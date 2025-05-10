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Топ-9 способов сэкономить на продуктах: как наполнить холодильник и не опустошить кошелек
Цены на продукты в последнее время действительно кусаются. Привычная поездка в супермаркет все чаще заканчивается удивлением или шоком на кассе. Любимый йогурт стал дороже в треть, а за корзину базовых продуктов иногда приходится выложить больше, чем за визит в салон красоты.
Но есть хорошая новость: существует множество простых и разумных способов снизить затраты на продукты — без ущерба для качества питания. Издание Real Simple предоставило советы, которые подойдут независимо от того, мама ли вы большой семьи или самостоятельная женщина с активным графиком, или просто хотите немного сэкономить в непростые времена.
Пишите список покупок и следуйте ему
Звучит банально, но именно эта привычка — одна из самых эффективных для контроля бюджета. Когда мы идем в магазин без списка, импульсивные покупки практически гарантированы: «Ой, акция на соус», «А может, еще сыр взять» — и в итоге +30% к сумме на кассе.
Совет:
Используйте приложения на телефоне, в них легко создавать список и помечать уже купленное.
Планируйте меню на неделю и делайте список в соответствии с блюдами.
Перед походом в магазин — проверьте, что есть дома
Сколько раз вы покупали еще один пакет риса или третью пачку сливочного масла, потому что не были уверены, есть ли они дома. Простой осмотр холодильника, морозилки и шкафа перед походом в магазин может сэкономить сотни гривен в месяц.
Совет:
Фотографируйте содержимое полок, особенно если приобретаете подобные продукты.
Используйте метод «сначала используй то, что есть». Это экономно и экологично.
Покупайте оптом — но разумно
Некоторые продукты следует брать оптом: крупы, муку, сухофрукты, замороженные овощи, туалетную бумагу. Но следует быть осмотрительными: не все «семейные упаковки» действительно выгодны, особенно если вы не успеете использовать их до конца срока годности.
Хорошо подходят для закупки оптом:
рис, макароны, овсянка
растительное масло
консервированные бобы и помидоры
бытовые средства
Избегайте покупки оптом:
продуктов с коротким сроком (например, свежего хлеба)
снеков и сладостей — большой объем — это большой соблазн
Следите за акциями, скидками и купонами
Купоны давно перестали быть только из газет. У большинства супермаркетов есть приложения с акционными предложениями или программы лояльности.
Где искать скидки:
приложения супермаркетов
сервисы кэшбека
электронные письма от брендов (подпишитесь на рассылки любимых марок)
Уменьшайте пищевые отходы и расходы
До 30% купленной пищи в среднем выбрасывается. Если научиться использовать продукты максимально эффективно, экономия впечатляет.
Как уменьшить отходы:
Собирайте обрезки овощей для домашнего бульона
Готовьте из остатков: супы, фритаты, запеканки
Замораживайте перезрелые бананы для полосы или выпечки
Консервируйте или маринуйте излишек овощей
Факт: из старого хлеба можно сделать крутоны, панировку или французский тост — не выбрасывайте его.
Выбирайте продукты собственной марки супермаркета
Продукты под брендом магазина обычно на 10–30% дешевле, а по качеству часто не уступают раскрученным маркам.
Что брать без сомнений:
крупы, молоко, консервы, приправы
бытовую химию, салфетки, пакеты для мусора
Сравните состав и вес с аналогами — иногда разница есть только в упаковке.
Покупайте органическое — выборочно
Органические продукты — это прекрасно, но и недешево. Если ваш бюджет ограничен, выбирайте те органические продукты, которые имеют больше остатков пестицидов в обычном виде.
Выбирайте органическими: шпинат, клубнику, яблоки, виноград, нектарины, сельдерей.
Можно брать обычные: авокадо, бананы, ананас, лук, горошек, дыня (имеют защитную шкурку).
Покупайте продукты только в продуктовых магазинах
Супермаркеты часто предлагают непродуктовые товары с высокой наценкой: посуду, шампуни, бытовую химию. Цены там выше, чем в специализированных магазинах или онлайн.
Совет:
Купите средства для стирки, гигиены или салфетки в местных хозяйственных магазинах или делайте онлайн-заказ.
Если вам удобно покупать все в одном месте — выбирайте гипермаркеты, где выбор шире, а цены доступнее.
Обращайте внимание на объем и вес продуктов
Не всегда выгодная цена — настоящая экономия. Маленькие упаковки могут выглядеть дешево, но стоить дороже грамма или литра.
Пример:
Йогурт по 15 грн за 150 г — это 100 грн за 1 кг
Тот же йогурт в большой упаковке по 45 грн за 500 г — всего 90 грн за 1 кг
Всегда смотрите на цену за килограмм или литр, часто указанную мелким шрифтом — она подскажет, что действительно выгодно.
Экономить — не значит отказывать себе во всем. Это значит планировать, думать заранее и покупать с умом.