за шерстью, но взамен дарят много тепла и нежности.

Бурманская кошка

Активные, игривые и чрезвычайно дружелюбные. Бурманцы легко находят общий язык с детьми и даже собаками.

Сфинкс

Хоть они и без шерсти, но это одни из самых теплых на ощупь кошек, в прямом и переносном смысле. Сфинксы очень ласковые и стремятся к постоянному контакту с людьми.

Бомбейская кошка

У этих «маленьких пантер» блестящая черная шерсть и чрезвычайно приветливый характер. Бомбейские коты легко адаптируются к любым условиям и прекрасно ладят с детьми и другими животными.

Если вы мечтаете о пушистом или бесшерстном друге, который будет любить вас не меньше, чем вы его, выбирайте породу из этого списка. Но помните, даже самый ласковый по характеру кот нуждается в любви, внимании и правильном воспитании, чтобы раскрыть свой потенциал.