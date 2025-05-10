Топ-9 способов сэкономить на продуктах: как наполнить холодильник и не опустошить кошелек / © www.credits

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Но есть хорошая новость: существует множество простых и разумных способов снизить затраты на продукты — без ущерба для качества питания. Издание Real Simple предоставило советы, которые подойдут независимо от того, мама ли вы большой семьи или самостоятельная женщина с активным графиком, или просто хотите немного сэкономить в непростые времена.

Пишите список покупок и следуйте ему

Звучит банально, но именно эта привычка — одна из самых эффективных для контроля бюджета. Когда мы идем в магазин без списка, импульсивные покупки практически гарантированы: «Ой, акция на соус», «А может, еще сыр взять» — и в итоге +30% к сумме на кассе.

Совет:

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Используйте приложения на телефоне, в них легко создавать список и помечать уже купленное.

Планируйте меню на неделю и делайте список в соответствии с блюдами.

Перед походом в магазин — проверьте, что есть дома

Сколько раз вы покупали еще один пакет риса или третью пачку сливочного масла, потому что не были уверены, есть ли они дома. Простой осмотр холодильника, морозилки и шкафа перед походом в магазин может сэкономить сотни гривен в месяц.

Совет:

Фотографируйте содержимое полок, особенно если приобретаете подобные продукты.

Используйте метод «сначала используй то, что есть». Это экономно и экологично.

Покупайте оптом — но разумно

Некоторые продукты следует брать оптом: крупы, муку, сухофрукты, замороженные овощи, туалетную бумагу. Но следует быть осмотрительными: не все «семейные упаковки» действительно выгодны, особенно если вы не успеете использовать их до конца срока годности.

Хорошо подходят для закупки оптом:

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рис, макароны, овсянка

растительное масло

консервированные бобы и помидоры

бытовые средства

Избегайте покупки оптом:

продуктов с коротким сроком (например, свежего хлеба)

снеков и сладостей — большой объем — это большой соблазн

Следите за акциями, скидками и купонами

Купоны давно перестали быть только из газет. У большинства супермаркетов есть приложения с акционными предложениями или программы лояльности.

Где искать скидки:

приложения супермаркетов

сервисы кэшбека

электронные письма от брендов (подпишитесь на рассылки любимых марок)

Уменьшайте пищевые отходы и расходы

До 30% купленной пищи в среднем выбрасывается. Если научиться использовать продукты максимально эффективно, экономия впечатляет.

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Как уменьшить отходы:

Собирайте обрезки овощей для домашнего бульона

Готовьте из остатков: супы, фритаты, запеканки

Замораживайте перезрелые бананы для полосы или выпечки

Консервируйте или маринуйте излишек овощей

Факт: из старого хлеба можно сделать крутоны, панировку или французский тост — не выбрасывайте его.

Выбирайте продукты собственной марки супермаркета

Продукты под брендом магазина обычно на 10–30% дешевле, а по качеству часто не уступают раскрученным маркам.

Что брать без сомнений:

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крупы, молоко, консервы, приправы

бытовую химию, салфетки, пакеты для мусора

Сравните состав и вес с аналогами — иногда разница есть только в упаковке.

Покупайте органическое — выборочно

Органические продукты — это прекрасно, но и недешево. Если ваш бюджет ограничен, выбирайте те органические продукты, которые имеют больше остатков пестицидов в обычном виде.

Выбирайте органическими: шпинат, клубнику, яблоки, виноград, нектарины, сельдерей.

Можно брать обычные: авокадо, бананы, ананас, лук, горошек, дыня (имеют защитную шкурку).

Покупайте продукты только в продуктовых магазинах

Супермаркеты часто предлагают непродуктовые товары с высокой наценкой: посуду, шампуни, бытовую химию. Цены там выше, чем в специализированных магазинах или онлайн.

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Совет:

Купите средства для стирки, гигиены или салфетки в местных хозяйственных магазинах или делайте онлайн-заказ.

Если вам удобно покупать все в одном месте — выбирайте гипермаркеты, где выбор шире, а цены доступнее.

Обращайте внимание на объем и вес продуктов

Не всегда выгодная цена — настоящая экономия. Маленькие упаковки могут выглядеть дешево, но стоить дороже грамма или литра.

Пример:

Йогурт по 15 грн за 150 г — это 100 грн за 1 кг

Тот же йогурт в большой упаковке по 45 грн за 500 г — всего 90 грн за 1 кг

Всегда смотрите на цену за килограмм или литр, часто указанную мелким шрифтом — она подскажет, что действительно выгодно.

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Экономить — не значит отказывать себе во всем. Это значит планировать, думать заранее и покупать с умом.